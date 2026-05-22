전세사기 뉴스에 술렁인 세입자 단톡방...결국 HUG에 '트럭'을 보냈다

(이전기사: "'전세사기 없는 집'이라더니...누수에 역류까지, 악몽이 된 사회주택"
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4월 중하순, 사회주택 녹색친구들 입주민 단톡방에 뉴스 기사 하나가 올라왔다. "[단독] 믿었던 사회주택…보증금 못 받은 청년들 '발동동
'" 연합뉴스tv 기사에서 익숙한 배경과 익숙한 내용이 흘러나왔다. 내가 사는 사회주택 브랜드 '녹색친구들'에서 연남에 지은 주택에 대한 소식이었다.
"계약 만료 1달이 지났음에도 A씨는 보증금 1억여 원을 돌려받지 못한 상태입니다."
보증금 미반환 사고. 아직까지 전세 계약 만료일이 도달한 삼송점 세입자들에게는 실현되지 않았지만, 예견된 미래가 드디어 수면 위에 올라온 것이다. 단톡방에 들어온 세입자들 몇 명이 잠시 술렁거리는 것도 잠시, 차라리 뉴스에 난 것이 잘 되었다는 여론이 지배적이었다. 이미 청소, 소방 안전, 엘리베이터 점검 등 수많은 서비스가 중단된 상황에서 모두가 자신이 예비 전세사기 피해자라는 사실을 모르지 않은 까닭이었다.
구명조끼 없이 바다에 뛰어든 마음
구명조끼 없이 깊은 바다에 뛰어든 사람의 마음이 이런 것일까? 우리에게 보장된 안전장치 따위는 전혀 없었지만, 임박한 위기가 코앞에 온 상황에서는 열심히 물장구라도 쳐볼 수밖에 없었다. 사회주택은 HUG와 같은 공공기관이 토지를 빌려주고, 민간 사업자가 건물을 지어 운영하는 형태다.
내가 사는 녹색친구들은 13개의 주택을 운영하고 있었고, 그 중 토지임대부 사회주택(공공이 땅을 빌려주고 민간이 건물을 세우는 형태)으로 운영하는 주택은 총 7개였다. 그 중 한 곳인, 14세대밖에 되지 않는 삼송 녹색친구들 바깥의 다른 녹색친구들 지점의 상황을 파악해보는 게 가장 시급했다. 뉴스 기사가 올라온 바로 다음날, 트위터에 접속하여 여러 검색어를 입력했다. 녹색친구들, 녹색친구들 연남. 그러다가 "사회주택 전세사기"를 입력하자 소셜미디어 검색에 하나의 계정이 잡혔다. 입주민이거나, 입주민과 가까운 사이인 사람이 올린 게시물인 것 같았다.
무작정 양해를 구하고 해당 계정에 메시지를 보냈다. 그 결과 드디어 녹색친구들 연남점 세입자 한 명과 연락이 닿았다. 상황은 기사에 나온 것보다 더 나빴다. 삼송점 세입자들이 문제를 알기도 전인 지난 3월부터 연남점은 전세사기 피해자가 속출하고 있었던 것이다. 전체 세대 20가구 중 보증금을 반환받지 못한 가구 수만 6가구였다. 대부분 전세금을 은행 대출을 통해 마련한 세대이기도 했다.
더 많은 정보가 필요했다. 주말을 반납하고 개인 연락처가 적힌 종이를 녹색친구들 다른 주택에 붙이기 시작했다. 곧 녹색친구들 대조점과도 연락이 닿았고, 상황을 공유받을 수 있었다. 대조점 또한 삼송점처럼 건물 관리 업체 전부에 대금이 미납된 상황이었다. 엘리베이터, 소방, 청소할 것 없이 모든 서비스가 중단되거나 중단될 위기였고, 엘리베이터는 이미 4개월동안 정지된 상황이었다. 대조점 또한 보증금을 돌려받지 못한 세입자가 있었다.
공공기관의 답변을 듣기 위해 이미 수차례 민원을 제기하였으나 마땅한 답변을 받지 못한 사이, 삼송 주택에도 보증금을 돌려받지 못하는 세대가 생기고 말았다. 녹색친구들 다양한 지점에서 모인 세입자들이 단체 대화방에 점점 모이기 시작했고, 그 수는 삽시간에 40명을 넘었다. 그 순간, 연남점 세입자 한 명이 말을 꺼냈다.
"HUG에 시위 트럭을 보내려고 합니다!"
트럭 시위. LED 전광판에 메시지를 적어놓고 타깃이 되는 건물이나 장소를 순회하게 하는 시위 방식이었다. 주로 아이돌 팬들이나 야구팬들이 회사를 비판하기 위해 하는 방식으로, 나도 소셜미디어에서나 보던 방식이었다. 보증금 미반환을 코앞에 둔 상황에서 우리 모두는 무엇이라도 하고 싶었고, 하루만에 트럭 시위 참여자 40명이 모였다.
대조, 연남, 삼송은 모두 HUG가 건물 땅주인으로 존재하고, HUG의 사업이지만 모두 HUG의 보증보험 가입만큼은 거절된 세대였다. 삽시간에 모인 사람들은 연남점 세입자를 필두로 모두 힘을 모았고 3일 후, HUG에 트럭을 보내는 데 성공했다.
트럭시위라도 하면 달라질 줄 알았는데
우리의 트럭은 천천히 서울에 있는 HUG 지사들과 국회, 종로와 광화문 일대를 순회했다. 기대와 달리 언론은 이 문제에 크게 관심이 있었던 것은 아닌 듯 하지만, 트럭시위는 대조, 연남, 삼송점 등 녹색친구들이라는 단어와 보증금 미반환이라는 단어로 묶을 수 있는 사람들의 첫 번째 활동이었기에 의미가 깊었다.
얼마나 젊고 어린 세입자들이 궁지에 몰렸으면 트럭시위를 했겠냐는 온정적인 반응이 조금이라도 HUG에서 나왔으면 좋겠다는 생각을 했었던 것도 같다. 그 온정적인 반응이 지독한 업무 칸막이와 책임 회피를 넘어 세입자 구제를 고민하는 대책으로 흐르길 원했던 것도 같다.
그러나 이 모든 것이 나의 순진한 상상이었던 것인지, 트럭시위 이후에도 HUG의 입장은 동일했다. HUG의 사업일지라도 HUG의 보증보험에 가입되지 않은 주택이기에 HUG는 책임이 없으며, 보증금을 받지 못할 경우 '전세피해지원센터'에 가보라는 입장이었다.
우리는 분명히 녹색친구들이 선정된 공공지원 사회주택 사업자 선정 공모지침서 내용을 알고 있었다. 기타 정상적인 사회주택 사업이 이루어지지 않다고 판단되는 경우, 토지 임대계약을 해제할 수 있고, 민간 사업자의 건물을 매입할 수 있다는 조항이었다. 이 지점을 파고들어 HUG에 민간 사업자인 녹색친구들의 건물을 매입할 것을 요구하기도 했다.
그러나 HUG는 이미 근저당이 잡힌 건물에 사는 세입자에게 가장 불리한 경매에 대한 안내만을 늘어놓을 뿐, "기타 정상적인 사회주택 사업이 이루어지지 있지 않다고 판단되는 경우" 매입을 할 수 있다는 내용에는 명확한 답변을 내놓지 않았다. 결국 HUG는 스스로 마련해 둔 안전장치마저 부정하며 세입자를 사지로 몰아넣고 있는 것이다.
이미 사업자 녹색친구들은 역촌과 마곡 등 수백명의 세입자가 사는 지점 운영을 포기한다는 의사를 밝혔다. 얼마 전에는 삼송점에도 포기 의사를 밝혔다. 녹색친구들이 운영을 포기한 지점은 사회주택협회와 협회의 회원사에서 관리를 대행하는 쪽으로 논의되고 있지만, 보증금 미반환 사고까지 협회와 회원사가 떠안을 수 있는 것은 아닐테다.
더 나아가 삼송점은 아직도 건물 천장에서 누수가 발생하고 있으며, 대규모 공사가 예상될 정도로 부실한 건물에서 안전상의 두려움에 떨며 세입자들이 살고 있다. 대규모 공사까지 협회와 회원사가 감당할 수 있을지 불투명한 상황에서 당분간은 세입자들의 불편이 계속될 것으로 전망된다. 보증금 미반환, 매일 일어나는 누수, 다른 기관이 대리 운영해야하는 문제 등, 수많은 문제가 있음에도 불구하고 녹색친구들을 과연 '정상적인 사회주택'이라 부를 수 있을지 의문이다.
또한, 사회주택이 보증보험에 가입하지 못하는 건 벌써 수년 동안 방치된 문제이다. 건물 주인과 땅 주인이 나뉘어진 사회주택은 보증보험 가입 심사를 받을 때 불리할 수밖에 없다. 토지 가격이 제외된 건물가격과 부채 비율을 비교하여 보증보험 심사가 이루어지기 때문이다. 이 문제를 수년간 수많은 사람들이 지적해왔으나, 아직 시정되지 않았다.
녹색친구들의 파탄난 재정이 어제 오늘 일이 아님에도, 제대로 된 검증 없이 계속 공공의 지원사업을 받고, '구체적 운영은 민간이 할 일'으로 퉁쳐지는 현실 속에서 피해는 세입자들이 온전히 떠안게 되었다. 임대사업자가 세입자들에게 관리비를 받고도 엘리베이터, 소방, 청소 등 건물 관리 업체에 지불하지 않았기에 벌써 반년 넘게 대금을 받지 못한 영세 사장님들은 생계에 어려움을 떠안게 되었다. 이름은 사회주택이지만, 가장 불안정하고 가장 가난한 사람들이 피해를 짊어졌다. 이 부조리함이 사회주택의 취지가 아니라면, 공공은 보증금 반환과 피해 구제에 대한 구체적인 계획을 수립하여야 한다.