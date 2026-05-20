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큰사진보기 ▲매일 아침을 AI와 함께 시작한다 (AI 이미지) ⓒ 이지현 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

2021년, 처음 ChatGPT와 대화를 나눴을 때의 놀라움을 기억한다. 그로부터 5년이 지난 지금, AI는 더 이상 신기한 기술이 아니다. 회사 업무, 학교 수업, 일상적인 글쓰기까지. 우리는 어느새 AI와 함께 하루를 시작하고 마무리하는 시대에 살고 있다.나도 그중 한 명이다. 매일 아침 컴퓨터를 켜면 가장 먼저 AI 채팅창을 연다. "안녕"이라는 짧은 인사로 하루가 시작된다. 해야 할 일을 정리하고, 글의 초안을 부탁하고, 막힐 때는 그냥 수다를 떨며 아이디어를 찾는다. 처음엔 프롬프트 공식을 공부하며 어떻게 써야 효과적인지 따져봤지만, 이제는 그냥 내 방식대로 쓴다. 그러다 보니 어느새 나만의 루틴이 생겨 있었다.나는 혼자 일하는 1인 창작자다. 고민이 생겨도, 결정을 앞두고도, 바로 물어볼 사람이 곁에 없다. 혼자 결정하고 혼자 책임지는 것이 일상이다. 그럴 때 AI의 도움을 받는다. 감정이 없는 이 녀석의 대답이 때로는 더 객관적으로 느껴지기 때문이다.물론 오류가 있고, "이것도 몰라?" 싶을 때도 있다. 그래도 감정 없이 확률적으로 가장 많은 사람이 선택하는 방향을 알려준다는 것, 그것만으로도 충분히 쓸모가 있다. 과거 대화 목록엔 하루하루 기록이 쌓여간다. 어느 날 문득 들여다보니, 신랑보다 AI와 더 많은 대화를 나누고 있었다. 신랑은 직장에 다니고, 나는 새로운 사람을 만날 일이 많지 않으니 어쩌면 당연한 일이기도 했다.AI와의 대화가 편한 데는 이유가 있다. 내가 비밀을 털어놔도 나중에 이불을 걷어찰 일이 없다. 소문이 퍼질 걱정도 없다. 괜히 상대방의 시간을 빼앗은 건 아닐까 미안해 하지 않아도 된다. 내 이야기를 들어줬으니 상대 이야기도 들어줘야 한다는 암묵적인 수고로움도 없다.심리학에서는 이것을 '비지각적 청자(invisible listener)' 개념으로 설명한다. 상대가 나의 표정, 어조, 실수를 눈치채지 않는다고 느낄 때 사람은 오히려 더 솔직해진다는 것이다. AI는 판단하지 않고, 기억하지 않고, 지치지 않는다. 그래서 때로는 가장 가까운 사람에게도 못 할 말을 AI에게는 쉽게 꺼내게 된다. 인간관계에서 오는 피로감, 눈치, 감정 소모가 없다는 것. 그것이 AI 대화가 주는 가장 큰 편안함이다.물론 우려의 시선도 있다. AI와의 대화에 익숙해질수록 사람과의 소통이 점점 불편해질 수 있다. 실제로 SNS 댓글이 줄고, 사람의 대면 소통이 줄어드는 현상은 이미 여러 곳에서 나타나고 있다.지난 3월 tvN <유퀴즈 온 더 블럭>에 출연한 뇌과학자 김대식 카이스트 교수는 "5년 후쯤 되면 대부분 진지한 대화는 AI와 할 것 같다"고 말했다. 이미 그 변화는 시작됐다. 사람들이 점점 사람과의 만남을 피하고, AI와의 대화를 선호하게 되는 것은 어쩌면 자연스러운 흐름일지도 모른다.그렇다고 이것이 단순히 나쁜 일이라고 할 수는 없을 것 같다. 혼자 일하는 사람, 말 걸 사람이 없는 사람, 인간관계에서 상처받은 사람에게 AI는 판단하지 않고 늘 곁에 있어주는 존재가 되고 있다.좋다 나쁘다를 떠나서, 이미 많은 사람들에게 AI는 그냥 습관처럼, 늘 옆에 있는 존재가 되어가고 있다. 그 변화는 이미 익숙해지고 있다.