[홍성] 지방선거 후보들 재산 보니, '손세희 16억·박정주 6억·이두원 2억'

큰사진보기 ▲민주당 손세희, 국힘 박정주, 무소속 이두원 홍성군수 후보(사진, 왼쪽부터) ⓒ 신영근 관련사진보기

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6·3 지방선거에 나설 후보 등록이 끝난 가운데, 충청남도 홍성군에 출마하는 후보들의 평균 재산이 7억 8000만 원으로 조사됐다.16일 중앙선거관리위원회 후보자 정보에 따르면, 가장 많은 재산을 보유한 후보는 기초의원으로 출마한 국민의힘 권영식 후보로 33억 6400만 원을 신고했다.뒤를 이어 같은 당 기초의원 김은미 23억 7700만 원, 민주당 김관태 15억 4500만 원, 조국혁신당 조영한 후보 14억 5200만 원 순이다.반면, 기초의원으로 출마한 국민의힘 조현희 후보는 -8억 2400만 원을 신고해 가정 적은 재산을 보유했다.홍성군수에 출마한 후보들의 재산은 민주당 손세희 16억 6100만 원, 국민의힘 박정주 6억 4100만 원, 무소속 이두원 2억 1900만 원이다.충남도의원 후보의 경우 민주당 문정균 9억 8500만 원, 박현주 2억 5200만 원, 국민의힘 장재석 3억 8000만 원, 이상근 2억 6800만 원을 신고했다.기초의원 비례대표 후보를 포함한 군의원 후보 19명 중에는 국민의힘 권영식 후보가 33억 6400만원의 재산을 신고해 가장 많았으며, 재산이 가장 적은 후보는 -8억 2400만 원을 신고한 같은 당 조현희 후보다.이 외에도 전체 26명의 후보 중 전과는 국민의힘 장재석, 권영식 후보가 3건, 무소속 이두원 2건, 5명 후보는 1건 등 모두 8명이 전과가 있었다. 병역 사항으로는 민주당·국민의힘 소속 두 후보와 고3인 이호원 후보를 제외하고 모두 병역을 마쳤다.한편, 홍성군은 군수와 군의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.이런 가운데, 홍성에서 이번 지방선거에 나서는 후보는 모두 26명이다.