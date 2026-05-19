들어서면 시원한 나무 향이... 김해 목재문화박물관

큰사진보기 ▲김해 목재 문화박물관나무에 관한 박물관입니다. 흥미로운 전시와 체험뿐 아니라 가득한 숲향이 인상적이에요. ⓒ 전명원 관련사진보기

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김해 목재문화박물관

경상남도 김해시 관동로27번길 5-49 (관동동)

이용시간 : 09:00~18:00 (입장 마감 17:30)

쉬는날 : 매주 월요일 / 1월 1일 / 설·추석

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

김해 일주일 살기 여행을 간다는 언니를 따라 예정에 없던 김해 여행을 하게 된 건 지난 5월 16이었다. 일정상 나는 일주일을 김해에서 함께 여행할 수는 없지만, 어쩐지 김해라면 낯설지가 않았다.작년 여름 '문화유산 스탬프 투어'를 통해 김해, 창녕 지역의 가야 문화유적지를 돌아봤던 일이 있었다. 그때 수로왕릉이며 박물관과 부드러운 능선의 고분군을 원 없이 봤던 기억을 떠올렸다. 이번에 언니가 예약한 숙소는 내가 다녔던 구도심 지역이 아닌 장유신도시에 있었으므로 새로운 김해의 모습을 볼 수 있을 거란 기대로 2박 3일만 함께 하기로 했다.장유신도시는 과연 이곳이 김해인가 싶을 정도로 잘 정비된 신도시였다. 수도권 어느 곳에 내놔도 뒤지지 않을 환경이었는데 우리는 숙소에서 멀지 않은 율하 카페 거리를 찾아갔다. 브런치를 먹고 율하수변공원을 둘러보다 뒤쪽 산 중턱에 있는 '김해 목재 문화박물관'을 발견하고 그리로 향했다.마침 뒤쪽으로 자리 잡은 산이 높고 꽤 산세가 멋있어 보여 카페의 직원에게 그 산의 이름을 묻기도 했던 터였는데 그 산 중턱에 올라앉은 박물관이라니 대번에 흥미가 생겼다.김해 목재 문화박물관은 말 그대로 전통과 현대의 목재 문화를 소개하며, 그 자료의 수집, 연구, 와 함께 목공 체험의 기능까지 갖춘 목재 문화 특성화 체험형 박물관이다. 찾아간 날은 5월 중순이었지만 날씨는 30도를 넘어서는 무더위였다. 건물 앞 주차장에 차를 세워놓기가 무서울 정도의 더위였는데 막상 건물 안으로 들어서니 싱그런 나무 냄새로 순간 공기가 확 달라짐을 느꼈다.입장료는 없으며, 목공 체험을 할 경우엔 별도의 체험비가 있다. 실내에선 갖춰진 크록스로 갈아신어야 하는데 바닥과 벽면, 천장 모두 나무도 되어 이곳의 정체성이 확실하게 느껴졌다. 목재의 단면을 만져보고, 나무의 향기를 맡아볼 수도 있다. 또한 전통 목재 유물도 만날 수 있다.2층은 좀 더 독특한 공간이었는데, 나무에 관한 책들이 모인 나무도서관과 함께 나무로 된 여러 가지 교구며 놀이 용구들이 있어서 다들 편하게 체험해 볼 수 있다. 나 역시 원반에 균형을 잡으며 목제 블록을 쌓는 놀이에 심취해서 한동안 그 앞을 떠나지 못했다. 아이들뿐 아니라 어른들에게도 이처럼 흥미를 자극하는 공간인 거다. 박물관 뒤로는 목공 수업을 하는 공간도 있고, '달보드레'라는 카페도 있다. 제법 높은 산 언덕에 위치한 덕에 주차장에서 내려다보이는 김해의 풍경 또한 여느 전망대가 부럽지 않다.김해엔 수로왕릉, 수로왕비릉뿐 아니라 각종 박물관, 가야 고분군이 있다. 그리고 율하 카페거리처럼 특화된 거리가 있고, 롯데 리조트와 아웃렛까지 있어 생각보다 단체관광객이 상당히 많이 머무는 곳이었다. 카페거리에, 아웃렛에 가득한 사람들, 그리고 단체로 움직이던 관광객들을 떠올렸다.나는 그들이 이곳도 꼭 방문했으면 하는 생각이 들었다. 아웃렛처럼 멋진 물건을 살 수 있거나, 카페거리에서처럼 다양한 브런치를 맛보는 곳은 아니지만 이곳에서 숲의 향과 나무의 따뜻함을 느끼며 잠시 편안함을 느껴보는 것도 참 멋진 일이 아닐까.우리 역시 계획하지 않은 발걸음이었지만 기대하지 않은 힐링의 시간을 보냈다. 앞으로 김해를 떠올릴 때면 이곳의 나무 향이 먼저 떠오를 것만 같다.