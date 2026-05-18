김경희, 학교운영위원장협의회와 교육 간담회… "통학·돌봄·교육격차 해소 추진"

큰사진보기 ▲김경희 이천시장 후보가 18일 학교운영위원장협의회와 간담회를 갖고 학생 통학 안전과 돌봄 체계 강화, 교육격차 해소 등을 중심으로 한 민선9기 교육정책 방향을 제시했다. ⓒ 김경희 캠프 관련사진보기

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김경희 이천시장 후보가 18일 학교운영위원장협의회와 간담회를 갖고 학생 통학 안전과 돌봄 체계 강화, 교육격차 해소 등을 중심으로 한 민선9기 교육정책 방향을 제시했다.이번 간담회에는 김은미 학교운영위원장협의회장을 비롯한 각급 학교 운영위원장들이 참석해 지역 교육 현안과 개선 과제에 대한 의견을 나눴다.간담회에서는 ▲학생전용 순환버스 '통학이' 노선 확대 ▲이천형 통합돌봄 체계 구축 ▲읍·면 지역 교육격차 해소와 교육예산 확대 등이 주요 안건으로 논의됐다.김 후보는 학생 통학 안전 문제와 관련해 "현재 시내권 중심으로 운영 중인 학생전용 순환버스 '통학이'를 단계적으로 확대해 학생들이 보다 안전하게 등·하교할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.특히 부발 남부권과 대월권, 마장권역 등 학생 수요가 높은 지역을 우선 검토하고, 향후 서부권과 중남부권 등으로 노선을 확대하겠다는 계획을 설명했다.또 시험기간과 방과후학교, 야간자율학습 이후 귀가하는 학생들을 위한 야간 노선 운영에 대해서도 "실제 수요조사와 탑승률을 기반으로 임기 내 시범 운영을 검토하겠다"고 말했다.김 후보는 "통학버스 확대는 단순한 교통 정책이 아니라 학생 안전과 학부모 부담 완화, 대중교통 혼잡 해소까지 연결되는 교육복지 정책"이라고 강조했다.돌봄 정책과 관련해서는 현재 운영 중인 24시간 아이돌봄센터 '아이다봄'을 기반으로 권역별 통합돌봄 체계를 확대하겠다는 구상을 밝혔다.김 후보는 "중리동과 부발읍에서 운영 중인 '아이다봄'을 단계적으로 확대하고 읍·면 지역과 방학 중 돌봄 공백도 줄여 나가겠다"며 "연장돌봄과 긴급 일시돌봄, 거점 돌봄센터 확대 등을 통해 부모가 안심할 수 있는 초등 돌봄 책임제를 추진하겠다"고 설명했다.교육격차 해소와 미래교육 정책도 함께 제시됐다. 김 후보는 교육예산 비율을 현행 1.6% 수준에서 2.5%까지 확대하겠다고 밝히며 "아이 키우기 좋은 도시는 구호가 아니라 예산과 시스템으로 증명해야 한다"고 말했다.이어 장호원·대월·마장·모가·설성·율면·호법 등 읍·면 지역 학생들도 시내권과 동등한 교육 기회와 돌봄 혜택을 받을 수 있도록 '이천형 교육격차 해소 패키지'를 추진하겠다고 밝혔다.주요 교육 공약으로는 ▲2030 경기형 과학고 추진 ▲중리동 중학교 신설 ▲중리택지지구 AI 스마트도서관 조성 ▲AI 실용 아카데미 운영 ▲모가분교 학교복합시설 건립 등이 제시됐다.또 SK하이닉스 취업 지역할당제와 반도체 전문대학원 설립 추진 등을 언급하며 "이천의 아이들이 이천에서 배우고 성장하며 미래를 설계할 수 있는 도시를 만들겠다"고 강조했다.이 밖에도 ▲보행 안전 강화 ▲야간 빗길 차선도색 개선 ▲킥보드 무질서 주차 공공견인 ▲학교시설 시민 개방 시 안전도우미 배치 등 생활안전 정책도 함께 제시했다.김 후보는 "교육은 도시의 미래를 결정하는 가장 중요한 투자"라며 "통학이 안전한 도시, 돌봄 공백 없는 도시, 교육격차 없는 미래교육도시 이천을 만들겠다"고 밝혔다.