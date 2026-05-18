현근택 "5·18 정신은 대한민국 민주주의의 뿌리"… 헌법 전문 수록 강조

큰사진보기 ▲더불어민주당 현근택 용인시장 후보가 18일 5·18 광주민주화운동 46주년을 맞아 오월 정신에 대해 글을 남겼다. ⓒ 현근택 후보 sns갈무리 관련사진보기

"오월의 정신은 기억을 넘어 헌법 속 가치로 완성돼야 한다."

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더불어민주당 현근택 용인시장 후보가 18일 5·18 광주민주화운동 46주년을 맞아 이같이 밝혔다.현 후보는 이날 페이스북 '오월의 정신을 기억하겠습니다'라는 제목의 글을 통해 "대한민국 민주주의의 상징인 오월 정신을 마음 깊이 되새긴다"며 이같이 말했다현 후보는 "오늘 우리가 누리는 자유와 민주주의는 오월 광주의 희생과 헌신 위에 세워졌다"며 "이제 오월 정신은 기억을 넘어 헌법 속 가치로 완성돼야 한다"고 강조했다.이어 "5·18 정신의 헌법 전문 수록은 과거의 아픔을 기록하는 차원을 넘어, 다시는 국가 권력이 국민 위에 군림하지 못하도록 하겠다는 민주공화국 대한민국의 다짐"이라고 말했다.그러면서 "용인 역시 민주주의와 공동체의 가치 위에서 더 큰 도약을 이룰 것"이라며 "저는 시민과 함께 인간의 존엄과 시민의 권리가 존중 받는 일등 도시, 연대의 정신이 살아있는 용인을 만들어가겠다"고 강조했다.한편 5·18 광주민주화운동은 1980년 5월, 신군부의 비상계엄 확대와 군사 통치에 맞서 광주 시민들이 민주주의 회복을 요구하며 일어난 시민 항쟁이다. 당시 계엄군의 강경 진압 과정에서 수많은 시민들이 희생됐으며, 이후 5·18은 한국 민주주의 발전의 상징적 사건으로 자리 잡았다.