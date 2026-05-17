민경선, 고양시 친환경 농업에 승부수 던졌다

큰사진보기 ▲정책협약 맺은 민경선 후보와 친환경 농업인들16일 오후 1시 민경선 고양시장 후보 캠프에서 열린 '고양시친환경농업인연합회 정책협약식 및 지지선언' 현장. 협약을 마친 민 후보와 연합회 회원들이 주먹을 쥐며 결의를 다지고 있다. ⓒ 민경선 후보 선거대책위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현장의 목소리 경청하는 민경선 후보민경선 후보가 점퍼 차림으로 고양시친환경농업인연합회 관계자들과 마주 앉아 고양시 농업의 현안과 애로사항에 대해 진지하게 간담을 나누고 있다. ⓒ 민경선 후보 선거대책위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲"약속, 반드시 지키겠습니다"민경선 고양시장 후보(오른쪽)와 고양시친환경농업인연합회 염현수 회장이 서명이 담긴 정책제안서를 들어 보이며 활짝 웃고 있다. ⓒ 민경선 후보 선거대책위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 고양특례시의 지속 가능한 발전과 시민의 먹거리 안전이라는 공익적 관점에서 지역 정치인과 시민사회의 연대를 조명한 취재기입니다. 도농복합도시 고양시가 안고 있는 농업 현안이 이번 지방선거를 통해 어떻게 정책화되는지 앞으로도 지속적으로 추적 보도할 예정입니다.

지난 16일 오후 1시, 기자는 경기도 고양시에 위치한 민경선 더불어민주당 고양시장 후보 선거사무소(민경선 캠프)를 찾았다. 선거 유세로 들떠있어야 할 캠프 한편에 햇볕에 그을린 투박한 얼굴의 농업인들이 삼삼오오 모여 앉아 있었다. 고양시 농업의 위기와 밥상 물가, 그리고 기후위기 대응이라는 무거운 주제를 두고 후보와 현장 농업인들 간의 치열한 난상토론이 벌어지고 있었다.더불어민주당 민경선 고양시장 후보가 고양시의 친환경 유기농업 생태계 조성을 위한 구체적인 민생 정책 행보에 나섰다. 기후위기 시대, 가장 직격탄을 맞고 있는 1차 산업 현장의 목소리를 직접 듣고 이를 시정에 반영하겠다는 의지다.이날 현장에서 민경선 후보 선거대책위원회는 고양시친환경농업인연합회(회장 염현수)와 고양시 농업 발전 및 친환경유기농업 확대를 골자로 하는 정책협약을 체결했다.기자가 현장에서 지켜본 정책 협약의 핵심은 단순한 '시혜성 지원금 늘리기'가 아니었다. 기후위기 대응과 농가 소득 안정을 위해 고양시 농업 체질 자체를 친환경 중심으로 혁신하고, 궁극적으로 시민의 먹거리 기본권을 보장하겠다는 밑그림이 깔려 있었다.실제로 양측이 장시간의 논의 끝에 합의한 핵심 공약은 4가지 방향성을 지닌 11대 과제로 구체화되었다.▲생산 기반 마련: 농어민 기회소득 실시 및 친환경 농업 지원 확대▲미래 세대 육성: 친환경 청년농 인큐베이팅 농장 조성▲유통 체계 혁신: 지역산 원물 공공급식 우선 공급▲보편적 먹거리 복지 실현: 학교 친환경 급식 고등학생까지 확대 및 취약계층 현물 지원특히 고령화된 농촌에 활력을 불어넣기 위한 '청년농 인큐베이팅'과 학부모들의 식비 부담을 덜고 아이들의 건강을 챙기는 '고교 친환경 급식 확대'는 현장에서도 가장 큰 호응을 얻은 대목이다.이날 협약식의 백미는 정책 발표 직후 이어진 연합회의 지지 선언이었다. 고양시친환경농업인연합회 회원 일동은 민 후보의 농업 정책 비전에 대해 전폭적인 지지를 선언했다.연합회 측은 준비해 온 지지선언문을 통해 현장의 절박함을 여과 없이 드러냈다. 이들은 "지금 고양시에는 말뿐인 공약이 아니라 검증된 능력과 강력한 추진력으로 당면한 위기를 돌파할 혁신적인 리더가 절실하다"며 "고양시의 확실한 변화를 이끌어낼 적임자인 민경선 후보를 강력히 지지한다"고 목소리를 높였다.현장에서 만난 한 친환경 농가는 "농약 없이 농사를 짓는 것은 매 순간이 자연과의 사투이자 비용과의 싸움"이라며 "시에서 판로(공공급식)를 열어주고 기회소득으로 최소한의 안전망을 쳐준다면 농사에만 전념할 수 있을 것"이라고 기대감을 감추지 못했다.후보 역시 기후위기 시대 농업의 공익적 가치와 지방정부의 책임을 거듭 강조하며 강한 실천 의지를 보였다.민 후보는 현장 연설을 통해 "지구를 지키고 시민의 건강을 책임지는 친환경 농민들 숙원을 해결하는 것은 고양시 미래 생존 가치를 높이는 일"이라고 단언했다. 또한 "기후위기 시대에 탄소중립을 실현하고 지속 가능한 도시를 만들기 위해 친환경 농업으로 바꿈은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라고 짚었다.끝으로 그는 농업인들의 거칠어진 손을 맞잡으며 "농민들이 안심하고 생산에만 전념할 수 있도록 소득과 기반을 보장하고, 우리 아이들과 어르신들에게는 가장 안전하고 건강한 먹거리가 돌아가도록 촘촘한 유통·복지 체계를 구축하겠다"고 약속했다.선거철마다 쏟아지는 수많은 공약 속에서, '땅을 살리고 밥상을 지키겠다'는 이들의 묵직한 약속이 고양특례시의 지속 가능한 미래를 여는 진짜 씨앗이 될 수 있을지 유권자들의 이목이 쏠리고 있다.