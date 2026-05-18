"어른으로서 마음가짐 몸에 새겨야"... 사천 공군 장병들, 향교서 성년례

큰사진보기 ▲제54회 성년의 날인 18일, 공군 제3훈련비행단 장병 15명이 사천향교(전교 신현권) 인성교육원에서 전통 성년례를 치렀다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 제54회 성년의 날인 18일, 공군 제3훈련비행단 장병 15명이 사천향교(전교 신현권) 인성교육원에서 전통 성년례를 치렀다.사천향교는 2007년 태어난 만 19세 장병을 대상으로 성년의식을 진행했다. 성년자 전원은 도포와 유건, 행전을 갖추고 도포 끈까지 여며 선비 차림으로 성년례에 임했다.집체성년례는 큰손님맞이, 국민의례, 거례(擧禮·예를 올림) 선언, 문명(問名·성년자 확인), 성년 선서, 성년 선언, 술의 의식, 자사(字辭·자를 지어줌), 큰손님 수훈(垂訓·후세에 전하는 교훈), 내빈 축사, 성년자 경례, 필례(畢禮·예를 마침) 선언 순서로 진행됐다.장병들은 가장 큰 어른을 뜻하는 큰손님에게 인사를 올리고 술잔을 받으며 절을 하는 의식을 통해 성인이 지켜야 할 예절과 법도를 배웠다.성년례는 관혼상제 가운데 첫 번째 예식으로, 사회적 책임과 의무를 깨닫고 올바른 가치관을 정립하는 데 뜻을 둔다. 기록에 따르면 조선 말기까지 혼인 전에 성년례를 먼저 치렀다. 여자 15세, 남자 20세가 돼도 혼인하지 못하면 어른 복색을 입힌 뒤, 여자는 쪽을 짓고 비녀를 꽂는 계례를, 남자는 상투를 틀고 관을 씌우는 관례를 행해 성년이 됐음을 사회적으로 인정했다.성년의 날은 1975년 청소년의 날에 맞춰 5월 6일로 지정됐다가 1985년부터 매년 5월 셋째 월요일로 바뀌었다. 사천향교는 공군 제3훈련비행단 장병 대상 집체성년례를 매년 진행하고 있다.