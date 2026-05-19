아들이 남긴 기록... 엄마인 내 눈에 보인 '위험신호'

이 글은 UAE 아크부대 해외파병 중 사망한 고(故) 곽진수 중위 사건과 관련해, 유족이 약 2년 동안 확인·정리해 온 기록과 자료를 바탕으로 쓴 연속 기고의 한 편입니다. 현재 유족은 국방부조사본부 전사망민원조사단에 재조사를, 국방부 검찰단에 재수사를 각각 요청한 상태입니다.

큰사진보기 ▲UAE 파병 중 육군참모총장 방문에 따른 무기 전시 브리핑 연습 모습.고(故) 곽진수 중위가 UAE 아크부대 파병 중 육군참모총장 방문에 따른 무기 전시 브리핑 연습 모습. 유족은 고인이 해외파병과 특수임무 준비 과정에서 역할과 책임을 감당하기 위해 스스로 노력해 왔다고 설명했다. ⓒ 유족 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲생성형 AI 대화 기록 일부고(故) 곽진수 중위 휴대전화에 남아 있던 생성형 AI 대화 기록 일부. 유족은 해당 기록이 역할 부담과 훈련 압박 속에서 반복적으로 나타난 심리 상태의 흐름을 보여준다고 설명했다. ⓒ 유족 제공 관련사진보기

저는 아크부대에서 사망한 곽진수 중위의 엄마입니다. 아들이 사망한 뒤인 2024년 1월 4일, 저희 부부는 아크부대를 방문해 단장님께 "아들 진수가 평소 이상 징후는 없었는지"를 물었습니다. 이에 대해 단장님은 "부중대장이 초급장교임에도 불구하고 브리핑도 너무 잘했고, 동료들과도 잘 지내고 있었기에 잘 있는 줄 알았습니다"라고 말했습니다. 2023년 12월 17일 육군참모총장이 UAE 아크부대를 방문했고, 진수는 그 앞에서 무기 전시 브리핑을 했습니다.그러나 아들 관련 기록과 수사 자료들을 다시 확인해볼 수록, 단장님의 설명만으로는 당시 상황이 이해가 가지 않았습니다. 지난 2년 가까이 군 수사자료, 심리부검 자료, 이외 개인적 기록을 다시 들여다본 결과, 겉으로는 문제 없이 임무를 수행하고 있었지만 아들의 시간엔 부담과 압박이 계속 쌓이고 있었던 것이 아닌가란 생각이 들었습니다.제가 확보한 아들이 남긴 기록 등을 보면, 자대 배치 직후 진수는 새로운 환경에 적응하고 책임감 있는 장교가 되겠다는 다짐을 반복적으로 남겼습니다. 파병지로 향하는 비행기 안에서도 "임무를 완수하기 위해 더 노력하겠다"는 내용을 적어두었습니다.아들의 메모에는 "배워야 한다", "준비해야 한다", "리더 마인드를 가져야 한다", "중대 운영에 책임감을 가지기", "계속 나서는 부중대장이 되자" 같은 문장들이 빼곡히 적혀 있었습니다. 엄마인 저에게 이 메모들은 단순한 각오로만 보이지 않습니다. 경험이 충분하지 않은 초급간부가 특수임무와 해외파병 준비 과정에 갑작스럽게 투입되면서, 스스로를 몰아붙이며 따라가려 했던 흔적으로 여겨졌습니다. 실제로 아들의 휴대전화에는 "특수부대 부팀장 역할", "한국군 특수부대 부팀장 역할" 등을 검색하거나, 생성형 AI에 관련 내용을 질문한 기록들이 남아 있었습니다.제가 확보한 '특수작전팀 임무 분장안'에는 부팀장이 "작전팀장 유고 시 지휘", "중대장의 주요 조언자", "작전팀 체계 유지", "임무수행계획 예행연습 책임" 등을 맡는다고 명시돼 있었습니다.초기 기록이 다짐의 언어였다면, 시간이 지나면서 아들의 표현은 점점 부담의 언어로 바뀌었습니다. 2023년 9월 16일 일기에는 부중대장으로서 느끼는 부담, 중대원들에게 피해를 주고 있다는 인식, 자신에게 과분한 자리라는 생각, 그리고 '이 부담감에서 해방되고 싶다'는 취지의 내용이 담겨 있었습니다.이후 기록에서도 비슷한 흐름은 이어집니다. 아들의 휴대전화에는 "사는 게 힘들 때", "너무 일이 많은가", "나 말고 다들 바빠서 어떻게든 버텨야 하는 건가", "왜 이렇게 힘들게 사는지 모르겠다" 같은 문구가 생성형 AI 대화에 남아 있었습니다. "내가 왜 이렇게 힘들게 살아야 하는 걸까. 난 내일 아침에 힘든 달리기를 해야 해. 난 군인이야"라는 문장도 있었습니다.저에게 이 기록들은 단순한 감정 기복으로만 보이지 않았습니다. 군 복무와 훈련, 맡겨진 역할의 부담, 조직 내 고립감이 서로 연결된 상태에서 반복적으로 나타난 흐름으로 보입니다. 그래서 저는 늘 이렇게 말합니다.2023년 12월 17일경, 아들은 동료들과 대화를 하다가 영화 <신세계>의 마지막 대사를 따라 했습니다. "거 죽기 좋은 날씨네." 그 모습을 영상으로 촬영한 동료들은 "부중대장님 이상해졌어. 무서워"라고 반응했고, 그 15초 분량의 동영상이 아들 휴대전화에 남아 있습니다. 군 수사에서는 이 대화가 동료들과 서로 웃고 넘긴 농담 수준으로 정리됐습니다. 하지만 저는 이 장면도,2023년 12월 21일, 중대장과의 개인 카카오톡 대화에서는 아들이 직접 시야가 좁아지는 이른바 '터널비전'을 언급한 정황도 확인되었습니다. 그럼에도 불구하고 이후 대화에서는 업무 지시가 계속 이어졌고, 실수와 관련해서는 "또 잊어버리면 사격에서 빼겠다"는 말까지 오갔습니다. 정신 차리라고 야단칠 수 있다는 점은 이해합니다. 하지만 부하가 직접 "터널비전에 빠졌다"고 말한 이후, 그에 대해 어떠한 조치를 취했거나 건강·정신 상태를 물어본 정황은, 적어도 제가 받아본 기록 등에서는 찾아보기 어려웠습니다.또한 2023년 12월 22일, 아들은 가톨릭관동대학교 ROTC 61기 후배와 나눈 인스타그램 대화에서 부중대장 직책이 "참 애매하고 힘들다"며 "임무는 중대장 보조, 유고 시 대체인데 경험 차이 때문에 거의 그렇게 하기가 힘들다"는 취지의 말을 남겼습니다. 이어 "그렇게 할 수 있는 사람이 '쌉 에이스'일 듯", "어쨌든 하나씩 따라가는 수밖에..."라고 대화를 나눈 것도 확인됐습니다.엄마인 저는 이 대화를 후배와 나눈 단순한 푸념으로 받아들이기 어렵습니다. 역할과 경험 사이의 불균형 속에서, 주어진 책임을 감당하기 위해 스스로를 계속 몰아붙이던 초급간부의 상태를 보여주는 기록이라고 생각합니다.군은 아들의 사건을 개별 발언과 단편적 정황을 중심으로 정리했고, 저는 아들이 남긴 반복된 표현과 행동, 관계 변화, 역할 부담이 시간 속에서 누적돼 왔다고 보고 있습니다.제가 열람하고 확보한 군 수사기록과 심리부검 자료에는, 전입 6개월도 안 된 상태에서의 해외파병 선발, 체력검정 미실시, 특수임무대 적응 부담, 지휘 공백, 특수작전 준비 압박, 고립감과 위축감 등이 드러나 있습니다. 초기 선발 과정에서 "6개월 미만자를 제외하면 보낼 장병이 없다"는 취지의 진술도 확인했습니다. 저는 이것이 애초부터 인력 부족 속에서 무리한 선발이 이루어진 것은 아닌지, 구조 자체에 문제가 있었던 것은 아닌지 계속 묻고 있습니다.2024년 수사가 진행되는 동안 저는 아들의 휴대전화 노트, 인스타그램 대화, 생성형 AI 기록 등을 날짜별로 정리해 수사팀에 제출했습니다. 그러나 제출한 자료들이 시간의 흐름 속에서 종합적으로 검토되었다고 보기는 어렵습니다. 특히 수사팀은 "생성형 AI 대화는 날짜 특정이 어렵다"는 이유로, 관련 기록을 실질적인 수사 대상으로 다루지 않았다고 했습니다.그래서 저는, 수사팀에서 보지 못한 부분은 상급 기관인 군 검찰단에 이송되면 보강수사가 이뤄질 것이라고 기대했습니다. 수사팀에 해당 자료를 수사결과보고서에 첨부해 달라고 요청했고, 실제로 최종 수사결과보고서에 참고자료로 담겨 이송되기도 했습니다. 그러나 국방부 검찰단은 별도의 보강수사 없이 사건을 종결했습니다.그래서 저는 지금도 묻고 있습니다. 군이 확인한 환경적·구조적 요인들이 왜 최종 결론에서는 다시 '개인적 문제'로 정리되었는지 말입니다. 엄마인 저는 그 많은 위험신호들을 하나의 흐름으로 연결해 보려는 재조사와 보강수사가 충분히 진행되지 않았다고 생각합니다.저는 제 아들 진수의 사망이 단순한 개인 문제가 아니라, 해외파병과 직무수행 과정에서 누적된 부담과 깊이 관련되어 있다고 생각합니다. 이에 따라 저는 국방부조사본부 전사망민원조사단에 지난달 재조사 요구서를 접수했고, 5월 초에는 국방부 검찰단에 재수사를 요청했습니다.이번 사건은 제 아들 한 사람의 문제가 아닙니다. 저는 제 아들에게 닥친 일이 경험이 충분하지 않은 초급간부에게 위험과 부담이 어떻게 전가되는지를 보여주는 사례라고 생각합니다. 재조사와 재수사를 통해, 한 사람의 삶이 다시 '조각난 문제'로만 정리되지 않기를 간절히 기원합니다.