악은 괴물처럼 오지 않는다, 때로 "학생 보호"라는 이름으로 온다

큰사진보기 ▲지난 15~16일, 1박2일간 지리산 둘레길 걷기 숙박형 체험학습에 나선 전남 순천 송산초 2학년 학생들. ⓒ 송산초 관련사진보기

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5월, 스승의 날이 되면 우리는 교사의 헌신을 말한다. 그러나 올해 학교 현장에서 들려오는 목소리는 낭만적이지 않다. 현장체험학습을 가야 하는가, 가지 말아야 하는가. 사고가 나면 교사 개인이 어디까지 책임져야 하는가. 최근 교육부가 현장체험학습 중 안전사고와 관련해 교사 책임 부담을 줄이고 학교 현장을 지원하는 방안을 논의한 것도, 이 문제가 단순한 행정 절차가 아니라 교육의 본질을 흔드는 문제임을 보여준다.교사는 학생을 데리고 학교 밖 세상으로 나가고 싶어도 불안하다. 아이들에게 살아 있는 경험을 주고 싶지만, 예측할 수 없는 사고의 책임이 자신에게 돌아올까 두렵다. 그래서 교육은 점점 체험보다 통제, 관계보다 절차, 성장보다 안전관리의 언어로 이동한다. 이것은 교사 개인의 나약함이 아니다. 지금 학교가 교사에게 요구하는 역할 자체가 바뀌고 있다는 신호다.악은 늘 괴물의 얼굴로 오지 않는다. 한나 아렌트가 아이히만을 보며 말한 "악의 평범성"은 바로 이 지점에서 시작된다. 악은 잔혹한 의도를 가진 특별한 인간에게서만 생기지 않는다. 자기 판단을 멈추고, 명령과 절차와 역할 뒤에 숨을 때, 너무나 평범한 사람이 거대한 악의 수행자가 된다.칼 야스퍼스도 같은 문제를 다른 언어로 말했다. 악을 신화화하지 말라. 악을 괴물의 것으로 만들지 말라. 그리고 무관심과 순응도 도덕적 책임의 문제로 보라. 이 말은 오늘 한국 교육현장을 볼 때 불편하게 되살아난다.우리는 학교가 창의적 인재를 길러야 한다고 말한다. 혁신적 사고, 자기주도성, 미래형 천재를 말한다. 그러나 실제 학교 안에서 학생의 삶은 점점 다른 언어로 번역되고 있다. 학생의 혼란은 성장의 과정이 아니라 정서 문제로 분류된다. 학생의 고통은 삶의 질문이 아니라 정신건강 위험으로 기록된다. 학생의 방황은 존재의 흔들림이 아니라 관리해야 할 신호가 된다.학생정서·행동특성검사의 가장 큰 문제는 검사를 하느냐 마느냐가 아니다. 더 근본적인 질문은 이것이다. 학생의 삶을 교육의 문제로 볼 것인가, 아니면 위험관리의 문제로 볼 것인가.물론 학교는 실제 위기 학생을 놓쳐서는 안 된다. 자살 위험, 자해, 폭력, 심각한 고립은 반드시 보호받아야 한다. 현장체험학습에서도 학생 안전은 반드시 지켜져야 한다. 문제는 이 보호의 언어가 학교 전체를 지배하기 시작할 때다. 학생 보호라는 명분이 학생 관리의 체계로 바뀌는 순간, 학교는 더 이상 학생의 삶을 읽지 않는다. 학생의 위험도를 측정한다.학생이 "학교가 숨 막혀요"라고 말할 때, 학교는 묻지 않는다. "너는 어떤 삶을 살고 싶었기에 지금 숨이 막히는가?" 대신 체크리스트를 꺼낸다. 학생이 "나는 왜 살아야 하는지 모르겠어요"라고 말할 때, 학교는 묻지 않는다. "네 삶에서 어떤 의미가 무너졌는가?" 대신 자살 위험 문항을 확인한다. 학생이 수업을 거부하고 관계를 피할 때, 학교는 묻지 않는다. "이 아이는 어떤 기준과 믿음의 충돌 속에 있는가?" 대신 ADHD, 우울, 충동성, 공격성, 고위험군의 언어로 학생을 번역한다. 그 순간 학생은 자기 삶을 말할 기회를 잃는다. 대신 자신이 어떤 문제를 가진 사람인지 설명받는다.여기서 말하는 악은 교사 개인의 악함이 아니다. 교사도 지쳐 있다. 자살 위험, 학교폭력, 학부모 민원, 법적 책임, 교권 약화 속에서 교사 역시 버티고 있다. 행정도 악마가 아니다. 사고가 나면 "왜 미리 발견하지 못했느냐"는 비난을 받는다. 부모도 악인이 아니다. 내 아이가 위험할까 봐 불안하다.모두가 선한 이유를 가지고 움직인다. 바로 그래서 더 위험하다.그래서 이 글에서 말하는 악은 누군가의 잔혹함이 아니라, 생각하지 않는 순응의 구조다. 그것은 각자가 자기 자리에서 "절차대로 했다", "매뉴얼을 따랐다", "전문기관에 연계했다", "어쩔 수 없었다"고 말할 때 생긴다. 아무도 학생을 해치려 하지 않았지만, 그 과정에서 학생의 존재 질문은 사라진다. 아무도 학생을 억압한다고 생각하지 않지만, 학생은 자기검열을 배운다.튀지 말자.묻지 말자.문제 일으키지 말자.시스템이 알아들을 수 있는 말만 하자.관리 가능한 학생이 되자.이것이 창의적 천재를 기르는 교육인가? 여기서 말하는 천재란 특별한 재능을 가진 소수가 아니다. 자기 삶을 남의 기준이 아니라 자기 질문으로 밀고 나갈 수 있는 사람이다. 그런 사람은 관리 가능한 인간이 아니다. 창의적 인간은 기존 질서와 불편한 관계를 맺는다. 새로운 질문을 던지는 아이는 순응적이지 않다. 자기 세계가 강한 아이는 예민할 수 있다. 모두가 당연하다고 여기는 경쟁을 견디지 못하는 아이도 있다. 그 아이를 우리는 위험 신호로 볼 것인가, 아니면 아직 자기 존재의 언어를 찾지 못한 사람으로 볼 것인가.교육은 원래 흔들리는 인간을 견디는 일이다. 학생은 완성된 존재가 아니다. 방황하고, 실수하고, 갈등하고, 무너지는 과정 속에서 자기 삶의 기준을 찾는다. 현장체험학습도 그래서 필요하다. 교실 밖에서 낯선 세계를 만나고, 친구와 부딪히고, 교사의 시선 속에서 자기 행동을 배워 가는 과정이 교육이다. 그런데 그 모든 과정이 사고 가능성과 책임 부담으로만 해석되면, 학교는 살아 있는 배움의 장이 아니라 위험을 피하는 기관이 된다.그런데 지금의 학교는 흔들리는 학생과 흔들리는 교사를 함께 견디지 못한다. 학생이 흔들리면 학교는 분류하고, 교사가 흔들리면 행정은 매뉴얼을 내민다. 분류된 학생은 자기 삶을 해석하기보다 자기 문제를 관리하는 법을 배운다. 책임에 눌린 교사는 교육적 판단보다 절차적 방어를 먼저 배운다. 그렇게 학교는 창의적 인간을 말하면서, 실제로는 자기 판단을 멈춘 순응적 인간을 길러낸다.지금 필요한 것은 정신건강 지원을 부정하는 일이 아니다. 실제 위기 학생은 보호되어야 한다. 교사의 부당한 책임 부담도 제도적으로 줄여야 한다. 그러나 위험 선별과 책임 회피가 교육의 중심 언어가 되어서는 안 된다. 학교는 학생을 "문제 발생 가능성"으로 보기 전에, 먼저 "삶을 살아가는 존재"로 보아야 한다. 교사 역시 사고 책임을 떠안는 관리자가 아니라, 학생이 자기 삶을 만나도록 돕는 교육자여야 한다.학생에게 필요한 것은 더 촘촘한 분류만이 아니다. 자기 존재를 읽어주는 사람이다."너는 문제가 있는 아이가 아니다. 너는 아직 네 삶의 언어를 찾지 못한 사람이다."이렇게 말해 줄 수 있는 교육이 필요하다. 학생의 고통을 증상으로만 보지 않고, 그 고통 속에서 무너진 기준과 믿음, 잃어버린 존재의 언어를 함께 찾아주는 교육이 필요하다.스승의 날에 우리가 교사에게 꽃을 주며 물어야 할 질문은 하나다. 우리는 교사에게 어떤 일을 맡기고 있는가. 그리고 학교는 학생에게 어떤 인간이 되라고 가르치고 있는가.악은 괴물처럼 오지 않는다. 학교에서는 때로 "학생 보호"라는 이름으로 온다. 또 때로는 "교사 책임"이라는 이름으로 온다. 그리고 아무도 생각하지 않을 때, 교육은 학생을 살린다는 명분으로 자기 존재를 잃은 순응적 인간을 만든다.이것이 오늘 한국 교육이 외면하고 있는 가장 불편한 진실이다./ WPI 심리상담사, 전 연세대 심리학 교수