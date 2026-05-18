'반값 여행'으로 간 영광, 거침없이 주문한 메뉴

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"어차피 반값인데!"

▲영광 백제불교 최초도래지의 대표적인 상징물인 사면대불(사면대불상)을 촬영한 영상입니다. 최호림 관련영상보기

▲여기가 한국이라고? 발리 감성 가득한 백제불교 최초도래지 최호림 관련영상보기

▲영광 백수해안도로에서 마주한 이국적인 오션뷰 최호림 관련영상보기

'여기가 정말 내가 알던 원자력 발전소의 도시 영광이 맞나?'

원자력 발전소와 영광 굴비. 그동안 나에게 영광군은 딱 이 두 가지 키워드로만 묶여 있는, 다소 건조한 도시였다. 딱히 볼거리가 없을 거라는 선입견 탓에 영광을 본격적인 관광지로 고려해 본 적은 단 한 번도 없었다.하지만 최근 여행자들 사이에서 뜨겁게 입소문을 타고 있는 '반값여행' 제도를 접하면서 내 생각은 완전히 뒤집어졌다. 지난 17일 주말, 반신반의하는 마음으로 영광행 여행길에 올랐다. 큰 기대가 없었기에 설렘보다는 "정말 반값에 여행할 수 있을까?" 하는 체험에 가까운 마음이 더 컸다.여정은 생각보다 간단했다. 여행 전 '반값여행' 홈페이지를 통해 영광 지역 여행 신청을 하고, 관리자 승인 문자를 받은 뒤 그대로 여행을 진행하면 됐다. 준비는 그게 전부였다.영광에 도착하자마자 허기를 달래기 위해 법성포 로 향했다. 거리마다 즐비한 식당들 사이에서 영광의 대표 명물인 보리굴비 정식을 주문했다. 메뉴판에는 다양한 가격대의 정식이 있었지만, 이날만큼은 거침이 없었다.그 든든한 믿음 덕분에 주저 없이 가장 비싼 코스 메뉴를 골랐다. 상차림은 기대 이상으로 압도적이었다. 찬물에 밥말아 먹으면 꼬릿하면서도 고소한 보리굴비는 물론이고, 톡 쏘는 홍어삼합에 싱싱한 활어회까지 끝도 없이 반찬과 찌개가 차려졌다.평소 같으면 가격표를 보며 몇 번은 망설였을 밥상이었지만, 반값 혜택을 떠올리니 숟가락을 움직이는 손길에도 절로 여유가 묻어났다. 그렇게 배를 든든히 채운 뒤 본격적인 영광 탐방에 나섰다.점심을 먹고 이동한 곳은 백제 불교 최초도래지였다. 이곳은 서기 384년, 인도 승려 마라난타 스님이 중국 동진을 거쳐 백제에 불교를 처음 전파하며 발을 디딘 역사적인 장소를 기념해 조성된 유적지다.입구에 들어서자마자 마주한 높이 23.7m에 달하는 규모의 거대한 사면대불상은 경건함을 넘어 묘한 위압감마저 풍겼다. 간다라 양식의 독특한 건축물들과 유물관을 둘러보며 "한국에 이런 이국적인 분위기의 사찰 공간이 있었나" 싶을 때 쯤, 진짜 반전이 눈앞에 펼쳐졌다.산 중 유적지를 향해 가자 끝없이 펼쳐진 서해가 한눈에 들어온 것이다. 이국적인 석조 건축물과 유적들 그리고 탁 트인 바다가 어우러진 풍경은 마치 휴양지인 발리를 연상시켰다.최근 중동 전쟁 여파와 유류할증료 상승으로 해외여행 문턱이 높아져 답답함을 느끼던 차였다. 그런데 비행기를 타지 않고도 국내에서 이런 이국적인 해방감을 맛볼 수 있다니, 기대하지 않았던 횡재를 한 기분이었다.진한 여운을 뒤로 하고 영광의 명소인 백수해안도로 를 달렸다. 굽이 치는 해안선을 따라 드라이브를 즐기다 우연히 마주친 한 카페 테라스에 자리를 잡았다.아이스 커피 한 잔을 마시며 바라본 풍경은 지금도 눈에 선하다. 테라스 주변에 심어진 야자수 잎 사이로 끝없는 수평선과 눈부신 햇살이 펼쳐지고 있었다. 이국적인 풍경을 멍하니 바라보다 문득 이런 생각이 들었다.나도 모르게 헛웃음이 터져 나왔다. 집으로 돌아오는 길, 양손에는 영광굴비 두름이 묵직하게 들려 있었다. 평소 같으면 비싼 가격 때문에 들었다 놨다를 반복했겠지만, 이날만큼은 고민 없이 카드를 긁었다. 반값여행이 준 용기(?) 덕분이었다.집에 도착하자마자 반값여행 시스템에 당일 사용한 영수증과 이용 내역을 등록했다. 내가 영광에서 사용한 금액 가운데 절반 가량이 다시 영광 지역이나 온라인 영광몰에서 현금처럼 사용할 수 있는 지역화폐로 환급 된다는 안내를 받았다.물론 주의할 점도 있다. 모든 지출이 무조건 환급 되는 것은 아니다. 지자체와 지역 별로 환급 대상 업종과 기준이 조금씩 다르다. 식비와 숙박, 특산품 구매 등 일부 항목만 적용되는 경우도 있어 여행 전 반드시 지원 범위를 확인해야 한다. 사전 승인 없이 이용하거나 제외 업종에서 결제할 경우 환급 대상에서 빠질 수도 있다.편견에 갇혀 하마터면 평생 모르고 지나칠 뻔했던 영광의 숨은 매력을 발견한 주말이었다. 지갑은 가벼워졌지만, 양손과 마음 만큼은 무겁게 돌아온 여행이었다. 그리고 나는 벌써 다음 주말, 또 어느 지역으로 반값여행을 떠날지 행복한 고민에 빠져 있다.