전교조 충남지부, 아동학대법 개정 촉구

큰사진보기 ▲기자회견에서 오수민 충남지부장은 “초·중등교육법 제20조에 따라 교장은 교무를 총괄하고 민원 처리를 책임지며 법령에 따라 교육한 교사를 보호할 의무가 있다. 하지만 현장 교사들은 학교와 교육청, 제도 그 어디로부터도 보호받지 못하고 있으며, 교육 당국은 행정적 책임을 모두 학교 현장과 교사 개인에게 전가하고 있다”고 강하게 비판했다. ⓒ 전교조 관련사진보기

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서이초 사건이 발생한 지 3년이 지났음에도 교사들이 여전히 무분별한 아동학대 신고와 악성 민원의 사각지대에 방치되어 있다는 비판의 목소리가 제기됐다.전교조 충남지부(아래 충남지부)는 18일 오전 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, 공교육 정상화를 위한 교육활동 보호 및 아동학대 관련 법·제도의 즉각적인 개정을 요구하는 성명서를 발표했다.충남지부는 현행 아동학대 신고 제도가 본래의 예방 취지와 달리 교육 현장에서 악용되고 있다고 지적했다. 전교조 조사에 따르면, 2024년 전체 아동학대 신고 건수 5만 242건 중 실제 아동학대 사례로 판정된 경우는 48.7%(2만 4492건)에 그쳤다. 특히 학대 사례의 83%(2만 316건)가 가정 내에서 발생한 반면, 학교 현장에서 발생한 사례는 3.1%(751건)에 불과한 것으로 나타났다.또한 최근 2년간(2023년 8월~2025년 8월) 교원을 대상으로 접수된 아동학대 신고 1439건 가운데 71%(1,023건)가 정당한 생활지도로 인정받은 것으로 밝혀졌다. 이 중 실제 기소로 이어진 사건은 1.7%(17건)에 불과해, 무분별한 무고성 신고가 남발되고 있음이 통계로 증명됐다.충남지부는 "교사의 정당한 교육활동이 아동학대로 신고되면 최종 무혐의나 불기소 처분을 받더라도 경찰·검찰 조사와 재판에 이르는 전 과정을 교사 개인이 온전히 감당해야 한다"며 "교사가 법적 대응에 에너지를 소모하게 되면서 그 피해는 고스란히 학생들의 학습권 저하로 이어지고 있다"고 성토했다.학교 현장의 악성 민원과 교육청의 안일한 대응 방식에 대한 개선 요구도 이어졌다.교사의 과도한 생활지도 요구 및 사과 강요 등은 명백한 교육활동 침해 행위임에도, 관리자와 교육청이 민원인의 입장만을 옹호하고 있다는 것이다.충남지부에 따르면 도내 한 학교에서는 교육활동을 심각하게 침해한 학생에 대해 학교 측이 가정학습 조치를 내렸으나, 관할 교육지원청 장학사가 도리어 조치의 부당함을 지적하며 학생을 등교시키도록 종용한 사례도 있다.오수민 충남지부장은 "초·중등교육법 제20조에 따라 교장은 교무를 총괄하고 민원 처리를 책임지며 법령에 따라 교육한 교사를 보호할 의무가 있다"면서 "하지만 현장 교사들은 학교와 교육청, 제도 그 어디로부터도 보호받지 못하고 있으며, 교육 당국은 행정적 책임을 모두 학교 현장과 교사 개인에게 전가하고 있다"고 강하게 비판했다.끝으로 충남지부는 ▲정당한 생활지도가 아동학대로 왜곡되지 않도록 법과 제도를 즉각 개정할 것 ▲악성 민원 대응 체계를 학교와 교육청 중심으로 일원화하여 책임 대응할 것 ▲유치원·초·중·고·특수·사립학교 등 각 학교급별 특성을 반영한 실질적인 교권보호 대책을 수립할 것 등을 촉구했다.