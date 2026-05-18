"이 대통령, 5·18정신 헌법 수록 등 3대 약속... 환영"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.5.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲18일 광주광역시 동구 5·18민주광장에서 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 열리고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

광주 오월 3단체와 5·18기념재단이 18일 이재명 대통령의 제46주년 5·18민주화운동 기념식 기념사에 대해 환영 입장을 밝혔다.이 대통령은 이날 광주광역시 동구 옛 전남도청 앞 5·18광장에서 열린 기념식 기념사에서 ▲5·18 정신 헌법 수록 ▲옛 전남도청 K-민주주의 성지화 ▲5·18 민주유공자 직권등록 제도 도입 등 3가지를 약속했다.5·18민주유공자유족회 등 오월 3단체와 5·18기념재단은 공동 성명을 내고 "대통령의 전향적인 약속들은 오월 영령들의 넋을 위로하고, 오랜 세월 왜곡과 폄훼로 고통받아온 피해자들에게 명예회복과 위로가 될 것임을 확신한다"고 밝혔다.다만 이들 단체는 "아무리 훌륭한 선언과 약속일지라도 실천이 담보되지 않으면 무위로 돌아갈 수밖에 없다"며 "특히 5·18 정신 헌법 전문 수록은 정치권의 초당적 협력과 정부의 흔들림 없는 실행력이 뒷받침돼야만 완성될 수 있는 시대적 과업"이라고 강조했다.그러면서 정부와 국회를 향해 "오늘 대통령이 국민 앞에 공표한 3가지 약속이 구체적인 제도적·법적 결실로 이어질 수 있도록 즉각적인 후속 조치와 로드맵 수립에 착수해야 한다"고 촉구했다.오월단체들은 또 이 대통령이 이날 기념사에서 "오월 영령들이 2024년 12월 3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다"고 언급한 대목에도 주목했다.오월 정신이 박제된 역사가 아니라 대한민국 주권재민을 지켜온 원동력이자 뿌리임을 대통령이 공식적으로 인정했다는 점에서다.아울러 이번 기념식이 삼엄한 경호로 인한 위압감에서 벗어나 희생자와 유가족에 대한 정중한 예우 속에 치러졌다고 평가하면서 "진정한 국가기념식의 품격을 보여줬다"고도 했다.