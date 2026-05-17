엄연한 변희수재단을 '준비위원회'라고 칭한 인권위 공문

▲안창호 국가위원장의 변희수 재단 법인 설립 방해 소송 제기2025년 2월 12일 변희수재단 준비위원회 주최로 서울 마포구 군인권센터에서 열린 '안창호 국가위원장의 변희수 재단 법인 설립 방해 소송 제기 기자회견'에서 정민석 공동대표, 김보라미 운영위원, 임태훈 공동대표, 김형남 운영위원이 "안창호 국가인권위원장이 9개월째 변희수재단 설립을 방해하고 있다"며 소송 제기에 대해 설명하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기