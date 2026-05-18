15년이 4년이 되는 마법: 법원은 양형의 마법사인가?

2024년 6월, 아리셀 공장에서의 리튬 1차전지 폭발과 화재로 23명이 사망하고, 9명이 다쳤습니다. 사건 이틀 전 이미 폭발 사고가 있었음에도 안전조치 없이 공장을 가동한 결과였습니다. 아리셀은 제대로 된 검사나 교육, 훈련도 시행하지 않은 ‘안전보건 불량의 종합판’이었습니다. 참사는 언제든지 일어날 수 있는 상황이었다는게 밝혀졌습니다. 1심 재판부는 중대재해처벌법 시행 이후 최고 형량인 징역 15년을 선고했지만, 항소심은 그 15년형을 4년형으로 대폭 감경했습니다. 김혜경 교수는 이번 항소심이 어떤 ‘마법’으로 15년을 4년으로 만들었는지 비평합니다.

수원고등법원 신현일(재판장), 강명중, 차선영

수원고등법원 2026. 4. 22. 선고 2025노1502

1심 수원지방법원 고권홍(재판장), 강동관, 류호정 판사 2025. 9. 23. 선고 2024고합833, 2025고합24(병합), 529(병합)

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"… (참사) 이면에는 기업의 생산량 증대에 따른 이윤 극대화를 앞세워 노동자의 안전은 전혀 안중에도 없이 방치되고 있는 우리 산업 구조의 현실과 일용직·파견직 등 불안정 노동자들의 노동 현장의 실태가 어둡게 드리워져 있다. … 산업재해가 발생하더라도 그동안에 벌어 놓은 돈으로 합의를 하면 선처를 받게 되기 때문이다. 이러한 악순환을 뿌리 뽑지 않는 한 우리나라에서 산업재해 발생률은 줄어들지 않을 것이다. …"

큰사진보기 ▲2026.04.22.(수) 수원고등법원 앞, 아리셀 참사 2심 선고 이후 참사 유가족은 납득할 수 없는 판결이라며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲표=아리셀 참사 중대재해처벌법 위반 여부: 1·2심 판결 비교 ⓒ 참여연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026.05.13.(수) 오전 10시, 참여연대 아름드리홀(2층) ‘아리셀 참사 2심 판결의 법리적 한계를 짚다’ 판결비평 토론회 현장. 토론회는 이 판결이 중처법 입법 취지를 정면으로 훼손하고 있다는 문제 의식 아래, 2심 재판부의 판단 근거와 논리를 비판적으로 검토하고 상고심에서 법원이 반드시 다뤄야 할 쟁점을 모색하는 자리로 마련됐다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 참여연대 홈페이지와 슬로우뉴스에도 실립니다. 글쓴이는 김혜경 계명대 경찰행정학과 교수입니다.