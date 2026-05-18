한국어 수업 시작하고 처음 받은 외국 학생들의 짧은 문자

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큰사진보기 ▲라이한의 결석 알림 문자외국인 학생들로부터 지각과 결석을 미리 알려주는 문자를 처음으로 받았습니다. ⓒ 이영민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 7일 아침, 한국어 수업이 있는 날이다. 평소보다 10분 정도 늦게 출발하는 바람에 마음이 쫓기기 시작했다. 강의 전 강사 회의까지 시간은 충분했지만, 액셀을 밟은 발에 살짝 힘이 더 얹어지는 순간이었다.'까똑'디스플레이 창에 뜬 학생의 문자에 속도를 줄였다.'안녕하세요 선생님, 저는 라이한입니다. 오늘 휴가가 필요해요. 계단을 내려가다가 다리에 무리가 왔어요. 그래서 걸을 수가 없어요. 그래서 오늘 하루 쉬어야 해요.'다쳤다는 말에 놀랐다가, 휴가가 필요하다는 어색하고 귀여운 표현을 보자 입꼬리에 웃음이 번졌다. 다시 한 번 '까똑'.'선생님, 저는 시티에서 왔기 때문에 20분, 30분 늦을 것 같습니다.'아파서 2주나 결석했던 자틴이다. 학교 근처에 사는 학생인데, 무슨 일로 시내에 갔다가 오는 길일까 궁금했다. 학교 주차장에 도착하자마자 답문을 보냈다. 잠시 후 돌아온 답변에 다시 한번 웃었다.'선생님이 감사합니다.'잊지 않고 남겨준 하트와 귀여운 실수가 수업 전 마음을 따뜻하게 데웠다.학생들이 지각과 결석을 미리 알려주는 문자를 처음 보내준 날이었다. 첫째 아이를 낳고 작은 생명체의 움직임 하나하나가 새로웠던 것처럼, 한국어 수업을 시작하고 처음 받은 외국인 학생들의 짧은 문자가 놀랍고 새로웠다. 처음 핸드폰 문자를 받았을 때처럼 설레기까지 했다. 물론 번역기 친구의 도움을 받았겠지만 말이다.수업이 5주차를 넘어서며 반마다 결석생이 늘어나고 있었다. 우리 반도 예외는 아니다. 수업 시간 집중력도 눈에 띄게 떨어졌다. '먼 나라에서 큰돈 들여 공부하러 왔는데, 하루하루가 소중하지 않니' 잔소리가 목 끝까지 올라오다가도, 유독 햇살 좋은 오월, 스무 살 안팎 청춘들이 교실에 가만히 앉아 있기란 얼마나 힘든 일일까 싶었다.위치에 관한 표현을 배우는 날이었다. 위, 아래, 앞, 뒤, 옆, 왼쪽, 오른쪽, 안, 밖, 사이. 따라 말하기를 여러 차례 반복한 뒤 칠판에 학교 이름을 적었다. 정문에서 백 미터쯤 떨어진 편의점 이름도 적고, '위치' 어휘와 '있어요'를 사용해 학생들이 사는 원룸 위치를 하나씩 표시했다."편의점 뒤에 있어요.""라이한 집 왼쪽에 있어요.""하이마트 앞에 있어요.""라이한과 자틴 집 사이에 있어요.""학교 서쪽에 있어요."매주 독자적으로 공부한 내용을 슬쩍 꺼내 보이는 지하드가 오늘도 어김없이 교재에 없는 표현을 사용한다."오우~ 맞아요."칠판에 동서남북을 위, 아래, 양옆으로 쓰고 알려주었다. 이어서 배운 '어디에 있어요' 표현을 이용해 학생들에게 질문했다."자틴, 책이 어디에 있어요?""책이 책상 위에 있어요.""미나주르, 가방이 어디에 있어요?""가방 앞? 안? 에..... 책상....가? 있어요.""책상이 가방 안에 있어요? 가방 안에 책상 넣었어요?"동그랗게 커진 눈으로 책상을 가방에 담아 어깨에 메는 흉내를 내자 학생들이 박장대소했다. 미나주르도 함께 웃었다. 클래식한 문장이 퍼뜩 떠올라 얼른 칠판 앞으로 가서 적었다.'아버지가 방에 들어가신다.''아버지 가방에 들어가신다.'띄엄띄엄 읽는 학생 중 몇몇이 웃었다. 한글도 제법 읽고 내용도 바로 이해할 수 있는 우리 반 우등생들이다."글자 똑같아요. 의미 달라요."간단한 영어로 설명하니 그제서야 모든 학생들이 웃었다."루폼, 책이 어디에 있어요?""없어요.""책 없어요, 가방 없어요."위, 아래, 옆을 고를 필요도 없이 한마디로 대화를 종료시키는 재치에 교실은 또 한 번 웃음이 터졌다. 그 순간 문득, 우리가 이제 서툰 문자도 보내고 농담도 건넬 만큼 가까워졌구나 싶었다. 어느새 6주를 함께하며 조금씩 마음의 거리를 좁혀가고 있었다. 왠지 모르게 안심이 되었다.그날 아침, '까똑'이 알려준 것은 지각과 결석 소식이 아니라, 우리가 가까워졌다는 사실이었다. 작은 문자 하나가 전해준 따뜻함에 남은 수업 시간을 기다리는 마음도 더 따뜻해졌다.* 글에 언급한 학생들의 이름은 가명임을 밝힙니다.