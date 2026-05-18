"1763개로 쪼개진 ODA 예산… '국제개발협력청' 신설해 통합해야"

큰사진보기 ▲이태주 교수(한성대 글로컬협력특별위원장)가 인터뷰 후 사진 촬영을 하고 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

- 제4차 국제개발협력 종합기본계획을 평가한다면.

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- ODA 사업의 중복과 분절화 문제를 해결하려면 무엇이 필요합니까.

- 국제개발협력청이 신설된다면 어떤 역할과 권한을 가져야 한다고 보십니까.

"코이카를 탓할 일이 아닙니다. 원조 기구로 코이카를 만들었으면 책임지고 키웠어야 합니다. 인사 교류도 활성화하고, 개발협력 비중이 큰 재외공관에는 코이카 출신 인력을 외교관으로 배치하는 방식도 필요했습니다. 그런데 그동안 외교부 산하기관처럼만 다루다 보니 제도적 힘이 커지지 못했습니다."

"수원국 입장에서는 한국과 일하면 남는 게 생긴다고 느끼고 있습니다. 이는 자료 공유, 초청 연수, 장학금, 인적 네트워크로 이어지는 한국 원조의 자산이라고 할 수 있습니다. K-ODA가 단순한 브랜드를 넘어서려면 이런 강점을 전략적으로 키워야 합니다."

"수원국 중심인가, 공여국 중심인가는 이분법으로 말할 문제가 아닙니다. 수원국의 수요와 전략적 우선순위에 입각하되 한국이 전략적·호혜적으로 가져올 성과도 고려해야 합니다. 공여국의 국익과 전략적 성과를 고려하는 것은 우리나라 납세자에 대한 당연한 책무입니다."

"국민 호응 없는 ODA는 지속 가능하지 않습니다. 수조원대 예산은 정부 부처의 쌈짓돈이 아니라 국민 세금입니다. 이제는 지원했다는 설명을 넘어, 현장의 변화와 한국의 성과를 함께 보여줘야 합니다. 개발도상국에는 자립 역량을 남기고, 한국에는 국격과 국익을 남기는 ODA가 돼야 합니다. 그래야 국민도 자긍심을 갖고 지지할 수 있습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

올해 2월 정부는 2026년부터 2030년까지 한국 공적개발원조(ODA)의 방향을 정하는 제4차 국제개발협력 종합기본계획을 발표했다. 이번 계획은 포용적 가치 실현, 호혜적 상생 확대, 혁신적 개발 이행, 통합적 체계 구축을 4대 전략목표로 제시했다. AI, 문화, 디지털, 에너지 전환 등 새로운 협력 분야도 포함됐다.한국 ODA의 문제점으로는 분절화와 중복이 꾸준히 지적되고 있다. 제4차 기본계획은 이 난제를 풀 수 있을까. K-ODA의 방향은 맞는가. 한국국제협력단(코이카) 창설 과정에 참여했고, 이후 ODA 시민사회에서 감시 활동을 이어온 이태주 한성대 교수를 지난 14일 만났다."방향은 맞습니다. 포용, 상생, 혁신, 통합이라는 목표와 의견 수렴 과정은 긍정적입니다. 그러나 실행 구조가 바뀌지 않으면 성과는 제한될 수 밖에 없습니다. 특히 한국 ODA의 약점인 분절화는 여전히 넘어야 할 과제입니다. 사업 수와 시행기관을 줄이는 것만으로는 통합이 아니라 통합 시늉에 그칠 수 있습니다."2026년 ODA 사업 규모는 5조 4372억원이다. 37개 기관이 1763개 사업을 추진한다. 지난해 6조 5010억 원, 41개 기관 1928개 사업보다 줄었지만, 여전히 2026년 예산안 기준 통일부 1조 2447억 원과 성평등가족부 1조 9866억 원을 합친 것보다 크다.유상원조는 대외경제협력기금(EDCF)과 한국수출입은행, 무상원조는 한국국제협력단(코이카)을 중심으로 운영되지만, 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관도 각자 사업을 추진한다. 집행 구조가 흩어져 있다는 지적이 나오는 이유다.이 교수는 국민총소득 대비 공적개발원조 비율(ODA/GNI) 목표치도 더 높여야 한다고 했다. 한국의 경제 규모와 국제적 위상을 고려하면 0.23%(2024년 기준)에서 OECD 개발원조위원회(DAC) 평균인 0.33% 수준까지는 가야 한다고 했다."핵심은 예산권입니다. 예산이 각 부처에 흩어져 있으면 어떤 통합기구도 제대로 작동하기 어렵습니다. 중복 사업을 조정하는 방식은 한계가 있습니다. 이제는 예산과 인력을 통합하고, ODA 전문 조직인 국제개발협력청을 설립해야 합니다."이 교수는 현재의 총리실 산하 조정 체계로는 한계가 있다고 했다. 국제개발협력위원회는 심의·자문기구 성격이 강하고, 국무조정실 개발협력본부가 수천 개 ODA 사업을 실질적으로 조정·관리하기도 어렵다는 것이다.그가 국제개발협력청 신설을 제안하는 이유다. 부처별로 흩어진 ODA 업무와 인력, 예산을 하나로 묶고, 정부조직법 개정을 통해 전문기구를 만들어야 한다는 주장이다."ODA 사업을 발굴하고 심사·평가하는 권한이 기본입니다. 예산 조정권도 있어야 합니다. 부실·중복 사업을 정리할 권한 없이는 통합기구가 작동하기 어렵습니다. 중앙부처와 지방정부 사업을 묶는 플랫폼 기능, 대외협상권, 현지 집행권까지 일원화돼야 합니다."최근 코이카는 무상원조 통합 플랫폼을 추진하고 있다. 이 교수는 이 구상에 한계가 있다고 봤다. 코이카의 역량 문제가 아니라 제도적 권한 문제라는 것이다. 코이카가 35년 넘게 축적한 현장 경험과 네트워크는 한국 ODA의 중요한 자산이지만, 외교부 산하 조직인 코이카가 중앙부처와 지방정부의 사업을 통합하기는 어렵다고 했다.이 교수는 코이카가 세계적 전문기관으로 가려면 분야별 전문성과 지역 전문성을 동시에 키워야 한다고 했다. 교통, 수자원, 에너지, 환경, 농업 등 분야 전문가를 확보하고, 케냐·라오스·미얀마 같은 협력국을 깊이 이해하는 지역 전문가도 길러야 한다는 것이다.그는 "코이카의 현장 경험과 각 부처의 분야별 전문성을 하나의 국가 전략으로 묶어야 K-ODA가 더 큰 힘을 발휘한다"고 했다.비교 사례로는 일본 국제협력기구(자이카)의 베트남 하노이 도시개발 협력 모델을 들었다. 자이카가 주도한 하노이 종합개발계획(HAIDEP)은 도시개발, 교통, 물·위생, 생활 여건을 함께 다룬 종합 도시개발 프로그램이다. 도로·철도 공사 하나가 아니라 도시계획, 교통, 환경, 물 관리, 행정 역량 강화가 결합된 장기 협력 모델이다.이 교수는 한국도 이런 방식의 패키지 ODA를 설계할 수 있다고 봤다. 대형 도시개발 사업 안에 국토교통부의 도시·교통, 산업통상자원부의 산업·통상, 행정안전부의 디지털 정부, 보건복지부의 보건의료, 교육부의 인재 양성, 문화체육관광부의 문화 인프라를 결합하는 방식이다. 여기에 코이카의 현장 경험과 기술협력 노하우가 더해지면 한국형 패키지 ODA 모델이 될 수 있다는 것이다.이 교수는 한국 ODA의 차별성으로 '역량 배양'을 들었다. 한국은 현장에서 기술과 노하우를 자세히 전수하고, 수원국이 스스로 운영할 수 있는 역량을 키우려는 방식이 강점이라고 했다.최근 미국·영국·독일·프랑스 등 주요 공여국에서 원조 축소 흐름이 나타나는 데 대해서도 한국에는 오히려 기회가 될 수 있다고 봤다. 미국과 유럽의 퇴조로 국제개발협력의 지형이 달라지고 있는 만큼, 한국이 중국·일본과 함께 동아시아 발전 모델을 글로벌 사우스 국가에 보여줄 수 있다는 것이다.그는 국익과 ODA의 보편적 취지도 대립하지 않는다고 했다.기업의 수출과 투자 확대, 공급망 확보는 단기 성과가 될 수 있다. 인재 양성, 친한파 육성, 국가 이미지 제고는 중장기 성과다. 이 교수는 이를 개발협력의 후퇴가 아니라 ODA의 본질적 특성으로 봤다.제4차 기본계획의 성패는 2030년 이후 드러난다. 이 교수는 성과가 단기 실적에 그쳐서는 안 된다고 했다. 포용, 상생, 혁신, 통합이 구호에 머물지 않으려면 국가협력전략(CPS)을 정교하게 짜고, 이를 실제 예산과 사업으로 연결해야 한다는 것이다.마지막으로 이 교수는 국민의 지지를 얻지 못하는 ODA는 지속되기 어렵다고 했다. ODA가 국민 세금으로 운영되는 만큼, '돈을 쓰는 공여국'이 아니라 국민이 성과와 자긍심을 함께 느낄 수 있는 원조가 돼야 한다는 지적이다.