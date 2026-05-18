수원 화성에서 궁중다과를... 더할 나위 없이 좋다

큰사진보기 ▲수원 화성행궁야간개장이라 밤의 풍경이 아름답습니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲혜경궁 궁중다과체험화성행궁 별주에서 1인 다과상이 제공됩니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲화성행궁 별주화성행궁 별주 ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

경기도 수원의 화성행궁은 예전 정조의 융건능 행차 시 머물렀던 곳을 말한다. 이곳은 여러 문서의 고증을 거쳐 복원 작업이 오랜 기간 이루어지고 있는데 점차 규모를 갖추어 가는 모습이 수원 사람으로서 뿌듯하기 이를 데 없다. 그 화성 행궁에 최근 복원된 건물인 별주(別廚)는 국왕 행차 시 음식을 준비하고 관련된 문서를 보관하던 건물이라고 한다.지난 5월 15일 금요일 저녁, 그 화성행궁의 별주에서 '혜경궁 궁중다과 체험'을 했다. 경복궁의 생과방처럼 가까운 화성행궁에서의 궁중다과 체험이라니 굉장히 기대가 컸다. 게다가 지금 화성행궁은 야간 개장 기간이기도 하니 이래저래 다과 체험이 끝난 후 행궁의 밤 풍경도 볼 수 있는 좋은 기회였다.혜경궁 궁중다과 체험은 1795년 수원 행차 때 드셨던 혜경궁 홍씨의 진찬연 음식을 오늘날에도 즐길 수 있는 1인 1다과상으로 구성하여 화성행궁 별주에서 특별히 체험해 보는 프로그램이다. 10여 가지의 다과와 음표로 구성된 1인 반상기에 음식이 제공되며 해금과 거문고로 이루어진 작은 음악회도 함께 할 수 있다.오후 7시가 되자 예약 확인 후 입장했다. 대청마루와 내실 등 미리 지정된 좌석에 1인 다과상이 놓여있는데 우리는 대청마루 좌석을 받았다. 붉은 자개, 색동 장식, 거기에 벽엔 일월오봉도 그림이 걸려있다. 은은한 나무 향이 별주 전체를 감싸고 있는데 열어놓은 창으로 저녁의 선선한 바람까지 불어와 행궁의 별주에 앉아 있는 동안 순식간에 다른 세계로 와버린 듯한 느낌이었다.정과, 떡, 떡갈비, 제호탕 등 너무 예뻐 먹기 아까운 다과를 하나씩 맛봤다. 예전 궁중에서 오갔을 음식을 이 시대에 맛본다는 느낌도, 복원된 별주에 앉아 있다는 느낌도 더할 나위 없이 좋았던 초여름의 저녁 한때였다.'혜경궁 궁중다과 체험'은 10월 30일까지 매주 금·토·일 운영되지만 7, 8월은 열리지 않으며, 그 외기간에도 요일의 변동이 있으므로 미리 확인 후 인터파크에서 예매해야 한다. 2인 5만 원, 3인 7만 원의 체험비가 있고, 여기엔 행궁 입장권이 포함된다. 저녁 7시에 시작해 총 90분 정도 소요되는데 음식을 먹은 후 중간에 자유롭게 퇴장할 수도 있다.낯설면서도 의미 있는 궁중다과 체험을 마치고 별주를 나서니 화성행궁 야간 개장이라 어둠 속에 행궁 곳곳이 불을 밝히고 있었다. 시민 배우들의 공연까지 곁들여지며 알찬 볼거리와 재미도 선사한 시간이다.수원의 토박이로서, 어려서부터 행궁 근처에서 초등학교를 다녔다. 내게 낯설지 않은 그 동네가 행궁동이라는 이름으로 바뀌고, 화성이 유네스코 문화유산이 되며, 화성행궁이 멋진 모습으로 복원되는 과정을 지켜본다. 화성행궁을 나서기 전 화성행궁 복원작업을 보여주는 동영상을 유심히 봤다. 그 지난한 복원 과정을 보며 사라진 우리 역사와 멀어진 우리 것을 다시 한번 되새겼다.누구에겐 체험비가 비쌀 것이고, 또 누구에겐 체험이 그저 그런 시간일 수도 있다. 하지만 화성행궁의 별주 대청마루에 앉아 해금 연주를 들으며 궁중다과 체험을 했던 그 시간은 내겐 굉장히 뜻깊었다. 오래 남을 시간이었다.