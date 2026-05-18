'갱년기 이후 뼈가 위험하다'... 골다공증 조기에 검진해야

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

갱년기에 접어들면 관절통이나 근육통에는 신경을 쓰면서도 뼈가 얼마나 약해지고 있는지는 간과하는 경우가 많다. 골다공증은 뼈의 양이 줄고 내부 구조가 약해져 작은 충격에도 골절이 쉽게 생길 수 있는 상태를 이야기한다. '소리 없는 뼈 도둑'이라 불릴 만큼 특별한 증상 없이 진행되다가, 골절이 발생하고 나서야 처음 발견되는 경우가 적지 않다.뼈는 한번 생성된 이후에도 오래된 뼈조직을 분해(골흡수)하고 새로운 뼈조직을 만드는(골형성) 과정을 반복한다. 이 과정을 뼈의 리모델링 과정이라고 한다. 여성호르몬인 에스트로겐은 이러한 골흡수와 골형성 과정의 균형을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다. 따라서, 폐경이 되면 에스트로겐 분비가 급격히 줄면서 골흡수 속도가 골형성을 크게 앞지르고, 뼈의 양을 측정하는 수치인 골밀도가 빠르게 낮아진다. 대한골대사학회에 따르면 50세 이상 여성 10명 중 3명은 골다공증을, 5명은 그 전 단계인 골감소증을 가지고 있다.골다공증은 특별한 증상이 없어 스스로 인지하기 어렵지만, 이러한 뼛속 변화는 통증과 무관하게 서서히 진행되고, 심하게 진행된 경우에는 손목골절, 척추골절, 고관절 골절 등의 다양한 골다공증성 골절로 이어질 수 있어 더욱 주의가 필요하다. 특히 고관절 골절은 수술과 장기 재활이 필요하고 고령 환자일수록 합병증 위험이 크다. 골다공증성 골절은 한 번 발생하면 재골절 위험이 크게 높아지므로, 첫 번째 골절 이전에 예방적으로 관리하는 것이 무엇보다 중요하다.65세 이상 노인을 대상으로 한 국제 코호트 연구 자료를 분석한 결과, 최근 4개월 이내의 낙상 병력은 그 자체만으로도 골절 발생 위험성을 유의미하게 높이는 것으로 나타났다. 골절이 발생하지 않았더라도 낙상을 경험한 노인은 골다공증 평가와 치료를 적극적으로 고려해야 하는 이유다. 노년층은 근력과 평형감각이 감소해 낙상이 빈번해지는 만큼, 낙상 병력이 있다면 골밀도 검사 및 전문의 상담을 권장한다.골다공증 진단의 표준은 골밀도 검사다. 2025년부터 국가건강검진의 골밀도 검사 대상이 확대돼, 기존 만 54세‧66세에서 60세 여성까지 총 3회에 걸쳐 무료로 검사를 받을 수 있게 됐다. 다만, 해당 국가검진 대상 연령이 아니더라도, 폐경이 일찍 시작된 경우, 부모‧형제 중 골다공증 또는 골절 병력이 있는 경우, 장기간 스테로이드 약물을 복용 중인 경우, 체중이 매우 낮은 경우 등 골다공증의 추가적인 위험요인을 가지고 있다면 나이와 무관하게 골밀도 검사를 받아보는 것이 바람직하다.갱년기는 여성들이 전반적인 건강 관리 계획을 새롭게 점검해야 하는 전환점이다. 뼈는 한번 나빠지면 회복하기까지 오랜 시간이 걸리기 때문에, 나빠지기 이전에 예방하고 치료하는 것이 매우 중요하다. 특히 골절이 생긴 뒤에야 진료실을 찾는 안타까운 환자분들이 많다. 치료가 늦어지면 지속되는 통증뿐 아니라 독립적인 보행 등이 어려워지는 경우도 빈번하다.전 세계적으로 평균 수명은 증가하고 있다. 튼튼한 뼈로 골절 우려 없이 독립적인 폐경 후의 삶을 유지하는 것이 더욱 중요한 시점이다. 따라서 갱년기 여성이라면 아무런 증상이 없더라도 국가건강검진 기회를 놓치지 않고, 위험 요인이 있다면 적극적으로 전문의와 상담해서 필요한 치료를 받길 권한다.