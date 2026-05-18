사천시민극단 '이웃', 밀양아리랑연극제 대상 영예

큰사진보기 ▲사천의 시민극단 '이웃'이 제18회 밀양아리랑연극제에서 사천 비토섬 전설을 소재로 한 연극 '비토섬 토끼전'을 선보여 단체 대상을 받았다. 사진 왼쪽 김수현 심사위원장, 오른쪽 극단 이웃 김은주 대표. (사진=극단 이웃) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양아리랑연극제 수상팀 단체 사진.(사진=극단 이웃) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김은주 극단 이웃 대표. 김 대표는 "여기서 멈추지 않고 사천시가 원하는 곳이면 어디든 찾아가겠다"며 "아이들을 위한 아동극이나 인형극도 하고 싶고, 한 계단씩 올라가서 대한민국 시민연극제에도 도전해보고 싶다"고 포부를 밝혔다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲제18회 밀양아리랑연극제 단체·개인상 수상 명단. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

경남 사천의 시민극단 '이웃'이 제18회 밀양아리랑연극제에서 사천 비토섬 전설을 소재로 한 연극 '비토섬 토끼전'을 선보여 단체 대상을 받았다. 배우 김희선씨는 연기 대상을 수상해 겹경사를 이뤘다.이번 밀양아리랑연극제는 제68회 밀양아리랑대축제의 일환으로 16~17일 이틀간 밀양아리나에서 열렸다. 한국연극협회 밀양지부가 주관하고 밀양시와 밀양문화관광재단이 주최한 이번 연극제에는 경남·부산을 비롯해 전국에서 지원한 팀 가운데 본선에 오른 10개 팀이 참가했다. 학생과 일반인의 예술 활동 참여를 넓히고 지역 단체 간 교류를 도모하는 순수 아마추어 시민연극 경연 무대다.17일 열린 시상식에서 시민극단 '이웃'은 연극 '비토섬 토끼전'으로 단체상 최고상인 작품대상(경상남도지사상)을 수상했다. 소속 배우 김희선도 개인상 부문 연기대상(경상남도교육감상)을 받았다. '비토섬 토끼전'은 사천 비토섬의 목섬·토끼섬에 얽힌 전설을 바탕으로 용왕 앞에 끌려간 토끼의 위기 극복기를 그린 작품이다.시민극단 '이웃'은 연극을 사랑하는 사천 시민들이 모여 만든 자생적 극단이다. 지역의 이야기를 무대에 올리고 이웃의 삶을 연극으로 나누자는 뜻으로 창단됐다. 단원 모두 각자 생업이 있지만 밤낮없이 연습에 매달려왔고, 그 열정이 이번 대상이라는 결실로 이어졌다.극단 이웃 김은주 대표는 18일 <뉴스사천>과 전화 인터뷰에서 "단원 한 사람 한 사람, 운전이나 매니저 역할을 맡아준 스태프까지 모두가 똑같이 받은 상"이라며 "힘든 연습을 함께 견뎌준 단원들과 끝까지 이끌어준 이훈호 연출가께 감사드린다"고 말했다.김 대표는 "시민들의 문화예술 활동이 꽃피울 수 있도록 울타리가 되어준 사천시와 사천문화재단, 멘토가 되어준 극단 장자번덕에 이 영광을 돌리고 싶다"고 감사 인사를 전했다.이어 김 대표는 "여기서 멈추지 않고 사천시가 원하는 곳이면 어디든 찾아가겠다"며 "아이들을 위한 아동극이나 인형극도 하고 싶고, 한 계단씩 올라가서 대한민국 시민연극제에도 도전해보고 싶다"고 포부를 밝혔다.이번 연극제 심사를 맡은 연극인 김수현 심사위원은 총평에서 "연극으로 인해 삶이 조금 더 즐겁고 행복하고 뿌듯했다면 목표는 달성한 것"이라며 참가 극단 모두에게 박수를 보냈다.시민극단 '이웃'은 이번 수상을 발판 삼아 앞으로도 지역의 이야기를 발굴하고 시민에게 위로와 웃음을 전하는 공연을 이어갈 계획이다.