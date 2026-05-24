"벌써 17주기네…" 새벽 버스를 타고 다시 봉하로 간 사람들

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매년 5월, 노무현 대통령 서거일이 다가오면 노무현재단 산하 각 지역위원회들은 봉하마을에서 열리는 추도식과 추모행사에 참여하기 위해 지역 후원회원들과 시민들을 모아 함께 봉하를 찾고 있다.



서울·경기뿐 아니라 전국 지역위원회에서 후원자들이 함께 움직인다. 글쓴이는 대전세종충남 지역위 소속으로, 살고있는 천안아산에서 출발했다. 글쓴이와 같이 전국 각지에서 버스가 출발하며, 참가자들은 새벽부터 이동해 봉하마을에서 추모행사와 문화행사, 참배 등에 함께 참여한다.



이러한 봉하 방문은 단순한 단체 이동이나 관광의 의미를 넘어선다. 노무현 대통령을 기억하는 시민들은 해마다 5월이면 다시 모여 ‘사람 사는 세상’이라는 가치를 되새기고 있다.

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큰사진보기 ▲봉하마을행 버스천안아산에서 추모객들을 태우고 봉하로 가는 버스 ⓒ 이수현 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장 후미에서 바라본 추도식 장면추도식이 진행되는 과정에서 뒤에서 지켜보는 많은 추모객들의 사진을 찍었다. ⓒ 이수현 관련사진보기

큰사진보기 ▲추도식행사장 잠자리추도식 행사장에서 대통령의 추도사가 있을 즈음 잠자리 한마리가 내 무릎에 앉아 같이 추도사를 들었다. ⓒ 이수현 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉하마을을 찿은 노무현재단 대전세종충남 지역위원회 추모객들봉하마을을 찿은 노무현재단 대전세종충남 지역위원회 회원들이 같이 사진을 찍었다. ⓒ 노무현재단대전세종충남지역위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲차장밖의 석양돌아오는 길에 차창밖으로 석양이 비추인다. ⓒ 이수현 관련사진보기