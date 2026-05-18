"광주 5.18 정신이 있기에 윤석열 내란 막아"

큰사진보기 ▲이병도 충남교유감 후보 ⓒ 이찰우 관련사진보기

AD

광주 5.18민주화 운동 46주년을 맞은 가운데 진보성향의 이병도 충남교육감 후보가 페이스북에 글을 올리고 5.18과 정신과 윤석열 내란에 맞선 시민들의 정신이 맞닿아 있다고 평가해 눈길을 끌었다.이 후보는 "2024년 12월 3일, 군대와 장갑차가 국회를 가로막던 비상계엄의 밤 매서운 겨울 추위 속에서도 국회로 모여 헌정질서를 유린한 내란 세력에 맞서 싸운 그날 밤을 기억한다"라며 "윤석열을 탄핵하고 민주주의를 지켜낸 '빛의 혁명'은 1980년 오월 광주 시민들이 보여준 숭고한 저항 정신과 맞닿아 있다"고 썼다.그러면서 "총칼 앞에서도 굴하지 않고 민주주의를 지켜내고자 했던 오월의 정신이 있었기에, 우리 국민은 윤석열 내란세력에 맞서 헌정 질서를 지키고 민주주의를 회복해 낼 수 있었다"라고 강조했다.이 후보는 "역사는 살아 움직이는 교육이다. 과거의 광주와 오늘의 대한민국을 잇는 이 위대한 연대의 역사를 우리 아이들에게 올바르게 가르쳐야 한다"라며 "1980년 오월의 광주부터 빛의 혁명까지, 시민이 주인 되는 민주주의의 승리 역사를 당당하게 가르치겠다. 불의와 헌정 유린에 침묵하지 않고, 정의와 평화를 위해 연대할 줄 아는 용기 있는 인재를 키우겠다"고 포부를 밝혔다.