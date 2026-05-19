가정의 달, 그룹홈 아이들에게 찾아온 '눈부신 하루'

큰사진보기 ▲아이들이 내봄눈이 선물한 댄스 의상을 입고 꽃밭에서 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 이지환 관련사진보기

AD

"댄스를 배우고 싶어요."

"무대에도 서고 싶고, 대회에도 나가고 싶어요."

큰사진보기 ▲내봄눈이 선물한 댄스 의상을 입은 아이들이 J&L댄스아카데미에서 무대를 꿈꾸며 안무를 맞춰보고 있다. ⓒ 이지환 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들이 키즈카페에서 간식을 먹으며 즐거운 시간을 보내고 있다. 키즈카페와 CGV 측은 아이들을 위해 간식을 제공했다. ⓒ 이지환 관련사진보기

"내년에는 꼭 탈 수 있도록 더 튼튼하고 건강하게 자라서 다시 오자."

"커서 이 학원을 제가 인수해서 원장님이 되고 싶어요."

큰사진보기 ▲내봄눈 회원들이 야외 놀이터에서아이들과 함께 놀이기구를 타며 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 이지환 관련사진보기

"저희는 하루 잠깐이었지만 원장님은 매일 아이들과 함께하시잖아요. 학교 가고, 밥 먹고, 아이들은 잠시 눈을 뗄 수 없을 만큼 갑자기 다치기도 하고요. 그래도 아이들은 여전히 순수하고 예쁩니다. 신나게 노는 게 제일 좋은 아이들이에요.

사실 저에게는 육아가 가장 힘든 일이에요. 8명의 아이들을 키워내시는 원장님을 보면 정말 대단하다고 생각합니다. 몇 주간 수업을 해보니 24시간 쉬는 시간이 없다는 걸 느꼈어요. 잠시나마 원장님께 쉼의 시간을 드린 것 같아 너무 좋았습니다."

큰사진보기 ▲내봄눈 회원들이 키즈카페에서 뛰어노는아이들을 지켜보고 있다. 이날 아이들은 놀이기구를 타며 즐거운 시간을 보냈다. ⓒ 이지환 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들과 내봄눈 회원들이 J&L댄스아카데미에서 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 이지환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 '내봄눈' 이사입니다. 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

5월 가정의 달을 맞아, 가족의 의미를 다시 생각하게 하는 따뜻한 동행이 펼쳐졌다.사단법인 '내 생애 봄날 눈이 부시게'(대표 김은혜, 아래 내봄눈)는 지난 17일 재능기부 프로그램 '꿈을 꾸는 아이들'을 통해 태안 희망터전 봄언덕 그룹홈 아이들과 특별한 하루를 보냈다.이날 아이들은 멋진 무대 의상을 입고 K팝 아이돌처럼 사진을 찍고, 맛있는 점심을 먹은 뒤 키즈카페에서 마음껏 뛰어놀았다. 자원회수시설도 견학하며 평소 쉽게 경험하기 어려운 시간을 보냈다. 하루 동안 아이들의 얼굴에는 설렘과 웃음, 아쉬움과 기대가 번갈아 피어났다.아이들의 꿈은 생각보다 구체적이었고, 바라는 것도 분명했다.짧은 말이었지만 그 안에는 아이들이 품고 있는 기대와 설렘이 고스란히 담겨 있었다.이날 내봄눈 회원들은 아이들에게 댄스 의상을 선물하고, 사진 촬영과 식사, 놀이 체험까지 정성껏 준비했다. 희망터전 봄언덕 송옥희 센터장은 "아이들이 선물 받은 댄스 의상을 너무 좋아해 밤새 잠을 이루지 못했다"고 전했다.누군가에게는 평범한 무대복일 수 있지만, 아이들에게 그 의상은 '나도 언젠가 무대 위에서 빛날 수 있다'는 꿈을 처음으로 몸에 걸쳐보는 소중한 순간이었다.아이들은 J&L댄스아카데미에서 의상을 입고 카메라 앞에 섰다. 처음에는 어색해하던 아이들도 시간이 지나자 자연스럽게 포즈를 취했다. 누군가는 손가락 하트를 만들었고, 누군가는 아이돌 무대의 한 장면처럼 당당하게 시선을 들어 올렸다.촬영을 맡은 이지환 작가는 긴 시간 동안 아이들의 모습을 담았다. 가장 빛나는 순간을 놓치지 않으려는 듯 카메라는 바쁘게 움직였다.하루 중 웃음소리가 가장 크게 터진 곳은 단연 키즈카페였다. 키즈카페와 CGV 측은 아이들이 좋아할 만한 간식을 마련해 주었다. 아이들은 양손에 음식을 들고 웃다가도, 금세 놀이기구로 달려가 친구들과 뛰어놀며 하루치 에너지를 마음껏 쏟아냈다.하지만 작은 아쉬움도 있었다. 서산시 자원회수시설에서 한 아이는 키가 140cm가 되지 않아 슬라이드를 타지 못했다. 타고 싶었던 마음이 컸던 탓인지 금세 울상이 됐다. 곁에 있던 어른들은 아이를 달래느라 애를 먹었다.또 다른 아이는 뜻밖의 꿈을 말했다.봉사자들은 웃었지만 마음엔 뜨거운 것이 올라왔다. 이날의 경험은 아이들에게 '내가 되고 싶은 모습'을 떠올려보게 한 시간으로 남았다.김은혜 내봄눈 대표는 이렇게 말했다.그 말처럼 이날 봉사는 아이들을 위한 시간이면서 동시에 센터장에게도 짧은 숨 고르기가 된 하루였다.이날 행사에는 많은 손길이 함께했다. '육아의 달인' 김현미 사무국장을 비롯해 신현정, 주현주 회원, 키높이 맞춤놀이 김주원 운영위원, 원북까지 운전하고 놀이터에서 아이들과 함께 뛰어논 김계환 회원이 동행했다. 수업 공간을 꾸준히 대관해준 J&L댄스아카데미 이아연 원장도 힘을 보탰다.아이들의 키즈카페 이용료와 식사비, 간식비는 김기진 고문, 최미향 이사, 서은옥 이사, 최현 운영위원, 최경화 회원, 지영숙 회원 등이 후원했다.김주원 봉사자는 "아이들과 함께하며 마음이 순수해지는 시간이었다"며 "감사로 에너지가 가득 채워진 시간이었다. 내년에는 아이들 키가 쑥 자라서 타고 싶은 것도 꼭 타기를 바란다"고 말했다.'한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다'는 아프리카 속담이 있다. 이날 태안의 아이들 곁에는 정말 많은 이모, 삼촌, 엄마, 아빠 같은 어른들이 있었다. 누군가는 머리를 매만져줬고, 누군가는 사진을 찍어줬고, 누군가는 차를 몰았고, 누군가는 밥과 간식을 챙겼다.내봄눈 회원들이 이 아이들을 만난 지도 어느덧 4년째다. 처음 만났을 때만 해도 작았던 아이들은 어느새 훌쩍 자랐다. 꾸준히 찾아온 덕분에 회원들은 이제 아이들에게 낯선 사람이 아니었다. 아이들은 반갑게 웃고, 손을 잡고, 마음을 열었다.아이들은 다음 주 문화나눔서산이 주관하는 신학기페스티벌 무대에 설 예정이다. 벌써부터 기대가 크다고 했다. 이날 입어본 의상, 찍은 사진, 들었던 응원의 말들이 아이들의 무대를 조금 더 당당하게 만들어줄지도 모른다.하루가 끝날 무렵, 어른들은 지쳐 있었지만 표정만은 어느 때보다 밝았다. 아이들의 얼굴에는 피곤함과 만족감이 함께 묻어 있었다. 누군가는 "일하라고 하면 잘할 수 있겠는데, 아이 키우는 게 더 힘든 것 같다"고 말했다. 웃음 섞인 말이었지만, 그 안에는 돌봄의 무게를 몸으로 느낀 사람만이 할 수 있는 진심이 담겨 있었다.이날 아이들은 K팝 아이돌처럼 사진을 찍었고, 맛있는 음식을 먹었고, 신나게 뛰어놀았다. 그러나 그보다 더 큰 선물은 따로 있었다. 자신을 바라봐주는 어른들이 있다는 것, 자신의 꿈을 들어주는 사람들이 있다는 것, 그리고 다시 만나자고 약속해주는 누군가가 있다는 사실이다.아이들이 이 하루를 오래 기억했으면 좋겠다. 그리고 정말로, 내년에는 키가 10cm쯤 자라 타고 싶었던 슬라이드를 마음껏 탈 수 있기를 바라본다.