도서관 행사 갔다가 새내기 직장인 딸에게 보낸 말

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큰사진보기 ▲그림책<안녕 오리배: 우리의 긴 이야기>원화를 전시하고 있다. ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲가까이서 본 그림책 원화 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲달라진 도서관 입구 전시장 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲포토존 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연 무대. 이 마당극은 원작을 어린이의 시선에 맞게 주인공 가족과 고양이의 에피소드로 각색하였다. 공연 모습은 사진 촬영을 할 수 없다. ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲나도 선물하고 싶은 책과 전하고 싶은 마음을 적어보았다. ⓒ 유상수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲선물하고 싶은 책과 전하고 싶은 마음을 담아 왼 편 줄에 걸어두었다. ⓒ 유상수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다. 북스타트에 관한 내용은 '북스타트 코리아'와 '책 읽는 사회문화재단'의 홈페이지, 도서관 브로셔'를 참조하였습니다. 마당극 공연에 관한 내용은 '합굿마을' 홈페이지를 참조하였습니다.

집 가까이 도서관이 있으면 여러모로 좋다. 생각날 때 찾아가 책을 대출하고 근처 갈 일 있을 때 반납한다. 도서관에서 진행되는 문화프로그램에 편하게 참여할 수도 있다. 여름과 겨울에는 또 어떤가. 쾌적한 공간에서 책을 읽는 호사를 누린다. 하지만 언제라도 그곳에 갈 수 있다는 생각은 도서관으로 향하는 발길을 뜸하게 하기도 한다.얼마 전에도 반납일이 임박했다는 문자 알림을 받고서야 부랴부랴 책을 들고 서울 양천중앙도서관을 향했다. 도서관 입구는 책을 대출했던 지난 4월의 모습과 많이 달라져 있었다. 입구의 휴게실 겸 작은 전시공간에는 <안녕, 오리배 : 우리의 긴 이야기>라는 그림책의 원화가 새로이 전시되어 있었다.요새 부쩍 그림책에 관심이 많아진 터라 그림책의 원화를 즐겁게 감상하다가 전시장 한편에 서 있는 안내판을 보게 되었다. 오는 22일 까지 양천중앙도서관 북스타트 주간행사가 진행된다는 안내였다. 4년째 열린다는 이 행사의 올해 테마는 '선물'이었다. '북스타트(Bookstart)'는 내게 그리 낯설지 않은 말이다. 교사인 내가 독서교육계획을 세울 때 가끔씩 사용하는 단어이기 때문이다.관련 기관 홈페이지 등에 따르면, 북스타트는 '책과 함께 인생을 시작하자'는 취지로 북스타트 코리아와 지방자치단체가 함께 펼치고 있는 지역사회 문화 운동이다. 영유아 때부터 그림책과 친해질 수 있도록 아기가 태어나면 그림책 꾸러미를 선물한다. 우리나라는 영유아 이외 어린이, 청소년, 그들의 보호자 그리고 시니어 대상으로도 범위를 넓혀 책과 함께하는 삶을 지원하고 있다.나는 학교에서 독서 교육을 하며 이 북스타트 취지에 깊은 공감을 하고 있었지만, 도서관에서 이뤄지는 북스타트 행사에는 한번도 참여해 본 적이 없었다. 자녀가 이미 성인이 되어버린 나는 참여할 수 없다고 막연히 생각했던 것이다. 하지만 모처럼 도서관에 들렀다가 좋아하는 그림책 원화까지 감상 하고나니 이런 기회를 제공하는 북스타트 행사에 대해 좀 더 알아보고 싶은 마음이 생겼다. 혹시 나도 참여할 수 있지 않을까 찬찬히 안내를 다시 읽어보았다. 참여 제한이 있으리라는 내 추측과 다르게 도서관 이용자 모두 참여할 수 있는 프로그램이 많았다. 오호라! 나는 쾌재를 불렀다.북스타트 행사에서 특히 나의 관심을 끈 것은 어린이 마당극 공연이었다. <나는 고양이로소이다>를 원작으로 한 마당극이라니! 일본 작가인 나스메 소세키가 1905년 발표한, 고양이의 눈으로 인간 사회를 바라본 풍자 소설을 어린이 마당극으로 어떻게 풀어낼지 몹시 궁금하였다. 바로 도서관예약 포털에서 관람을 신청하였다. 마침 토요일이 공연이니 공연 관람 후 나머지 두 개의 북스타트 행사도 참여해 보자고 마음먹었다.공연이 있는 지난 16일, 도서관 지하 중앙홀은 어린이들과 그 가족들로 가득 찼다. 무대 바로 앞 방석에는 유아와 어린이들이 옹기종기 모여 앉아 있었다. 공연은 국악뮤지컬과 일러스트 애니메이션으로 구성되었다. 판소리로 시작하여 시종 유쾌한 입담과 즉석에서 연출한 음향효과로 고양이들의 이야기를 그림책을 보듯 전달하였다. 마당극이니 만큼 주거니 받거니 아이들의 반응과 참여를 이끌어 내며 공연을 진행 시켰기에 아이들의 순수하고 기발한 생각들이 그대로 전달되어 공연장에 폭소가 일기도 했다. 나도 같이 손뼉 치고 장단 맞추니 60분 공연이 순식간에 지나갔다. 행사의 테마인 '선물'처럼 웃음 보따리를 한아름 선물 받은 것 같았다.공연이 끝나 포토존에서 사진을 찍는 이들을 뒤로 하고 나는 유아자료실로 향했다. 도서를 대출하면 북스타트 굿즈를 주는 이벤트에 참여하기 위해서였다. 나는 강경수의 그림책 <꽃을 선물할게>를 대출하였다. 매 순간 어떤 선택을 하는 게 좋을지 갈피를 못 잡는 나에게 은근한 울림을 주는 이야기였다. 책을 대출하고 받은 굿즈는 그림책의 삽화를 모은 스티커였다. 행사의 테마인 '선물'을 주제로 한 그림책들의 삽화다. 이 귀여운 스티커를 어디에 붙일까 궁리하니 아이들처럼 신이 났다.대출한 책과 굿즈를 들고 나는 <'선물' 테마 전시>가 있는 도서관 입구로 발걸음을 돌렸다. <안녕, 오리배: 우리의 긴 이야기> 그림책 전시가 있는 곳이다. 벌써 많은 이들이 테마에 맞춰 선물하고 싶은 책과 전하고 싶은 마음을 <나의 책 선물> 코너에 집게로 걸어두고 있었다. 걸어둔 쪽지에서 느껴지는 애틋함으로 마음이 뭉클해졌다. 나는 어떤 책을 누구에게, 어떤 마음을 담아 건네줄까 생각해보았다.얼마 전 취업한 딸이 떠올랐다. 딸은 "버스 타고 지하철 갈아타고 출퇴근하는 시간이 너무 힘들어"라며 지친 얼굴로 말했었다. 새내기 직장인이 된 딸에게 어떤 책을 선물하면 좋을까. '지하철'이라는 낱말이 들어있는 김효은의 그림책 <나는 지하철입니다>가 괜찮을 것 같았다. 하루하루를 살아내는 평범한 사람들의 일상을 따뜻한 시선으로 그려내는 이 책이 새로운 업무, 새로운 사람들, 새로운 환경에서 좌충우돌 적응하느라 애쓸 아이에게 작은 위로와 격려를 해줄 듯 싶었다.나는 '네가 얼마나 귀하고 멋진 존재임을 잊지 말라'는 당부와 함께 선물하고 싶은 책을 쪽지에 써서 줄에 걸어 놓았다. 평소에 멋쩍어서 잘 하지 못하던 말을 프로그램 참여를 핑계로 하고 보니 뿌듯한 마음이 들고 눈시울까지 괜스레 붉어졌다. 흥겨운 마당극 관람에, 책을 대출하며 예쁜 스티커 굿즈도 받고, 딸에게 전하고 싶은 말도 쪽지에 담아 걸어 놓은 시간들.주말 한나절, 북스타트 주간 행사에 참여하고 돌아오는 길은 흐뭇하고 보람찼다. 잠시 잊어버렸던 도서관에 대한 애정이 새록새록 샘솟았다. '책과 함께 시작'은 아니지만 북스타트의 취지처럼 '책과 함께 사는 삶'을 다시금 꿈꾸게 된다. 도서관이 많은 도움을 줄 것이다. 도서관이 집 근처에 생겼을 때 느꼈던 기쁨을 떠올린다. 도서관이 가까이 있으니 참 좋다.2026 북스타트 주간행사는 오는 22일(금)까지 전국 230여 개 도서관에서 열린다고 한다. 관심 있는 분들은 나처럼 편안하게 참여하셔도 좋을 것 같다.