제46주년 5·18기념식... 이 대통령 "5월 정신 헌법 수록 약속"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 임을 위한 행진곡을 제창하고 있다. 2026.5.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.5.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 북구 5·18민주묘지 묘역을 둘러보고 있다. 2026.5.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 광주광역시 동구 5·18민주광장에서 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 열리고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

5·18 광주민중항쟁의 숭고한 희생 정신을 기리기 위한 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 18일 오전 광주광역시 동구 5·18민주광장에서 엄수됐다.'오월, 다시 광장을 품다'를 주제로 열린 이번 기념식에는 5·18민주유공자와 유족, 정부인사, 각계대표, 학생 등 3000여 명이 참석해 광장을 가득 메웠다.정치권에서는 정청래 민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표 등 주요 정당 대표와 다수 국회의원들이 참석했다.이재명 대통령도 부인 김혜경 여사와 함께 취임 후 처음 5·18 기념식에 참석해 5·18민주유공자와 유족, 광주시민, 전남도민의 희생을 위로했다.특히 이 대통령은 기념사에서 "오월 영령들이 2024년 12월 3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다"고 강조했다.그는 "산자가 죽은 자의 부름에 응답했고 먼저 떠난 이들이 절망 앞에 선 현재를 일으켜 세웠다"며 "분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민들도 무장한 계엄군들을 맨몸으로 막아냈다"고 밝혔다.또 "광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 '대동세상'은 2024년 12월, 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 '빛의 혁명'으로 부활했다"고도 했다.이 대통령은 이날 기념식에서 ▲5·18 정신 헌법 전문 수록 ▲(5·18 광장 앞) 옛 전남도청 K-민주주의 성지화 ▲5·18 민주유공자 직권등록 제도 도입 등 3가지를 약속했다.이 대통령이 기념사를 하는 동안 5·18 유공자와 유족, 전남광주 시·도민 등 참석자들은 수차례 박수를 치며 화답했다.이에 이 대통령도 "오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해낼 수 있도록, 정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우할 것"이라고 답했다.이날 기념식은 국민의례, 주제 영상·현장 선언, 기념사, 기념 공연, 특별공연, '임을 위한 행진곡' 제창 순으로 약 50분간 진행됐다.국민의례에서는 최근 원형을 살려 복원을 마친 옛 전남도청의 개관을 기념하는 의미에서 국기게양식이 진행됐다.기념식이 열린 5·18민주광장은 5·18의 상징과도 같은 공간이다.80년 5월 계엄군의 집단 발포와 무자비한 진압이 이뤄진 금남로와 옛 전남도청, 희생 시민이 안치된 상무관, 전일빌딩이 몰려 있는 곳이다.옛 전남도청은 전두환계엄군에 맞선 광주시민군의 최후 항쟁지였으며, 전일빌딩은 계엄군 헬기 사격 등 총탄 흔적이 새겨진 곳이다.한편 이 대통령은 이날 기념식에 앞서 오전 10시쯤 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 참배하고 희생자의 넋을 기렸다.