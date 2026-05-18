말라 죽은 파에 철렁, 구순의 농사 지식을 전수 받다

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큰사진보기 ▲등산 가방이 텃밭 가방으로남편의 등산 짝꿍이 텃밭 도우미로 변신 ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘 자란 잎채소들텃밭에서 쑥쑥 자라는 상추와 로메인 겨잣잎 ⓒ 김효숙 관련사진보기

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"거름 주셨어요? 웃거름을 줘야 잘 자라요."

큰사진보기 ▲말라 쓰러진 대파 모종모조리 말라 버린 텃밭의 대파 ⓒ 김효숙 관련사진보기

"세상에나!"

"엄마, 대파가 다 말라 죽었어요."

"아이고, 밭 가장자리에 뉘어서 심어야 하는데, 똑바로 심으면 파가 힘들어해."

큰사진보기 ▲텃밭 상추와 로메인텃밭에서 햇살을 받고 잘 자란 잎채소들 ⓒ 김효숙 관련사진보기

"고추 모종은 잎을 따줘야 키가 커요?"

"잎도 그렇지만 곁가지가 나면 잘라주어야 원 줄기가 위로 뻗는다. 그리고 웃거름도 줘야 해."

'다음번에 갈 때는 좋은 비료를 구해서 웃거름을 주리라. 그리고 곁가지도 잘 쳐서 쑥쑥 자라게 해주리라.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.