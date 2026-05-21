'아아' 대신 아이스티를 마셨을 때 내 몸에서 벌어지는 일

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲노랑꽃창포. 한때 도시양봉가를 꿈꾸며 꿀벌 뒷꽁무니만 쫓아다니던 시절이 있었다. 그 시절을 그리워하며 오랜만에 꿀벌들 쫓아다니기. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲소만이니 모내기가 끝났으려나? 하고 찾아가본 동네 어귀의 논에는 이양을 기다리는 모들이 쑥쑥 자라나 있었다. ⓒ 노시은 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲몸은 귀신같이 여름이 왔다고 아이스티를 원하기 시작했다. 노차들은 마시기 전에 찻잎을 씻어주는 세차 과정을 거치는 편이다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲남들이 보면 그냥 웬 낙엽 덩어리냐고 기겁을 하지만, 이건 10년도 더 된 수미 백차로 보물이라 불린다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔 속 얼음이 유리벽에 찰랑찰랑 부딪히는 소리를 듣는 것이 아이스티를 마실 때 큰 행복이다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲작업하거나 일할 때 편하게 우려 마실 수 있는 유리 피처 티포트는 너무나도 구세주 같은 존재다. ⓒ 노시은 관련사진보기

달력을 들여다보지 않아도, 뺨에 닿는 훅 달아오른 공기의 밀도만으로 계절이 급격히 기울었음을 알아채는 순간이 있습니다. 봄을 충분히 누리기도 전에 정수리에 꽂히는 볕은 맹렬하고, 한낮의 기온은 30도를 웃돌며 다짜고짜 치고 들어오네요. 24절기 중 여덟 번째 절기, 소만(小滿, 5월 21일)의 시간입니다.소만은 본래 햇볕이 풍부해져 만물이 점차 생장하고 '조금씩 차오르기' 시작한다는 의미를 지닙니다. 농부들은 누렇게 익어가는 보리를 거두고 물을 댄 논에 어린 모를 심느라 일 년 중 가장 바쁜 시기라고 하지요.하지만 도시에 살며 매일 모니터 앞의 활자와 씨름하는 우리에게 올해의 소만은 그저 '예의 없이 들이닥친 불청객 같은 더위'로 체감될 뿐입니다. 계절이 섣불리 내디딘 폭폭한 걸음 탓에, 몸은 미처 적응하지 못하고 금세 나른하게 늘어지곤 합니다.옛말에 '소만 바람에 설늙은이 얼어 죽는다'는 속담이 있습니다. 실제로 요즘 저녁에는 기온이 꽤 떨어져 낮의 더위가 무색할 정도이긴 합니다. 다행히 정말 얼어 죽는 사람은 없겠지만, 지독한 감기는 조심해야겠지요.사실 바깥에서는 갑자기 덥다며 연신 땀을 훔치면서도, 실내에서는 서늘하다 못해 오들오들 떨리는 에어컨 바람과 습관적으로 들이켜는 '아아(아이스 아메리카노)'에 무방비로 노출되어 있습니다. 바깥 기온이 치솟을수록 우리의 속은 오히려 얼어붙듯 차갑게 식어가는 셈이지요.갑자기 찾아온 이른 더위와 실내 냉방 사이에서 위장의 기운이 속수무책으로 무력해지기 쉬운 요즈음입니다. 이럴 때일수록 겉과 속의 기이한 온도차를 다스려 줄 이성적이고 전략적인 '수분 섭취'가 필요합니다.그래서 오늘의 차시간은 무거운 격식을 차린 다기들을 잠시 뒤로 물렸습니다. 대신 지극히 현실적이고 실용적인 도구를 꺼냈지요. 투명하고 튼튼하며, 무엇보다 용량이 넉넉해 곁에 두고 물처럼 마시기 좋은 커다란 유리 피처(Pitcher)입니다.오늘 이 피처를 채울 주인공은 세월을 묵힌 백차(아래 노백차), 노수미(老壽眉)입니다. 다도(茶道)라 하면 으레 정갈한 다구와 조심스러운 손길, 고요한 침묵을 떠올리지만, 치열한 일상 속에서의 차는 그저 내 몸의 컨디션을 조절해 주는 훌륭한 도구일 뿐입니다. 특히 백차는 '1년이면 차요, 3년이면 약이며, 7년이면 보물'이라는 말이 있을 정도로, 묵힐수록 그 진가를 발휘하는 매력적인 차이지요.고급스러운 찻자리처럼 찻잎의 형태를 온전히 보존하려 애쓸 필요조차 없습니다. 둥글고 단단하게 뭉쳐진 채 세월을 견딘 찻잎 덩어리에 다침(차칼)을 찔러 넣고, 지렛대의 원리를 이용해 툭툭, 투박하게 떼어냅니다. 해괴(解塊)의 과정에서 잎이 조금 부서지고 가루가 떨어지면 또 어떤가요.우리는 지금 누군가에게 보여주기 위한 전시를 하는 것이 아니라, 내 몸의 열기를 식히고 눅눅한 습을 다스려줄 '마실 거리'를 가장 합리적으로 준비하는 중이니까요. 거침없이 떼어낸 노백차 한 조각을 피처에 넣고, 펄펄 끓는 뜨거운 물을 부은 뒤 오랫동안 우려냅니다.보통 세월을 묵힌 좋은 차는 뜨겁게 마셔야 그 풍미를 온전히 느낄 수 있다고들 합니다. 하지만 오늘처럼 갑작스러운 더위가 숨통을 조여올 때는 전통의 문법에서 벗어나 과감하게 아이스티로 방향을 틉니다. 유리 너머 찻잎이 기지개를 켜듯 깨어나고 붉고 투명한 호박빛 탕색이 짙게 우러나면, '차르르' 얼음을 가득 채워둔 유리잔에 지체 없이 찻물을 쏟아붓습니다.뜨거운 찻물이 얼음 표면에 부딪히며 갈라지고 녹아내리는 경쾌한 마찰음. 이 소리만으로도 이미 계절의 텁텁함이 반쯤은 날아가는 기분입니다. 순식간에 차갑게 식은 노백차 아이스티는 유리 표면에 송글송글 찬 물방울을 맺히게 하네요.뜨거운 물에 강하게 우려낸 뒤 급랭시킨 묵은 차는 떫은맛은 자취를 감추고, 노백차 특유의 은은한 대추 향과 기분 좋은 둥근 단맛만이 입안에 깔끔하게 남습니다. 갓 따낸 햇백차가 지닌 서늘한 성질과 달리, 긴 시간을 인내하며 온화해진 노백차는 이렇게 얼음을 띄워 차갑게 마셔도 위장에 큰 부담을 주지 않고 체내의 습을 원활하게 배출해 주거든요.차를 준비했으니 간단히 곁들일 다식(茶食)을 꺼낼 차례입니다. 옛 문헌을 보면 소만의 첫 번째 물후로 '쓴 나물이 꽃을 피운다'며 이맘때의 쌉싸름한 초록빛을 강조하곤 합니다. 그래서 선택한 오늘의 다식은 말차 브라우니입니다. 소만의 짙어지는 녹음과 몸에 필요한 쌉쌀한 맛을 이 작은 사각형 안에 영리하게 담아온 셈이지요.브라우니 특유의 꾸덕하고 밀도 높은 텍스처와 달콤함이 말차의 쌉싸름하고도 푸릇한 맛과 어우러져 혀끝을 묵직하게 채울 때, 차갑고 맑은 노백차 아이스티를 한 모금 머금습니다. 말차의 짙은 풍미가 노백차의 은은한 약향과 섞이며 입안의 끈적함을 말끔히 씻어내고, 완벽한 미각의 균형을 이룹니다.말차의 쌉싸름함은 소만의 짙은 녹음을 감각적으로 일깨워주고, 붉고 맑은 노백차는 냉방에 지친 속을 편안하게 다독여 줍니다. 계절의 시각적 은유, 맛의 밸런스, 그리고 제작의 효율성까지 철저하게 계산된 페어링입니다.소만(小滿). 한자의 뜻을 있는 그대로 풀이하자면 '조금 찼다'는 의미입니다. 아직 꽉 들어찬 대만(大滿)에 이르기 전, 낟알이 천천히 제 속을 채워가며 기다림을 배우는 시간이지요. 어쩌면 완성을 향해가는 과정 그 자체를 긍정하는 절기일지도 모릅니다.책상 위, 커다란 유리 피처에 찰랑이는 호박빛 노백차 아이스티와 네모반듯한 초록빛 브라우니 한 조각을 올려둡니다. 키보드를 두드리며 문장과 싸우다 목이 마를 때면, 언제든 손을 뻗어 물처럼 편안하게 들이켭니다.무겁고 엄숙한 다도의 격식은 잠시 내려놓고, 그저 나와 내 일상의 효율, 그리고 당장의 컨디션에 집중하는 시간. 이 초록빛 초여름의 길목에서, 단단한 묵은 차를 시원하고 거침없이 풀어내며 나만의 여백을 즐겨봅니다. 이것이 바로 요란하게 끼어든 더위를 건너는 저만의 차 시간입니다.