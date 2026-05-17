"공산성은 살아 움직인다" 이찬희 공주대 교수의 한밤 특별강연

큰사진보기 ▲이찬희 공주대 교수가 16일 밤 공주 공산성 금서루 느티나무 무대에서 ‘공산성은 안전한가’를 주제로 강연을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이찬희 교수가 공산성에서 열린 특별강연 ‘공산성은 안전한가’에서 다소 어려울 수 있는 보존과학 이야기를 시민 눈높이에 맞춰 유쾌하게 풀어내자 강연을 듣던 시민들이 웃으며 호응하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이찬희 교수가 지난 16일 공산성에서 열린 특별강연에서 공산성 성벽 구조에 대해 과학적 분석 자료를 바탕으로 시민들에게 설명하고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이찬희 교수가 지난 16일 공산성 특별강연에서 공산성의 구조와 보존 원리를 일반 시민도 이해하기 쉬운 언어로 풀어내며 문화유산 관리의 중요성과 공산성을 바라보는 새로운 시선을 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"공산성이 안전하냐고 묻는다면 오늘은 안전합니다. 하지만 사람도 늘 건강하다가 가끔 아프듯 문화유산도 마찬가지입니다. 중요한 것은 위험을 빨리 발견하고 대응할 수 있는 체계를 갖추는 일입니다."

큰사진보기 ▲국가유산청과 충남도·공주시가 주최하고 (사)한국국가유산안전연구소가 주관한 ‘2026 세계유산활용사업 공산성 달밤이야기 & 콘서트’ 크로매틱 하모니카와 클래식 기타 듀오 공연. (하모니카_김상균, 클레식기타_홍소림) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가유산청과 충남도·공주시가 주최하고 (사)한국국가유산안전연구소가 주관한 ‘2026 세계유산활용사업 공산성 달밤이야기 & 콘서트’ 시낭송 공연. 시낭송가 연영미씨가 나태주 시인의 '천천히 가는 시계' 를 낭송했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가유산청과 충남도·공주시가 주최하고 (사)한국국가유산안전연구소가 주관한 ‘2026 세계유산활용사업 공산성 달밤이야기 & 콘서트’ 참가자들이 지난 16일 밤 공산성 금서루 느티나무 아래에서 행사를 마친 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

유네스코 세계유산인 공산성이 첨단 국가유산 보존기술의 실증 현장으로 주목받고 있다.국가유산청과 충남도·공주시가 주최하고 (사)한국국가유산안전연구소가 주관한 '2026 세계유산활용사업 공산성 달밤이야기 & 콘서트'가 지난 16일 저녁 공산성 일원에서 열렸다.이날 행사의 핵심은 이찬희 공주대 교수의 특별강연 '공산성은 안전한가'였다. 국가유산청 문화유산위원으로 활동 중인 이 교수는 석조문화유산 보존 분야 권위자로, 공산성의 구조와 붕괴 원인, 그리고 AI 기반 첨단 보존관리 시스템까지 일반 시민 눈높이에 맞춰 풀어내 큰 호응을 얻었다. 강연에는 최석원 전 공주대 총장과 시민들이 참석해 늦은 시간까지 자리를 지켰다.행사는 오후 6시 30분 조옥순 문화해설사의 안내로 금서루에서 공북루까지 성곽길을 걸으며 백제의 역사와 공산성 이야기를 듣는 시간으로 시작됐다. 이어 금서루 느티나무 무대에서는 크로매틱 하모니카와 클래식 기타 듀오 공연이 펼쳐졌고, 밤 8시부터 이 교수의 특강이 이어졌다.강연에서 이 교수는 먼저 "공산성은 안전한가라는 질문을 가장 많이 받는다"며 "결론부터 말하면 공산성은 우리가 함께 지켜봐야 할 대상"이라고 말했다.그는 2013년 세계유산 등재를 앞두고 공산정 인근 성벽이 붕괴됐던 사건을 언급하며, "그 이후 공산성 전역에 대한 정밀진단과 모니터링이 시작됐다"고 설명했다. 당시 붕괴는 세계유산 실사를 앞둔 시점이어서 큰 사회적 파장을 낳았지만, 오히려 백제 토성의 판축 기법을 확인할 수 있는 계기가 됐다고 평가했다.이 교수는 현재 공산성에 설치된 첨단 계측 시스템도 직접 소개했다. 금서루 일대에는 태양광 전원을 활용한 정밀 모니터링 장비가 설치돼 있으며, 공산성 전체 44개 지점에서 성벽 움직임과 환경 변화를 실시간으로 측정하고 있다는 설명이다.그는 "모든 데이터가 모바일 통신으로 연구실 컴퓨터에 실시간 전송된다"며 "어디에서 어떤 움직임이 발생하는지 상시 모니터링하고 있다"고 밝혔다.특히 이날 강연에서는 공산성 붕괴 원인에 대한 과학적 분석이 시민들의 관심을 끌었다.이 교수는 "공산성은 사질토 기반이라 물 빠짐은 좋지만 쉽게 유실되는 구조"라며 "비가 오면 물이 성벽 내부로 스며들고, 결국 토사가 빠져나가면서 사면 붕괴가 일어난다"고 설명했다.실제 최근 붕괴가 발생했던 연지 일대와 입루각 구간 역시 배수 문제와 지하수 변동이 주요 원인으로 분석된다고 말했다.또 공산성 성벽은 조선시대 이후 수차례 보수와 재축조가 반복됐으며, 현재 남아 있는 성벽 가운데 원형 그대로 유지된 구간은 사실상 없다고 밝혔다.이 교수는 "무너지고 다시 쌓고를 반복해 온 것이 공산성의 역사"라며 "중요한 것은 과거를 탓하는 게 아니라 지금 어떻게 관리하느냐"라고 강조했다.강연 후반부에는 AI와 로봇을 활용한 미래형 국가유산 관리 시스템도 공개됐다.드론과 자동측량 로봇, 열화상 장비, AI 학습 시스템을 연계해 사람이 접근하기 어려운 성곽까지 자동으로 분석하는 기술이다.이 교수는 "현재 이런 스마트 보존관리 시스템이 실증 적용되는 국내 유일한 장소가 공산성"이라며 "축적된 데이터를 바탕으로 앞으로는 붕괴 위험을 사전에 예측하고 선제 대응하는 시대가 열릴 것"이라고 말했다.이어 "10년 넘게 축적한 공산성 데이터는 국내 어디에도 없는 수준"이라며 "앞으로 전국 성곽 보존관리의 기준 모델이 될 가능성이 크다"고 덧붙였다.강연 말미 그는 시민들에게 조용한 당부도 남겼다.백제 왕도의 상징인 공산성이 이제는 첨단 과학과 AI 기술이 결합된 '살아있는 국가유산 보존 현장'으로 진화하고 있다는 점에서 이날 강연은 시민들에게 또 다른 의미의 공산성을 보여준 시간이었다.