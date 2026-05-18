사회만평·만화 26.05.18 11:11ㅣ최종 업데이트 26.05.18 11:11 [만평] 사랑하는 광주 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲46주년 광주항쟁 ⓒ 김완 관련사진보기 #광주민주항쟁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] "보수를 재건하겠습니다" 갤러리 오마이포토 미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스 1/10 이전 다음 이전 다음 이재명 대통령 죄지우기 특검 규탄대회 연 국민의힘 '개헌안 표결 무산'에 울분 토한 국회의장 광화문광장에 들어선 '받들어총' 조형물 "말뿐인 평화, 이재명 정부는 대규모 합동화력훈련 취소하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.