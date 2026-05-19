거액의 전봉준 현상금에 농민들 현혹

큰사진보기 ▲녹두장군 전봉준의 마지막 모습1895년 2월27일 한성 일본영사관으로 압송된 전봉준이 재판소로 이송되기 직전의 모습이다. 일본인 사진사 무라카미 덴신이 촬영한 것으로 알려졌다. 이 사진은 현재 동학혁명기념관에 전시중이다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

승기를 잡았다고 판단한 일본군은 관군을 앞세우고 집요하게 추격하면서 전봉준에게 거액의 현상금과 군수직을 주겠다고 농민들을 현혹했다. 일본군은 닥치는대로 동학농민군을 학살하였다.전봉준은 일단 피신하기로 작정했다. 태인에서 농부의 옷차림으로 변복하고 부하 10여 명만 데리고 장성의 입암산성으로 들어갔다. 입암산성의 별장(別將) 이종록은 전봉준을 환대하며 부하들까지 재워주고 밥도 먹여 주었다. 그러나 여기도 안전한 곳은 못되었다. 우선봉장 이규태가 전봉준이 입암산성으로 들어갔다는 첩보를 받고 추격대를 파견했다는 소식이 들려왔다. 이규태는 곳곳에 기찰 요원을 풀어 전봉준 일행의 행방을 뒤쫓았다. 일본군도 입암산성을 샅샅이 뒤지며 수색전을 벌였다.전봉준은 백양사 옆에 있는 암자로 잠시 피하였다가 순창의 피노리로 발길을 돌렸다. 따르던 부하들을 돌려 보내고 세 명만 데리고 길을 떠났다. 눈에 뜨이기 쉬운 말도 버리고 총 한 자루만 지닌 채였다. 부하들은 양해일·최경선·윤정호였다. 피노리를 택한 것은 예전 부하 김경천이 이 마을에 살고 있었기 때문이다. 김경천은 전봉준이 고부 접주로 있을 때 집사의 일을 보며 전봉준을 도왔던 인물이다.이곳에서 잠시 피신했다가 김개남과 협력하여 재기를 도모할 작정으로 피노리를 택한 것이다. 이것이 전봉준의 일생일대의 큰 실책이 되었다. 항간에서는 "전봉준이 '경천(敬天)'을 조심해야 한다"는 점괘가 나돌고, 각종 유언(流言)과 참요가 나돌았다. 전봉준은 이런 비어(飛語)를 알았는지 몰랐는지, 경천전투에서 패배하고 피노리를 택한 길이었다.전봉준에게는 거액의 현상금이 붙었다. 붙잡는 자에게는 돈 1천 냥과 신분여하를 막론하고 군수직을 주겠다는 제안이었다. 1천 냥과 군수자리는 백성들 누구에게나 눈이 뒤집히는 유혹이었다. 김경천은 전봉준과 같은 고향의 동지였지만 겁이 많은 소인배로 동학농민혁명이 발발하자 정읍을 떠나 깊은 산골 마을 피노리에 피신해 살고 있었다.약삭빠른 김경천은 전봉준이 총대장이고 그에게 많은 현상금이 걸려 있으며 그를 따라다니는 부하가 많지 않다는 것을 알고 은밀하게 움직였다. 어떤 주민의 증언에는 전봉준이 김경천을 찾아오자 반갑게 맞이하고는 길가 주막으로 안내하여 저녁밥을 시켜 기다리게 하였다고 한다.아무튼 김경천은 이웃 마을에 사는 선비인 한신현에게 전봉준이 주막에 머물고 있다고 알려 주었다. 한신현은 마침 농민군을 수색키 위해 민보단을 조직하고 있었는데 뜻밖에도 호박이 굴러들어왔던 것이다. 그는 친구 김영철·정창욱 두 사람과 동네의 장정들을 동원해 동정을 엿보다가 밤을 틈타 전봉준일행을 덮쳤다.전봉준이 소란스런 소리에 위협을 느껴 천보총을 들고 방문을 박차고 나가 나뭇단을 밟고 담을 뛰어넘을 때였다. 주막을 포위하고 있던 마을 장정들이 총개머리판과 몽둥이로 그를 사정없이 내리쳤다. 전봉준은 무수히 몽둥이를 맞고 땅바닥에 굴러 떨어졌다. 이렇게 하여 일본 기자가 표현한대로 '불세출의 영웅 전봉준'은 하찮은 부하의 밀고와 무지몽매한 장정들의 손에 잡히고 만 것이다. 12월 2일 밤이었다. (이이화, 앞의 책)