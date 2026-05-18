동갑내기 오월 영령 찾은 이 대통령 "단 한분의 희생도 안 놓치겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.5.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 광주 북구 5·18 민주묘지에서 양창근 열사 묘소에서 헌화하고 둘러보고 있다. 2026.5.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 임을 위한 행진곡을 제창하고 있다. 2026.5.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 유족 등의 신청대상자가 없어 국가유공자로 등록되지 못했던 5.18 민주화운동 희생자들을 정부가 직권으로 등록하도록 하겠다고 했다. 또한 이번에 무산됐던 5.18 정신의 헌법 전문 수록과 이날 개관하는 5.18 최후 항쟁지 '옛 전남도청'에 대한 정부 지원도 약속했다.이 대통령은 18일 광주 5.18 민주광장에서 거행된 제46주년 5.18 민주화운동 기념식에서 "다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다"며 이러한 뜻을 밝혔다.이 대통령은 "분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다"며 "1980년, 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 '대동세상'은 2024년, 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 '빛의 혁명'으로 부활했다"고 말했다.이어 "이 자리를 빌려, 민주주의를 위해 기꺼이 자신을 내던졌던 오월 민주 영령들의 고귀한 넋 앞에 머리 숙여 무한한 존경과 깊은 애도의 마음을 표한다"며 "참혹한 폭력 앞에서도 끝내 인간의 존엄을 지켜낸 5.18 정신의 굳건한 토대 위에서, 대한민국은 민주주의와 번영의 길을 걸어올 수 있었다"고 밝혔다.무엇보다 "12.3 내란은 아직 끝나지 않은 오월의 질문이었다. 저절로 오는 민주주의도, 저절로 지켜지는 민주주의도 없다"며 "오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해낼 수 있도록, 정부는 5.18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우하겠다"고 했다.이 대통령은 이를 위해 "오월 영령과 국민 여러분 앞"에 세 가지 다짐과 약속을 내놨다.첫 다짐은 "5.18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다"였다. 부마항쟁과 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하는 등의 내용을 담았던 개헌안이 국민의힘의 반대와 표결 불참으로 무산됐지만 계속 노력하겠다는 취지였다. 이 대통령은 "정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속인 만큼, 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡히 부탁드린다"고 했다.이 대통령은 이날 오후 정식 개관하는 '옛 전남도청'을 "세계시민이 함께 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아있는 성지로 만들겠다"고도 약속했다.이에 대해 이 대통령은 "전남도청은 불법적 국가폭력에 맞선 최후의 시민 항쟁지였다. 벽면 곳곳에 새겨진 총탄의 흔적들이 그날의 참혹함과 시민군의 담대한 용기를 말없이 증언하고 있다"며 "전남도청에 오롯이 남겨진 희생과 연대의 정신이 대한민국 공화정의 자부심이자 미래 세대의 가치로 계승될 수 있도록 정부가 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.'5.18 민주유공자 직권등록 제도'와 관련해선 숭일고 1학년으로 계엄군의 총탄에 쓰러졌던 고 양창근 열사를 언급하면서 "단 한분의 희생도 놓치지 않도록 하겠다"고 했다.이 대통령과 같은 해에 태어난 양창근 열사는 한강 작가의 소설 <소년이 온다>의 주인공 '동호'의 모티브가 된 고 문재학 열사의 초등학교 친구로, 1980년 5월 시위대에 합류했다가 목에 총상을 입고 사망했다. 문재학 열사는 이를 목격한 후 시민수습대책위원에 합류해 끝까지 전남도청을 지키다 목숨을 잃었다.이 대통령은 "짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 오월의 소년은, 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직 5.18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다"며 "이제, 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다"고 다짐했다.또한 "불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록, 국가가 끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 "오월의 기억과 5.18 정신은 과거의 유산이 아니다"며 국민주권정부가 그를 충실히 이어받아 최선을 다할 것이라고도 다짐했다.이 대통령은 "국민과 함께 격랑의 파고 한복판을 지나고 있지만, 저는 광주가 걸어온 길에서 대한민국의 희망을 본다"며 "시민들이 만들어 낸 공존과 배려, 평화의 광장에서 광주는 진정한 민주공화국의 모습을 보여주었다"고 말했다.이어 "그 빛나는 5.18 정신이 역사의 굽이굽이마다 대한민국을 새로운 변화와 희망의 길로 이끌었고, 이제 광주와 전남의 통합이라는 새로운 도전으로 이어지고 있다"며 "광주와 전남이 함께 맞잡은 손이 상생과 공존의 새로운 이정표로 우뚝 서고, 균형발전이라는 희망의 역사를 다시 써 내려갈 것"이라고 했다.또한 "국민주권정부는 5.18 정신을 충실히 이어받아, 광주가 그토록 절절하게 꿈꾸었던 '국민이 주인인 나라'를 향해 담대하게 나아가겠다"라며 "그것이 '산 자'의 책임을 다하고, 오월 영령들의 숭고한 희생을 헛되지 않게 하는 길이라 믿는다"고 밝혔다.