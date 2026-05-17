'패스트트랙' 약속한 고양시장 이동환 후보의 주말 광폭 행보

큰사진보기 ▲이동환 국민의힘 고양시장 후보가 15일 오후 백마역에서 퇴근길 시민에게 받은 네잎클로버와 다섯잎클로버를 들고 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 이동환 후보 캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲16일 능곡중앙교회에서 열린 '능곡3구역 재개발정비사업조합 창립총회' 현장을 방문해 발언하고 있는 이동환 후보. ⓒ 이동환 후보 캠프 관련사진보기

덧붙이는 글 | 선거는 결국 유권자의 삶 속으로 얼마나 깊이 들어가느냐의 싸움입니다. 이번 이동환 후보의 주말 일정은 화려한 수사보다는 지하철역의 퇴근길, 땀방울이 맺힌 체육관, 그리고 장기간 개발에 목말라 있던 원도심 주민들의 절박한 총회 현장까지 시민의 일상 궤적과 맞닿아 있었습니다. '현장 소통'으로 포문을 연 이 후보가, 18일 발표할 경제공약에서 시민들이 가장 체감할 수 있는 '밥상머리 경제' 문제에 어떤 현실적인 해답을 내놓을지 주목됩니다.

제9회 전국동시지방선거 후보 등록을 마친 이동환 국민의힘 고양시장 후보가 첫 주말을 맞아 시민 밀착 행보와 원도심 정비 비전을 동시에 부각하며 본격적인 표밭 갈이에 나섰다. 거창한 유세차 대신 퇴근길 지하철역과 지역 축제, 재개발 정비사업 현장을 잇달아 찾으며 '현장 소통'과 '자족도시 완성론'이라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 전략으로 풀이된다.선거전의 막이 오른 첫 주말 전야, 이 후보의 발걸음은 퇴근길 시민들의 일상으로 향했다. 지난 15일 오후 일산동구 백마역에서 진행된 퇴근길 인사 현장에서는 소박하지만 눈길을 끄는 장면들이 연출됐다.이날 인사를 건네던 이 후보에게 한 여성 시민이 다가와 직접 찾은 네잎클로버와 다섯잎클로버를 건네며 "행운이 깃들기를 바란다"고 응원했다. 이어 올해 1월 고양시로 전입했다는 30대 신혼부부 남성은 "고양시에서 첫 투표를 하게 됐는데 직접 만나 반갑다"며 먼저 악수를 청하기도 했다.짧은 만남 속에서 유권자들의 바닥 민심을 체감한 이 후보는 "새롭게 고양에 정착한 시민부터 오랫동안 고양을 지켜온 시민까지 모두가 자부심을 느끼는 도시를 만들기 위해 끝까지 낮은 자세로 뛰겠다"고 화답했다.본격적인 주말인 16일 오전, 이 후보는 체육복 차림으로 덕양구 행주내동을 찾았다. 최근 시니어 세대를 중심으로 테니스와 배드민턴의 장점을 결합해 인기를 끌고 있는 '시니어 피클볼 창단식 겸 피클볼 구장 개장식'에 참석해 동호인들과 호흡을 맞췄다. 이어 탄현 배드민턴장을 방문한 그는 "생활체육이 건강 증진을 넘어 세대와 지역을 잇는 소통의 장"이라고 강조했다.정오에는 2만 4천 평 규모로 조성된 덕양구 강매석교공원 '창릉천 유채꽃 축제 개막식' 현장으로 이동했다. 가족 단위 방문객과 지역 주민들 사이를 걸으며 "활짝 핀 유채꽃처럼 환하고 행복한 추억을 담아가시길 바란다"며 친근함을 앞세운 스킨십을 이어갔다.이번 주말 행보에서 유권자들의 이목이 가장 크게 쏠린 곳은 덕양구 원도심 재개발 현장이었다. 이 후보는 16일 능곡중앙교회에서 열린 '능곡3구역 재개발정비사업 조합 창립총회'에 참석해 원도심 정비에 대한 강한 의지를 천명했다.능곡3구역은 과거 장기간의 규제와 행정소송 등으로 인해 정비사업 추진에 극심한 난항을 겪어온 지역이다. 이 후보는 시장 재임 시절이던 2024년 7월, 해당 구역의 재정비촉진구역 재지정을 이끌어낸 바 있다.총회에 참석한 원도심 주민들 앞에서 이 후보는 "그동안 주민들이 겪은 긴 기다림과 고통을 누구보다 잘 알고 있다"며 공감을 표했다. 이어 "창립총회 이후 고양시에 접수될 조합설립인가 신청 등 향후 행정 절차가 멈춤 없이 진행될 수 있도록 패스트트랙 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.특히 그는 "원당과 능곡 등 원도심의 주거환경 혁신은 일산신도시 재건축만큼이나 고양시의 미래가 걸린 과제"라고 강조하며, 일산 재건축과 원도심 정비를 동시에 가동하는 '도시대개조'를 통해 고양시 전역의 주거생활 질을 높이겠다는 청사진을 제시했다.주말 동안 현장에서 바닥 민심을 다진 이 후보의 다음 행보는 구체적인 '정책 발표'다. 그는 오는 18일 오전 10시 덕양구 화정동 선거사무소에서 기자회견을 열고 '일자리 중심의 경제공약'을 발표할 예정이다.출마 선언에서 재선 도전의 핵심 명분으로 '자족도시 완성'을 내세운 만큼, 이번 발표에서는 30만 개 일자리 창출, 출퇴근 30분 시대 교통혁명, 글로벌 랜드마크 도시 조성 등 굵직한 공약들이 어떻게 실행될지 그 구체적인 로드맵이 공개될 전망이다.단순한 성과 홍보나 비전 제시를 넘어, 경제자유구역 지정 및 기업 유치 등 대형 프로젝트가 실제 고양시민들의 일자리와 지역 경제 활성화로 어떻게 이어질 수 있는지 세밀한 '실행계획'을 증명하는 것이 이번 선거전의 중대 관건이 될 것으로 보인다.