수업을 다시 묻는 교사들... 배움기 연수가 던진 질문

"수업 연구는 내가 아는 것을 고쳐나가는 과정이라는 말이 특히 인상 깊었습니다."

큰사진보기 ▲충남교육연수원 ‘2026 중등 배움기 교직설계 직무연수’가 덕산 스플라스리솜에서 열렸다. ⓒ 송민규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲손우정 교수가 배움중심 수업과 수업지도안에 대해 설명하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲연수에 참여한 교사들이 모둠별로 의견을 나누고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 15년차 교사로서 저연차 교사들의 배움과 성장을 바라보며, 교사에게 필요한 지속적인 연수와 동료성의 의미를 함께 생각해 보고자 작성했습니다.

충남교육연수원 배움기 교직설계 직무연수에서 만난 주지은 논산 쌘뽈여중 영어교사는 한국배움의 공동체연구회 대표인 손우정 교수의 강의를 듣고 이렇게 말했다. 이번 연수는 그에게 자신의 수업을 깊이 성찰하는 계기였다. 교사로서 끊임없이 배우고 성장해야 한다는 점도 다시 느꼈다고 했다.'교사가 힘들다'는 말이 자주 들리는 시대다. 생활지도 부담, 학부모 민원, 교권 침해, 소송에 대한 불안까지. 요즘 학교를 둘러싼 말들은 대체로 무겁다. 그러나 그 말들만으로 교사를 다 설명할 수는 없다. 연수장에서 만난 저연차 교사들은 여전히 배우고 있었다. 더 나은 수업을 고민하고, 학생과의 관계를 돌아보고, 동료와 함께 성장할 방법을 찾고 있었다.충청남도교육청교육연수원은 지난 5월 15일부터 16일까지 덕산 스플라스리솜에서 임용 후 6년 미만의 초·중등 '배움기' 교사 60여 명을 대상으로 '2026 초중등 배움기 교사 교직설계 직무연수' 1차 집합연수를 운영했다. 배움기는 교직 생애 초기 단계에 해당하는 저연차 교사를 가리키는 말이다.이번 연수는 저연차 교사들이 학교 현장에서 겪는 수업, 생활지도, 상담, 학급 운영의 어려움을 다루는 동시에 장기적인 교직 생애를 설계하도록 돕기 위해 마련됐다. 초등 과정은 학교생활기록부 기재 실무, 학급 운영 사례, 수업 전략 및 상담 실제 등을 중심으로 구성됐고, 중등 과정은 관계의 기술, 교사학습공동체, 배움중심 수업, 학생 상담의 실제 등을 중심으로 진행됐다.학교 현장에서 저연차 교사는 아직 '배움기'라는 이름으로 불리지만, 실제 학교에서는 이미 담임이고 수업자이며 상담자다. 수업을 준비하고, 학생을 만나고, 학부모와 소통하고, 학교 행정까지 익혀야 한다. 교직 초기는 단순한 적응기가 아니라 어떤 교사로 살아갈지, 어떤 수업을 할지, 학생과 어떤 관계를 맺을지 형성되는 중요한 시간이다.연수 둘째 날, 손우정 교수는 '배움중심수업과 교사학습공동체로 성장하기'를 주제로 특강을 진행했다. 강의의 핵심은 분명했다. 교사는 임용과 동시에 완성되는 존재가 아니라, 교사가 된 이후에도 계속 배우며 성장하는 존재라는 것이다.손 교수는 저연차 교사의 수업이 전달식·일제식으로 흐르기 쉬운 이유를 개인의 부족함에서만 찾지 않았다. 교사들이 자신이 학생 시절 경험한 수업 이미지를 무의식적으로 따라 하게 된다는 점을 짚었다. 특히 수업을 준비한다는 것은 단순히 '무엇을 가르칠지'를 정하는 일이 아니라, 학생들이 '무엇을 가지고 어떻게 배울지'를 설계하는 일이라는 설명이 이어졌다.강의 자료 화면에는 두 가지 수업지도안이 비교되어 있었다. 하나는 교사의 가르칠 계획을 중심에 둔 지도안이었고, 다른 하나는 학생의 학습 과제와 활동을 중심에 둔 지도안이었다. 손 교수는 수업의 중심은 '교사의 설명'이 아니라 '학생의 배움' 과정에 있어야 한다고 강조했다.학생은 교재와 텍스트를 통해 배우고, 친구와의 관계 속에서 묻고 배우며, 발표와 표현을 통해 자기 생각을 다시 정리한다. 수업 시간에 교사가 얼마나 많이 설명했는가보다 중요한 것은 학생이 어디에서 멈췄고, 무엇을 어려워했으며, 누구와의 관계 속에서 배움을 이어갔는가를 보는 일이다.주지은 교사는 "이번 연수를 통해 저의 수업을 깊이 성찰하는 계기가 되었으며, '협동적 배움'의 의미를 보다 명확하게 이해할 수 있었다"고 말했다. 이어 "교사로서 끊임없이 배우고 성장해야 함을 다시금 느꼈고, 앞으로도 학생들이 서로 배우고 함께 성장할 수 있는 배움 중심의 수업을 실천하고 싶다"고 덧붙였다.그가 이번 연수에 지원한 이유도 이와 맞닿아 있었다. 주 교사는 "수업과 생활지도에 대한 전문성을 높이고, 저와 비슷한 상황에 있는 동료 선생님들과 고민과 경험을 나누며 좋은 자극을 받고 함께 성장하고자 이번 연수에 지원하게 되었다"고 말했다.이번 연수에서 반복적으로 드러난 단어는 '함께'였다. 손 교수는 협동을 단순한 역할 분담이나 효율적인 활동 방식으로 설명하지 않았다. 배움중심 수업에서 협동은 잘하는 학생이 못하는 학생을 가르치는 방식이 아니라, 모르는 것을 친구에게 묻고 서로의 생각을 들으며 함께 배워가는 과정에 가까웠다.이는 학생에게만 해당되는 이야기가 아니었다. 교사도 마찬가지였다. 저연차 교사가 수업과 생활지도의 어려움을 혼자 감당하는 구조에서는 성장보다 소진이 먼저 찾아올 수 있다. 그래서 교사학습공동체는 단순한 친목 모임이 아니라, 교사의 전문성을 함께 길러가는 장이 되어야 한다.연수장 곳곳에서는 교사들이 모둠별로 앉아 자신의 경험을 나누고 있었다. 어떤 교사는 수업을 이야기했고, 어떤 교사는 생활지도의 어려움을 이야기했다. 서로의 학교급과 교과는 달랐지만, 고민의 결은 크게 다르지 않았다. 좋은 교사가 되고 싶지만, 그 길을 혼자 찾기는 쉽지 않다는 마음이었다.김다희 성연중 국어교사는 "연수를 통해 부족한 배움을 채울 수 있다고 생각해 참여했다"며 "교육청과 연수원 등 공신력 있는 연수를 통해 자기 발전을 이루고 싶었다"고 말했다. 짧은 말이었지만, 그 안에는 저연차 교사들이 연수장에 앉아 있는 이유가 담겨 있었다. 교사는 학교에 발령받는 순간부터 혼자 모든 것을 알아서 해내야 하는 존재처럼 보이지만, 실제로는 계속 배우고 질문하며 성장하는 직업이다.신희중 홍주중 과학교사는 손 교수의 강의 중 "배움기 교사는 언제든 수업 스타일의 변화가 가능하다"는 말이 특히 인상 깊었다고 했다. 신 교사는 "IB 후보학교인 우리 학교가 인증 단계로 나아가기 위해서는 수업과 평가의 변화가 함께 이루어져야 한다는 점을 다시 생각하게 되었다"고 말했다. 이어 "학교 전체의 수업이 교사 중심에서 학생 중심으로 변화해야 하며, 학생들이 스스로 탐구하고 사고하는 힘을 기를 수 있는 기회를 제공해야 한다는 점에 깊이 공감했다"고 덧붙였다.그의 말은 이번 연수가 개인 교사 한 명의 수업 개선을 넘어 학교 문화의 변화와도 연결될 수 있음을 보여준다. 수업 변화는 어느 한 교사의 열정만으로 지속되기 어렵다. 교내 학습공동체, 동료 교사와의 협의, 수업 공개와 성찰, 평가 방식의 변화가 함께 이루어져야 한다.이 지점에서 충남교육연수원의 '배움기' 연수 설계는 의미가 있다. 이번 연수는 1박 2일 집합연수로 끝나지 않는다. 8월 2차 집합연수와 12월 '지혜나눔콘서트' 연계 연수로 이어진다. 단발성 강의가 아니라 교직 생애 초기 교사의 성장을 지속적으로 지원하려는 구조다.한 번의 연수로 저연차 교사의 모든 어려움을 해결할 수는 없다. 교실 안팎의 부담은 여전히 학교 현장에 남아 있다. 다만 중요한 것은 지원의 방향이다. 교사의 성장을 개인의 열정에만 맡겨두지 않고, 교육청과 연수원 차원에서 교직 생애 단계에 맞는 배움의 장을 설계하고 있다는 점은 분명한 의미가 있다.최근 학교 현장의 어려움을 토로하는 기사를 많이 접할 수 있다. 교사의 고충을 공감하는 일은 분명 필요하다. 지금 학교가 겪는 현실도 외면해서는 안 된다. 그러나 교사를 오직 지친 사람, 흔들리는 사람, 떠나고 싶어 하는 사람으로만 보아서는 그들을 전부 설명할 수 없다.연수장에서 만난 저연차 교사들은 여전히 배우고 있었다. 자신의 수업을 돌아보고, 학생의 배움을 다시 생각하고, 동료와 함께 성장할 방법을 찾고 있었다. 임용 후 6년 미만의 교직 초기 단계는 흔들림이 많은 시간이다. 그러나 그 흔들림은 부족함의 증거라기보다, 계속 질문하고 배우며 바뀔 수 있다는 가능성에 더 가까울지도 모른다.학교는 학생만 배우는 곳이 아니다. 교사도 배워야 학교가 바뀐다. 이날 연수장은 그 사실을 조용히 보여주고 있었다. 선생님들은 여전히 노력하고, 배우고 있었다.