온몸에 소름이 돋았다... 마흔을 코앞에 두고 벌인 일

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"지금까지 건강하고 밥 잘 사주는 누나, 최인경이었습니다!"

큰사진보기 ▲스탠드업 코미디에 도전하다. ⓒ matwag on Unsplash 관련사진보기

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'웃기는 데에는 공식이 있다.'

"가장 자연스러운 인경씨의 이야기를 하세요."

'그래, 이거다!'

큰사진보기 ▲스탠드업 코미디언 최인경노래하는 것 같지만, 농담하고 있는 중이다. ⓒ 최인경 관련사진보기

박수 소리가 쏟아지고 전체 조명이 켜졌다. 나는 두근거리는 심장을 손으로 누르며 사회자에게 마이크를 건네고 내려왔다. 이제 끝났다는 생각에 다리에 힘이 살짝 풀렸다.지난 4월 25일, 나는 스탠드업 코미디 무대에 올랐다.내년이면 마흔, 한국 사회에서 '아줌마'라는 소리를 피하기 어려운 나이가 됐다. 그런데 스탠드업 코미디 도전이라니? 처음에는 주책이란 소리를 들을까 봐 많이 고민했다. 결혼도 '못 하고' 있는데, 이런 농담이나 하다가 혼삿길 막히는 것은 아닐까? 하지만 쇼츠 속 코미디언들을 보며, 나도 저들만큼 재미있게 말할 수 있는데, 하는 생각이 머릿속에 번졌다.유료 커뮤니티 사이트에서 본 워크숍 광고 문구도 자꾸만 눈에 밟혔다. 공식을 알고 좀 더 다듬으면 나도 무대에서 사람들을 웃길 수 있지 않을까? 결국 꽃샘 추위가 기승을 부리던 3월 중순의 어떤 날, 나는 워크숍에서 자기소개를 하고 있었다.농담을 가지고 무대에 서겠다는 목표는 하나였지만, 거기까지 오게 된 이유는 사람 수만큼 달랐다. 누군가는 증명하고 싶어서, 다른 누군가는 극복하고 싶어서, 혹은 그냥 외로워서. 나이도 성별도 직업도 가지각색인 사람들이 '웃기고야 말겠다'라는 목표 아래 토요일 오후마다 모여 아이디어 회의를 하고, 농담을 고쳐쓰고, 차례로 시연했다.사실 1인 스탠드업 코미디는 한 사람이 무대에 올라가서 떠드는 장르라서 타인과의 협업이 꼭 필요하지는 않다. 하지만 우리는 8주의 시간을 함께 보내며 서로의 농담을 냉정하게 평가해주기도 하고, 같은 농담을 수십 번 들으면서도 고심한 동료를 위해서 웃어주었다.농담의 소재를 찾는 것은 쉽지 않았다. 더군다나 프로가 아닌 나이기에 아무 맥락 없이 웃긴 얘기를 하는 것에 자신이 없었다. 소재를 찾아 헤매던 어느 날, 현직 스탠드업 코미디언인 워크숍 모임장님이 말했다.가장 자연스러운 이야기. 나는 뭘 가장 자연스럽게 농담으로 던져왔을까. 나는 비혼주의가 아님에도 아직 결혼하지 못한 미혼 여성이다. 나의 처지를 농담으로 던질 때 사람들이 웃어 주던 생각이 났다. 처음엔 혼자인 나를 의식하는 기혼자 친구들을 편안하게 해주기 위해 고안한 농담이었다.미혼 여성으로서 겪는 애환을 주제로 대본을 짜서 동료들 앞에서 발표했다. 여기서 간단히 설명하자면, 스탠드업 코미디의 농담은 기대를 쌓는 '빌드업'과, 그 기대를 비트는 '펀치라인'으로 구성된다. 예를 들어 '저 이번달에 책을 열 권이나 읽었어요. 친구가 없다는 뜻이죠'에서 앞의 문장은 이야기를 진행시키는 빌드업이고, 뒤는 예상하지 못했던 전개로 관객에게 웃음을 유발하는 펀치라인이다. 우리는 8주간 농담을 쓰고, 외우고, 고치고 또 고쳤다.무대는 하루하루 가까워지고 있었다. 드디어 대망의 공연날. 미용실에 가서 '아이롱'을 말아달라고 했다. "좋은 약속 있으신가 봐요?" 미용사의 질문에 근사한 농담으로 대답하고 싶었는데, 차마 떨려서 아무 말도 하지 못했다. 공연장에 가보니 음향 부스에 스탠드 마이크, 핀 조명까지 본격적인 무대가 마련되어 있었다.공연 시간이 다가오자 우리가 초대한 지인들이 속속 관객으로 입장했다. 내가 무슨 일을 벌인 걸까. 1부 마지막에서 두 번째, 내 차례는 너무 빨리 다가왔다. 우리의 모임장이었던 사회자가 나를 소개하고, 내가 인사를 하자 박수가 쏟아졌다. 내 입에서 나오는 말을 기다리는 100개의 눈과 100개의 귀. 태어나 처음 서본 무대에 온몸에 소름이 돋았지만, 숨을 고르고 첫 문장을 뱉었다.관객들은 웃을 거라고 예상하지 못한 시점에서 웃기도 했고, 내가 당연히 웃으라고 설계한 부분에서 멀뚱멀뚱 쳐다보기도 했다. 당시에는 몰랐는데, 나중에 공연 영상을 보니 나는 전혀 떨지 않았다. 백 번은 족히 반복한 연습의 결과일까?무대에서 내려오며 문득 이상한 기분이 들었다. 30대 중반을 넘어가며 새로운 사람을 만날 때마다 혹시 미혼이라는 얘기가 나올까 봐 움츠러들곤 했었다. 그런데 지금, 모두가 지켜보는 무대에서 그 얘기를 내 입으로 꺼냈고, 그게 큰 호응을 얻은 것이다. 내가 약점이라고 생각했던 게 무대 위에서는 가장 강한 패였다.무대에서 배운 건 두 가지였다. 첫째, 관객이 웃을 수 있는 이야기를 골라야 한다는 것. 둘째, 다름 아닌 내 약점이 그 이야기가 될 수 있다는 것. 요즘 인기를 얻고 있는 드라마 <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다>에서 주인공 황동만은 잘남으로 자신을 증명할 수 없다면 망가져서라도 증명하겠다고 외친다.나는 무대에서 약점을 노출하며 나 자신을 증명했다. 서러움을 진지하게 이야기하면 분위기가 싸해지지만, 농담의 소재로 삼으면 나만의 이야기가 된다. 코미디는 못남으로 나를 증명하는, 가장 세련된 방식인지도 모른다.