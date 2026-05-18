'고립, 정신적 고문...' 김대중이 새벽 3시에 엑스레이 찍은 이유

큰사진보기 ▲김대중-이희호 옥중기록(한길사)5.18 광주민주화운동 46주년을 맞이하여 출간된 <김대중-이희호 옥중기록>(한길사) 표지 이미지입니다. ⓒ 한길사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이희호가 작성한 옥중면회메모이희호가 1982년 2월 22일 작성한 옥중면회 메모 ⓒ 연세대학교 김대중도서관 관련사진보기

"중공의 근대화 목표는 20세기 말까지 경제적 선진 국가의 대열에 끼는 것이라 하지만 그들의 참 내심은 21세기에 가서 미국과 소련을 앞서 문자 그대로 중화대국이 되는 것일 것입니다. 이것은 중국의 역사와 중국 사람의 의식 구조에 비추어 능히 추측할 수 있는 말입니다."

큰사진보기 ▲청주교도소에서 면회하는 모습청주교도소에 수감 중인 김대중을 면회하는 장남 김홍일(좌), 부인 이희호(가운데), 차남 김홍업(우)의 모습이다. ⓒ 연세대학교 김대중도서관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 사회학 박사이며 김대중을 연구하고 있습니다. 김대중연구서인 '성공한 대통령 김대중과 현대사' (시대의창)을 저술하고 김대중 관련 여러 연구서 출간에 참여했으며 '김대중전집', '김대중연보', '김대중육성회고록', '김대중망명일기', ‘김대중 이희호 옥중일기’ 등 김대중 주요 사료연구서 출간에서 여러 역할을 했습니다.

연세대학교 김대중도서관은 5.18 광주민주화운동 46주년을 맞이하여 <김대중-이희호 옥중기록>(한길사)을 출간했다. 이 책은 1976년 3.1민주구국선언과 1980년 김대중내란음모조작사건 관련 김대중-이희호의 기록 중에서 기존에 출간된 옥중서신 이외의 자료를 정리해서 펴낸 책이다. 특히 5.18 광주민주화운동과 김대중내란음모조작사건은 직접 연관되어 있기 때문에 이 시점에서 이 책이 출간된 것은 더욱 뜻깊다.이 책에는 김대중의 옥중단상, 법정진술, 자작시, 기고문, 연설, 수사기관에 제출한 진술서 등과 이희호의 옥중면회메모, 건의서, 탄원서, 국제연대 관련 자료가 수록되어 있다. 이 중에서 이희호가 작성한 20여 편의 자료는 최초로 공개되었으며 특히 김대중내란음모조작사건으로 청주교도소에 수감 중인 김대중을 면회할 때 작성한 9편의 옥중면회메모는 전례를 찾기 힘든 자료라는 점에서 매우 특별한 가치가 있다.이 책은 '김대중-이희호'가 겪었던 고난이 일반적으로 알려진 것 이상으로 매우 극심했다는 사실을 새롭게 알려준다. 또한 그렇게 힘들고 절망적인 상황 속에서도 무너지지 않기 위해 초인적인 정신력을 발휘하는 모습, 통합과 화해가 독재와 폭력을 이겨내는 근본임을 강조하는 모습, 국가 발전을 위해서 끊임없이 준비하는 모습 등이 이 책에 담겨있다. 그런 점에서 이 책은 중요한 가치가 있다.이 책에 수록된 기록을 보면 김대중은 치료를 받다가 암살당할 것을 우려했고, 이후 병세가 악화되어 큰 고통을 받았다. 김대중은 1971년 5월 발생한 의문의 교통사고 후유증으로 불편을 겪고 있었는데 치료를 제대로 받지 못하면서 상태가 악화된 것이다. 그 기간이 무려 10여 년에 이른다.이희호가 1978년에 쓴 글을 보면 '박정권은 수차 김대중씨를 죽이려고 했기 때문에 오늘과 같은 상황 하에서는 수술에 응할 수 없으므로 수술은 하지 않기로 결정하였음'이라는 내용이 있고 1981년에는 '남편은 박정희 정권에서부터 오늘까지 여러 번 죽음을 모면했기 때문에 국내에서는 아무리 훌륭한 의사라고 할지라도 치료에 선뜻 응할 수 없는 고민이 있습니다. 그리하여 1973년 8월 8일 일본에서 불법 납치당해 온 이후 오늘까지 건강을 위해 치료를 받지 않았습니다'라고 썼다.결국 김대중은 1982년 12월 말에 2차 미국 망명 생활을 시작할 때까지 10여 년 동안 제대로 치료를 받지 못했다. 그 결과 고관절의 상태가 악화되어 지팡이를 사용하게 되었으며 신경통에 의해 밤에 잠을 잘 이루지 못하는 상태가 지속되었다. 하루 이틀도 아니고 10여 년 동안 이러한 고통이 지속되었다는 사실은 이번에 처음 확인된 것이다.그뿐만이 아니다. 독재 정권은 이미 수감 중인 김대중을 더욱 고립시켜서 그의 자제력을 무너뜨리고자 했다. 이희호는 1978년에 '외부 사람이 김대중씨를 볼까 봐서 병실을 옮길 때 X-ray를 언제나 모든 사람들이 (병원에) 깊이 잠들고 있는 시간 즉 새벽 3시 아니면 4시에 행함'이라고 썼고 1981년에는 '독거수용은 격리수용을 위함인데 위 수형자만을 특별히 격리된 곳에 독거수용을 하여 정신적 고문을 가하고 있음'이라고 했다.이러한 상황에서 김대중은 '온갖 방법을 동원해 내 신경을 자극시키는 등 철저한 고독에 빠지게 해서 나의 정신을 파괴시키는 것이 목적인 것처럼 보였다', '비로소 하는 말이지만 그간 자포자기하여 발광 직전까지도 간 적이 있다. 조남기 목사님께(면회시) 하느님이 왜 나를 살리셨나 원망도 했었다. 내 일생 이토록 치욕스럽고 괴로웠던 적이 없다'라고 했을 정도로 큰 고통을 겪었다.김대중의 별칭이 인동초일 정도로 인내의 화신으로 널리 알려져 있어서 그가 겪은 고난의 정도를 간과하는 경향이 있다. 김대중은 공적이고 인류보편적인 가치 실현을 위해서 고통을 겪은 것이기 때문에 그의 고난은 단순한 개인사가 아니다. 그렇기 때문에 이 책을 통해서 확인된 새로운 내용이 김대중-이희호 고난사를 제대로 정리하고 평가함과 동시에 당시 민주화운동 인사들이 겪었던 참담한 고통에 대한 정확한 인식과 평가에 기여할 수 있으리라 생각한다.이 책에 수록된 이희호의 옥중면회메모는 특별한 의미가 있다. 이희호가 이 메모를 준비한 이유는 김대중에게 바깥 세상 돌아가는 이야기를 알려주기 위해서였다. 수감 중인 김대중에게 독서는 허용되었지만 신문, 잡지 등 시사적인 내용이 포함된 것은 허용되지 않았다. 이런 상황에서 바깥 세상을 간접적으로나마 접할 수 있는 유일한 통로는 이희호의 편지와 한 달에 한번 10분간 허용된 면회 때 이희호가 전해준 내용이 전부였다.이희호는 국내외 정세, 외교, 경제 현안 중심으로 작성했으며 10분 안에 내용을 전달해야 했기 때문에 주요 개념 위주로 간결하면서도 압축적으로 표현했다. 김대중은 이와 같은 이희호의 조력이 옥중에서도 현실감각을 잃지 않는 데에 매우 큰 도움이 되었다고 회고한 바 있다. 이는 김대중이 1982년 9월 23일 작성한 옥중서신의 내용을 통해서 확인할 수 있다.1982년의 중국은 지금의 중국과는 비교하기 힘들 정도로 국력이 약했기 때문에 중국이 미국에 도전한다는 생각은 상상하기도 힘든 시기였다. 실제 미국에서 중국 위협론이 본격적으로 대두된 것이 1996년임을 감안한다면 1982년 옥중서신에서 알 수 있는 김대중의 통찰력과 혜안은 참으로 놀랍다. 김대중은 이희호가 전해준 정보를 기초로 해서 1982년에 위와 같은 예견을 할 수 있었던 것이다. 그뿐만 아니라 이희호는 앨빈 토플러의 <제3의 물결>처럼 김대중에게 도움이 될만한 책을 구해서 반입해주었고 이 역시 김대중에게 큰 도움이 되었다.이처럼 이희호는 면회, 편지, 도서반입 등을 통해서 세상과 차단되어 있던 김대중이 현실 감각을 잃지 않으면서 끊임없이 지적인 자극을 받도록 했다. 이 모두 이희호가 김대중의 지적인 동반자로서의 능력을 갖추고 있었기에 가능했다고 볼 수 있다. 그 결과 김대중은 고통의 시간을 내면적인 성숙과 지적인 발전을 이뤄내는 창조의 시간으로 승화시킬 수 있었으며 감옥생활의 고통을 이겨내는 데에도 큰 도움을 받았다.무엇보다 이 책은 한국 민주화이행과정의 고난과 승리의 역사를 그대로 보여준다는 점에서 의미가 크다. 김대중-이희호는 민주주의, 인권, 평화를 염원한 국민들을 위해서 자신들에게 닥친 고난에 굴복하지 않고 당당히 맞서 저항했다. 군사독재 정권은 더욱 강경한 탄압으로 대응했고 김대중-이희호는 더욱 힘든 시간을 보내야만 했다.그렇지만 이것이 두 사람의 결연한 의지를 무너뜨릴 수 없었고 결국 극한의 고난의 시간은 극적인 발전의 시간으로 전환될 수 있었다. 한국의 민주화이행 과정을 보면 이와 비슷한 궤적이 나타난다. 그렇게 볼 때 이 기록은 한국 민주주의의 역사, 특성, 가치를 대표하고 상징하는 귀중한 문화유산으로 평가할 수 있다.또한 전세계적으로 민주주의와 평화가 위기에 처해 있다는 진단이 나오는 상황 속에서 이 책의 가치는 한국을 넘어서 더욱 폭넓게 공유될 수 있다고 본다. 김대중-이희호가 추구한 민주주의, 인권, 평화는 인류보편적인 성격을 띠며 시간과 공간을 뛰어넘어 언제 어디서나 지키고 통용되고 존중받아야 할 가치이다.그래서 이 책은 과거의 기록이지만 오늘을 살아가는 사람들의 양심과 영혼의 나침반이요, 희망찬 미래를 밝히는 등불이 될 수 있다. 그래서 김대중-이희호 옥중기록은 인류의 자랑이자 세계적인 기록유산으로서 높이 평가받을 만한 가치가 있다고 본다.