5월에 만난 29도 폭염에 도시 농부들이 가는 곳

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큰사진보기 ▲5월에 시작된 여름 농사.때 이른 무더위가 찾아온 17일 오후, 서울 금천도시농업체험장에서 시민들이 텃밭을 일구며 농작물을 돌보고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲싱그러운 초록 터널 아래로.안양천변 인도 위로 우거진 나무들이 시원한 그늘을 만들어주고 있다. 가벼운 옷차림의 시민들이 산책을 즐기며 주말 오후의 여유를 만끽하고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲무더위도 막지 못한 활기.따가운 햇살을 피해 안양천 산책로를 찾은 시민들이 녹음이 짙어진 길을 따라 걷거나 자전거로 달리며 저마다의 방식으로 땀을 흘리고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양천의 평화로운 주인들.인간들이 무더위 속에서 바쁘게 움직이는 사이, 안양천 맑은 물가에서는 새 한 마리가 유유히 거닐며 더위를 식히고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

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봄의 끝자락을 채 누리기도 전에 한여름이 기습적으로 찾아왔다. 지난 17일, 서울의 낮 최고기온이 29도까지 치솟으며 때 이른 무더위가 대지를 달궜다. 반소매 차림의 시민들이 그늘을 찾아드는 날씨였지만, 서울 금천구 안양천변의 일상은 그 어느 때보다 역동적이고 푸르렀다.가장 먼저 눈길을 사로잡은 곳은 안양천 한 켠에 자리한 '금천도시농업체험장'이었다. 29도의 뙤약볕 아래서도 밀짚모자를 눌러쓴 '도시 농부'들의 손길은 분주했다. 이들은 정성스레 흙을 고르고 파릇파릇하게 자라난 상추와 고추, 토마토 등 모종에 물을 주며 구슬땀을 흘렸다.가족과 함께 텃밭을 가꾸던 한 시민은 "5월 날씨가 생각보다 너무 더워서 모종이 마르지 않을까 걱정되어 서둘러 나왔다"면서도 "도심 속에서 아이들과 함께 흙을 만지고 직접 무언가를 키워내는 보람 덕분에 무더위도 잊게 된다"며 환하게 웃었다.텃밭 옆으로 길게 뻗은 안양천 인도는 이른 여름을 맞이하러 나온 시민들로 활기가 넘쳤다. 낮 기온이 29도까지 올라갔지만, 머리 위를 가득 메운 나무들이 천연 그늘막이 되어 주었다. 시민들은 초록빛 터널 아래를 천천히 걸으며 바람을 맞거나, 가볍게 자전거로 달리며 한여름 같은 주말을 정면으로 즐기고 있었다. 지상에 도시 농부와 산책객들의 건강한 에너지가 가득했다면, 안양천 물가는 전혀 다른 평화로운 세상이 펼쳐지고 있었다.안양천 잔잔한 물가에서는 백로 한 마리가 주위의 시선에 아랑곳하지 않고 유유히 거닐고 있었다.물고기를 사냥하거나 가만히 깃털을 고르는 새의 모습은, 안양천이 인간뿐만 아니라 수많은 생명체에게도 귀중한 도심 속 오아시스임을 다시금 일깨워주었다.5월 중순에 찾아온 기습적인 29도 기온은 분명 기후 변화에 대한 경각심을 주기에 충분했다. 하지만 그 속에서도 묵묵히 땅을 일구는 농부의 정성과, 그늘 아래를 성실히 걷고 달리는 시민들의 활기, 그리고 물가를 지키는 자연의 생명력이 어우러진 안양천은 그 자체로 하나의 거대한 생태계였다.봄의 끝과 여름의 시작이 교차했던 주말, 안양천은 자연과 인간이 어떻게 공존하며 계절을 맞이해야 하는지 그 답을 묵묵히 보여주고 있었다.