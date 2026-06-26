'혼자 여행'의 든든한 '혼밥' 단골 식당들

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"혼자세요?"

큰사진보기 ▲혼자만의 여행 ⓒ anniespratt on Unsplash 관련사진보기

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배낭을 메고 카메라를 든 채 들어서는 내 뒤를 힐끗 보며 펜션지기가 물었다. 그렇다는 내 대답에 순간 묘한 표정을 짓던 주인은 곧 내가 묵을 방으로 안내해주었다. 10년도 훨씬 지난 일이고 지금 그 주인은 먹거리까지 챙겨 놓고 함박웃음으로 맞아주지만 지금도 혼자 숙박이 어려운 곳이 있다.일년에 두번, 남쪽 끝에서 강원도까지 여행을 떠나곤 했는데 지난 해에는 가지 못했다. 며칠 전 강원도 여행을 계획하며 늘 묵어보고 싶었던 정동진 바닷가 숙소에 예약하려 했지만 혼자는 불가하다는 대답을 들었다. 그 곳이 아니더라도 혼자 숙박할 곳은 많으니 안 가면 그만이지만 몹시 씁쓸했다.나는 혼자 산다. 가끔 가까이 살고 있는 형제, 자매들, 또 친구들과 만나 함께 밥도 먹고 차도 마시고 수다를 떨기도 하지만 대부분의 시간을 혼자 보낸다. 여행을 무척 좋아하기에 혼자 보내는 시간의 8할 이상은 여행으로 채워진다.꽃이나 바다를 보러 가는 길, 여행 만큼 좋아하는 음악을 들으며 달리면 그저 행복하다. 가다가 아름다운 곳을 만나면 차를 멈추고 거닐어보기도 하고 잠시 쉬어가기도 한다. 어디에 멈추고 쉴 것인 지는 오직 내 마음이다. 숙소에서 홀로 맞는 밤은 적막하다. 아주 가끔은 외로움 비슷한 감정이 찾아오기도 한다.하지만 낮동안의 번잡함과 소음이 사라진 고요속에서 시간의 흐름에 온전히 나를 맡기고 홀로의 시간을 즐긴다. 누구의 방해도 받지 않고 사색의 바다로 나아가 느긋하게 거닐다가 문득 깨어나면 어쩐지 내 사유의 깊이가 조금 더해진 것 같은 기분이 들기도 한다.혼자 여행하면서 불편한 점이 한 가지 있긴 하다. 바로 끼니를 해결하는 문제이다. 지금까지 대놓고 혼밥을 거절 당한 적은 없지만 4인 식탁에 혼자 앉아 식사를 할 때면 주인 눈치가 보이는 건 어쩔 수가 없다. 얼마 전 한국에 온 미국 CNN 기자가 식당에서 '혼밥'을 두 번이나 거절 당했다는 뉴스를 보며 남일 같지 않았다.그래도 지금은 눈치 안보고 식당에 들어가서 식사를 할 정도의 배짱도 생겼고 곳곳에 단골식당도 생겼다. 십년 단골인 하동 재첩국 식당 주인은 식사를 끝내고 일어서는 내게 장아찌를 싸주기도 한다. 초가을 꽃무릇을 보기 위해 들르는 고창 선운사 아래 식당 주인은 풍천장어 1인분을 야채까지 듬뿍 얹어 포장해준다. 경주 콩나물 해장국집 주인 할머니께서는 혼자 들어서는 나를 어서 오라며 반갑게 맞아준다.집에 머무는 날은 책을 읽고 음악을 듣고 글을 쓰기도 한다. 여유롭게 식사를 하고 커피를 내려 창밖 거리 풍경을 바라보기도 한다. 무엇을 하고 언제 식사를 하고 언제 잠자리에 들건 지는 오직 내마음이다. 이런 시간이 가능하기 위해서는 무엇보다 건강이 중요하다는 것은 잘 알고 있다. 그러기에 규칙적인 식사나 충분한 수면과 운동 등, 건강을 지키기 위한 노력도 게을리 하지 않는다.얼마 전 '사회적 로그아웃'이라는 말을 들은 적이 있다. 스마트폰과 SNS, 그리고 소셜미디어를 통한 수많은 관계에 피로를 느끼는 사람들이 의도적으로 거리를 두려고 하는 현상이라고 한다. 혼자라는 건 부족함이 아니라 건강하고 당당하며 스스로 설 수 있는 능력이 있다는 것이다. 얼마나 오래 살았는가 보다 인생을 얼마나 나답게 즐기며 살았는가가 중요한 게 아닐까.결국 내 삶은 내 것이다. 나의 남은 시간을 어떻게 쓸 것인가는 내가 결정한다. 얽히고설킨 사회적 관계 속에서 살아가야함은 분명한 사실이지만, 한 발 떨어져 자신을 돌아 보는 혼자만의 유익한 시간을 보내고 싶다.