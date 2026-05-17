광주 81년생 딸, 부친에게 들은 '80년 5.18의 공포'

큰사진보기 ▲광주 출생 서울시민 최명희 씨광주광역시에서 태어나 30여 년을 살았고, 현재 용산에 거주하는 81년생 최명희씨가 16일 오후 191차 촛불집회에서 5.18과 관련해 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲191차 촛불대행진촛불시민들이 16일 오후 내란청산 촉구 191차 촛불대행진을 하며 미대사관 앞을 지나고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

광주에서 태어나 30여 년을 살았고 현재 용산에 거주하고 있는 서울시민 최명희씨가 16일 191차 촛불집회 무대에서 "5.18 정신을 계승해, 내란세력을 단죄해야 한다"라고 목소리를 높였다.중구용산촛불행동 회원이기도 한 최씨는 16일 오후 5시 서울 광화문 미대사관 주변(광화문역 7번 출구 앞)에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구. 191차 촛불대행진' 집회에서 무대 발언을 했다.5.18 민주혁명 기념일을 이틀 남기고 무대에 선 그는 "저는 지금은 서울 용산구에 살고 있지만 광주에서 태어나 30년을 자랐다"며 "비록 1981년생이라 80년 5월의 그 참혹한 현장을 직접 눈으로 보지는 못했지만 부모님의 목소리를 통해 피 묻은 광주의 진실을 늘 들으며 자랐다"고 말문을 열었다.이어 "평생 땅을 일구며 살아오신 저희 아버지는 아직도 그날의 공포를 생생하게 기억한다"며 "경운기에 배추를 가득 싣고 광주 양동시장에 나갔다가, 집으로 돌아오던 길에 아버지는 공수부대원들과 마주하셨다. 그들은 경운기 배추더미 아래에 혹시라도 학생이나 시민군이 있을까 봐 무시무시한 대검으로 배추더미를 사정 없이 찔러댔다고 한다"라고 전했다.그는 "아버지는 아직도 그 서슬퍼런 대검의 궤적과 시민들을 폭도로 몰아가던 군인들의 무자비한 눈빛이 어제 일처럼 생생하다고 하신다"고 피력했다."우리는 그 80년 오월의 무시무시한 계엄군의 눈빛을 다시 목도하지 않았는가. 윤석열이 자신의 권력을 지키기 위해 불법 비상계엄을 선포하고 내란을 일으켰던 그 무도한 밤, 국회 담장을 넘고 창문을 깨며 난입하던 군인들의 모습을 우리는 똑똑히 보았다. 자신들의 안위를 위해 국민에게 총칼을 겨누는 세력을 우리는 결코 용서할 수 없었다. 그렇기에 우리는 광장에 모여 촛불을 들었고, 마침내 내란수괴 윤석열을 탄핵시켰다. 이것은 위대한 대한민국 주권자들의 승리였다. 그리고 이제 우리는 또 다른 싸움을 시작한다."이어 "5.18 광주민중항쟁이 말해주는 역사의 거대한 실체를 똑똑히 직시하고 있다"며 "1980년 광주 학살 당시, 우리 군의 작전통제권을 쥐고 있으면서, 공수부대의 이동과 잔혹한 진압을 묵인하고 승인했던 학살의 주범, 그것이 누구인가. 바로 미국"이라고 꼬집었다.그는 "미국은 광주의 피비린내 나는 학살을 통해 군사 독재 정권을 세워 한국을 계속해 자신들의 통제 아래 두려고 했다"며 "광주 시민들이 피를 흘리며 쓰러져갈 때, 미국은 뒤에서 미소를 지으며 자신들의 이익을 계산하고 있었던 것"이라고 주장했다."그 추악한 역사는 과거로 끝나지 않았다. 2024년 12월 3일, 대한민국 민주주의를 송두리째 흔들었던 저 내란 세력들의 배후에도 여전히 미국의 거대한 그림자가 드리워져 있다. 미국은 자신들의 입맛에 맞는 내란범들을 비호하며, 대한민국 국민의 준엄한 명령인 검찰개혁과 사법개혁을 노골적으로 방해했다. 이 땅의 민주주의와 내란 청산을 가로막고 있는 것이 바로 미국이라는 사실을 우리는 이미 알고 있다."이어 "지금 이 순간에도 미국은 주권국가의 당연한 권리인 전시작전통제권 반환을 끊임없이 거부하며, 대한민국의 군사적 주권을 틀어 쥐고 이재명 정부를 흔들어대고 있다"며 "대결과 전쟁을 부르며, 우리 국민의 목숨을 담보로 자신들의 이익을 챙기려는 저 추악한 미국의 행태를 두고 볼 수 있겠는가"라고 반문했다.그는 "내일 광주로 간다. 광주 5·18 민주영령들 앞에 옷깃을 여미고 경건히 인사를 드리려고 한다"며 "5월 영령들께서 피로 써 내려간 그 숭고한 정신을 이어받아, 이 땅의 추악한 내란 세력을 완전히 청산하고 미국의 내정간섭을 끊어내기 위해서"라고 강조했다.특히 "1980년 오월 광주에서 울려 퍼졌던 그 민중항쟁의 거룩한 정신은 결코 죽지 않았다"며 "바로 지금, 여기 우리가 서 있는 촛불광장 위에 도도히 살아 숨 쉬고 있다. 그 정신이 우리를 깨우고, 우리를 전진하게 만들 것"이라고 밝힌 후 '오월정신 계승해 내란세력 단죄하고 자주독립 실현하자'고 외쳤다.촛불집회 무대 발언자들은 파병 반대 및 전작권 반환, 감사의 정원 비판, 조희대 대법원장 탄핵, 5.18정신 계승 등을 주장했다.기조연설을 한 이정권 경기촛불행동 공동대표는 " 미국이 이 핑계 저 핑계를 대며 전작권 환수를 거부하는 이유는 분명하다"며 "한국을 침략전쟁에 동원하고 한국 국방비를 늘려 미국 무기를 구매하게 만들어 돈을 뜯어가기 위해서 아닌가"라고 밝혔다.김성규 부산촛불행동 대표는 "내란수괴 윤석열과 내통하며 계엄해제 국회 표결을 방해한 자들이 지방 선거 공천을 받은 것이 말이 되는가"라고 지적했다.김경수 종로성북동대문촛불행동 회원은 "5.18 정신 계승과 내란 청산이 곧 자주독립"이라며 "조희대 체제를 끝장내는 것이, 진정한 자주독립 국가로 비상하는 유일한 길"이라고 강조했다.윤숙희 국민주권당 전국위원은 "돈도 우리 돈, 목숨도 우리 목숨인데, 미국의 전쟁 준비에 우리가 왜 돈을 줘야 하는가"라며 " 전쟁이 나면 1번 타격 대상은 주한 미군기지이다. 우리가 왜 전쟁의 시한폭탄을 안고 살아야 하냐"고 반문했다.마무리 집회에서 발언을 한 염미례 영등포양천강서촛불행동 공동대표는 "오세훈식 감사의 정원이 마치 정부종합청사가 미대사관을 향해 받들어총을 하는 것 같은 흉측한 조형물"이라고 비판했다.이날 극단 '경험과 상상'이 노래공연을 펼쳤다. 참가자들은 '파병강요 미국규탄' '전작권을 내놓아라' 등의 손팻말을 들었고, 촛불대행진을 하며 전작권 반환, 미군기지 철수 등을 외쳤다.