정용진 '격노', '5.18 탱크데이' 스타벅스코리아 대표 해임

[기사 보강 : 18일 오후 10시 15분]
정용진 신세계그룹 회장이 18일 '책상에 탁! 5.18 탱크데이' 행사로 논란을 빚은 손현보 스타벅스코리아(SBK) 대표를 전격 해임했다. 이번 사태가 자칫 '오너 리스크'로 번지는 걸 미리 차단하겠다는 의지로 해석된다.
스타벅스코리아는 이날 '탱크 텀블러' 할인 행사를 진행하면서 '탱크데이'와 '책상에 탁!'이란 문구를 사용해 이날 46주년을 맞은 5.18광주민주화운동과 1987년 고문을 받아 숨진 고 박종철 열사를 폄훼했다는 비판을 받았다.(관련기사 : 스타벅스코리아, '5.18 탱크 데이' '책상에 탁!' 논란 되자 마케팅 공식 사과 https://omn.kr/2i8vv
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이재명 대통령 "저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노"
이재명 대통령도 이날 오후 자신의 X(옛 트위터) 계정에 "역사적인 광주 5.18 민주화운동 기념일에 광주 희생자들과 광주시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5.18 탱크데이' 이벤트라니.. 그 날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까?"라고 비판했다.
이 대통령은 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주주의 가치를 부정하는 이런 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"면서 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것이다. 5.18 유가족 피해자들에게 사과는 했나"라고 따졌다.
신세계그룹 "정용진 격노, 가장 강력한 징계 주문"
신세계그룹은 이날 발생한 부적절한 마케팅 진행에 대한 책임을 물어 손 대표와 행사 담당 임원을 즉시 해임했다고 밝혔다. 신세계그룹 계열사인 스타벅스코리아가 이날 회사 공식 사과문과 손현보 대표 명의의 사과문을 발표한 뒤 오후 늦게 나온 그룹 차원의 추가 조치다.
신세계그룹은 "정용진 회장은 금일 스타벅스코리아에서 발생한 논란에 대해 책임자 및 관계자에게 중징계를 내릴 것을 직접 지시했다"면서 "정 회장은 특히 이번 사고가 5.18 광주 민주화 운동의 숭고한 정신을 기리는 기념일에 일어난 것에 대해 격노하고, 그룹이 할 수 있는 가장 강력한 징계를 주문했다"고 전했다.
신세계그룹은 "정용진 회장은 이번 일을 보고 받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시하는 한편, 이번 사안을 매우 심각하게 생각해 대표이사 해임이라는 초강수를 빼든 것"이라고 덧붙였다.
스타벅스코리아 대표 해임은 과거 정용진 회장의 '멸공' 발언 논란과 극우 성향 개신교계 행사인 '빌드업코리아' 축사, 스타벅스 커피 무료 제공 논란 등과 맞물려 '오너 리스크'로 이어지는 걸 미리 차단하려는 포석으로 풀이된다.
앞서 권영국 정의당 서울시장 후보는 이날 SNS에 "이번 논란은 단지 우연이거나 실수일 수 없다"면서 "정용진 회장은 이전부터 자신의 극우색을 숨긴 적이 없다"며 정 회장의 직접 사과를 촉구했다.
손정현 대표도 앞서 사과문에서 "오늘 5.18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5.18 영령과 5월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.
그는 "저희는 오늘 오전, 온라인 텀블러 판매 이벤트와 관련된 문구에, 엄중한 역사적 의미를 가진 5.18 광주민주화운동과 연관된 내용이 매우 부적절하게 사용되었음을 인지하고, 인지 즉시 행사를 중단했다"면서 "행사를 시작하기에 앞서 해당 콘텐츠가 내부에서 철저하게 검수되지 못해 5.18 민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다"고 거듭 사과했다.
스타벅스코리아는 이번 사고가 발생한 원인을 조사해 경위를 파악하고 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 하고, 전 임직원 대상으로 엄격한 역사 의식과 윤리적 기준 정립을 위한 교육을 실시하겠다고 밝혔다. 신세계그룹도 유사 사고 재발 방지 업무 프로세스를 재정립하고 조직 내 올바른 역사의식 정립을 위해 노력하기로 했다.