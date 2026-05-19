"책 빌리는 곳"을 넘어선 문화의 중심지로... 도서관의 진화

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큰사진보기 ▲2026 전국 공공 도서관 통계 조사(25년 실적 기준)2025년 전국 공공 도서관 이용 현황 인포그래픽 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲여의도 브라이튼 도서관이 주최하는 '빵이(차에셀) 작가와의 만남' 행사 포스터최근 공공 도서관은 작가와의 북토크와 같은 문화 행사를 주최하며 이용객들을 끌어모으고 있다. ⓒ 여의도 브라이튼 도서관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 전국 공공도서관 지원 현황전국 공공 도서관을 향한 지원 규모는 확대했으나 신간 확보 비용, 인건비 등 현장 부담은 여전하다. ⓒ 이지현 관련사진보기

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'책만 빌리는 공간'이라고 여겨졌던 공공 도서관이 지역 문화와 커뮤니티 중심 공간으로 변하고 있다. 서울시는 올해 4월부터 '책 읽는 서울광장', '광화문 책마당', '책 읽는 맑은냇가'로 구성된 '서울야외도서관'을 열고 공연과 북 토크, 영화 상영까지 제공하는 문화 프로그램을 운영하기 시작했다. 이처럼 공공 도서관이 독서 공간을 넘어선 시민들의 생활형 문화 인프라 역할까지 맡으면서 지역 내 역할이 커지고 있다는 평가가 나온다.최근 전국의 공공 도서관 영향력은 확대되고 있다. 문화체육관광부와 한국도서관협회의 '2026년 전국 공공 도서관 통계 조사(2025년 실적 기준)'에 따르면 현재 전국 공공 도서관은 전년 대비 32관(2.5%) 늘어난 총 1328개로 집계됐다. 전국적으론 약 2억 3053만 명으로 전년 대비 2.8% 늘었다. 인쇄 자료 대출자 수 역시 약 1519만 명으로 재작년 대비 향상된 도서관 이용률을 보여주면서 기본적인 독서 기능 역시 유지되고 있는 것을 드러냈다.본래 공공 도서관은 국가의 지식 재산이라고 할 수 있는 책, 문서 자료를 공공 사유물로 보관하면서 나누는 장소로서 존재했다. 시민이라면 누구라도 와서 독서를 하며 지식을 얻고 자신만의 공부를 할 수 있는 '지식 정보 서비스 공간'이 기존 도서관이 가지고 있던 주 역할이었다. '26년 전국 공공 도서관 통계'에서 전국 공공 도서관 소장 도서는 약 1억 2600만 권으로, 지난해보다 1.4% 증가율을 보였다. 1인 당 도서 수는 2.47권을 기록했다.하지만 최근 독서·교육로 한정되었던 공공 도서관 이미지는 점차 확장되고 있다. 이제 도서관은 지역 주민을 연결하는 복합문화공간으로서 위상이 높아지고 있다.대표 사례로 올해 4월에 개관한 여의도 브라이튼 도서관이 있다. 이곳은 개관 기념으로 헤밍웨이, 카프카, 디킨스 같은 세 작가와 이용객들의 글쓰기 성향을 매칭시켜주는 체험형 기획 전시, 'a Day a Story'를 열었다. 이와 더불어 조수진, 차에셀(빵이) 작가 등과 만나는 북 토크 행사도 진행했다. 해당 문화 프로그램들은 이용객들 사이에서 높은 참여율을 보이며 호응을 얻고 있다.국립중앙도서관도 인문학 강연과 전문가 세미나 등 교육 프로그램과 문화 행사, 회원 대상 영화 상영 이벤트 등 다양한 서비스를 시민들에게 제공하고 있다. 최근에는 도서관 주간 행사로 이슬아 작가 북토크 '귀인은 도서관 창가 자리에서 온다'를 열며 문화 프로그램 확대 흐름에 동참했다.실제 통계에서도 변화가 나타났다. 전국 공공 도서관의 2025년 연간 평균 독서·문화 프로그램 운영 횟수는 1관 당 92건이었고 참가자 수는 약 3094만 명으로 전년 대비 6.8% 늘었다. 단순 도서 대출보다 문화 프로그램 이용 증가 속도가 더 빠른 셈이다.최근엔 디지털 기능도 강화되고 있다. 최근 인터넷 매체 접속 비중이 높아지면서 이에 관한 수요가 증가하고 있다. 국가데이터처(KOSIS) 조사에 따르면 2022년에서 2024년 사이, 인터넷 잡지·전자책 이용 경험이 있는 사람들 비율이 19.8%에서 25.4%로 상승했다. 2025년 공공 도서관 내 전자 자료 이용자 수는 380만 명을 넘어섰다. 이는 최근 전자책 중심 독서 문화가 확장된 영향으로 분석된다. 이 흐름에 맞춰서 공공 도서관도 관 내 무료 인터넷, 전자책 및 오디오북 제공 서비스와 모바일 앱 운영 활성화 등 다양한 디지털 매체 관련 서비스를 제공하고 있다.이와 같은 복합문화공간 역할은 공공 도서관을 지역 공동체의 중심지로 만들어 준다. 수원시 매여울 도서관 내 형성된 동아리 커뮤니티 같은 예가 대표적이다. 영어 원서 읽기 동아리와 그림책 동아리, 아동 대상 독서 및 연극 동아리 같은 모임은 지역 주민의 자발적인 활동으로 이뤄지며 도서관은 이들을 위한 커뮤니티 룸과 무대를 비롯한 공간을 제공한다. 성인 뿐만 아니라 청소년과 노년층 대상 프로그램 운영으로 주민들의 교류도 지원하고 있다.그러나 이렇게 확대된 공공 도서관의 역할을 뒷받침해주는 국내의 제도적·경제적 지원은 아직 미비하다는 지적이 있다. 공공도서관 예산 자체는 증가하는 추세다. 문체부의 조사에 따르면 2025년 전국 공공도서관 총결산액은 약 1조 5425억 원으로 전년 대비 6.3% 올랐다. 그러나 현장 체감하는 지원은 약하다는 목소리가 크다.실제 공공 도서관은 신간 서적 확보에도 어려움이 있다. < SDG뉴스 > 보도에 의하면 전체 공공 도서관 1관당 평균 자료 구입비가 약 8896만 원으로 추산되는데 실제 인건비와 운영비, 디지털 시스템 비용 비중이 커지면서 실제 서적을 구매할 여력은 부족하다. 신간 가격과 전자 자료 구독 비용이 상승하고 프로그램 운영이 확대하면서 경제적 여유는 체감하기 어렵기 때문이다.인력난도 고질적인 공공 도서관이 안은 문제다. 전국 도서관 수는 증가하면서 늘어난 문화 및 행정 업무를 맡을 인력이 부족하다는 비판이 사서들 사이에서 일고 있다. 문체부 통계에 따르면 2025년 전국 정규직 사서 수는 6276명으로 전년 대비 3.4% 증가했지만, 현장에서 단기 계약직, 기간제, 봉사자 의존도는 여전히 높다고 한다. 게다가 도서관의 역할 확장으로 문화·행정 프로그램 수가 증가하면서 업무 강도도 비례해 커지고 있다.수원시 도서관에서 근무 중인 비정규직 사서 A씨는 "공공도서관은 언제나 일할 사람이 모자랐다"며, "그나마 남은 사서들도 계약이 끝나면 다른 곳으로 떠나야 해서 장기적인 서비스 제공에 어려움이 있다"고 토로했다. 여기에 더해 확장된 도서관 역할에 맞춰서 넓어진 이용자층으로 일어나는 갈등도 있다. 최근 도서관 내부에 북·키즈 카페 같은 기타 시설을 들이는 경우가 많아지고 있다. 이로 인해 기존 이용객들 사이에선 "아이들 뛰어다니는 소리가 독서에 방해된다", "아이들이 일으키는 소란을 부모가 제지하지 않는다"라는 등 부정적인 반응이 나오고 있다.사서 A씨도 "퇴근 시간마다 이용자들이 치우지 않고 두고 간 일회용 컵들이나 쓰레기를 치우는 게 일이었다"며 도서관 내부 카페로 인해 청결하지 못한 내부 환경을 언급했다.지역 격차 문제도 해결할 과제로 고려된다. 국가도서관통계시스템 분석에서 전국적으로 증가한 공공 도서관이 수도권과 광역시에 몰려있고 지방 중소도시는 상대적으로 소홀한 현상이 드러났다. 해당 분석을 들여다보면 광주·세종·부산 등 광역시 대부분은 공공 도서관 증가율이 높았던 반면, 제주도는 최근 도서관 신설 사례가 거의 없고 인천의 경우는 기존 도서관 일부가 감소했었다. 지방의 중소도시는 시민들이 접근 가능한 문화 시설이 상대적으로 부족한 상황이다. 이렇게 수도권과 지방 간의 도서관 수 차이는 시민들 간의 문화적 접근성 격차를 만들 수 있다는 우려를 부르고 있다.해외의 공공 도서관도 복합문화공간으로 모습을 갖추어 나가는 추세다. 대표적으로 핀란드의 헬싱키 중앙도서관 오디(Helsinki Central library Oodi)가 있다. 오디는 영화관, 카페, 공동 작업 공간 등의 다양한 문화 시설을 갖춘 시민들의 거점으로 운용되고 있다. 현지 시민들 사이에서 도서관은 단순 도서 관련 서비스 시설을 넘어선 지역 공동체 공간으로 통하고 있으며 '도시의 거실'이라고 불리고 있다.미국 역시 도서관을 기존에서 더 나아간 형태로 운영하고 있다. 특히 디지털 복지 기능에 있어서 눈에 띄고 있는데, 취업 지원, 온라인 행정 서비스 교육 등 디지털 소외계층을 위한 프로그램을 코로나19 이후 적극적으로 운영하고 있다. 이처럼 세계적 흐름은 도서관을 열람 시설에서 문화 교육의 중심지로서 위치를 옮기고 있다.국가도서관위원회는 지난 2025년 5월 29일에 2028년까지 진행되는 '제 4차 도서관발전종합계획'을 발표하며 '모두가 행복한 도서관'이라는 비전을 내세웠었다. 이렇게 정부는 도서관을 코로나19 이후 '뉴노멀 시대'에 대응하고 제4차 산업혁명시대의 흐름을 따라잡는 지적·문화적 교류 중심 장소로 키우려고 하고 있다.시민들 역시 오는 6월에 열릴 서울국제도서전에 많은 관심을 보이며 전반적으로 높아진 독서·문화에 대한 수요를 보여주고 있다. 최근 증가한 공공 도서관 이용률은 도서관이 단순한 도서 보관소가 아닌 강연과 전시, 커뮤니티 활동을 모두 다루는 지역 공동체의 교류 장소이자 문화 향유 공간으로 그 의미가 격상됐음을 시사한다.그러나 높아진 위상과 맞지 않는 인력난과 예산 부족 등은 해결해야 할 과제다. 비정규직 사서 의존 구조와 지역 간 도서관 시설 격차 역시 계속해서 지적되는 공공 도서관의 문제다.전문가들은 코로나19 이후 시민들의 공공 커뮤니티 공간 수요가 증가하면서 공공 도서관의 역할은 앞으로도 중요해질 가능성이 크다고 전망한다. 그러나 이를 위해선 단순한 시설 확대에서 그치지 않고 안정적인 예산 확보와 인력 구조 개선이 필요하다는 지적도 나온다.공공도서관이 단순한 '책 보관소'를 넘어선 지역 문화와 교육, 디지털과 공동체 복지를 아우르는 교류의 중심지로 최종 변신을 마칠 수 있을까.