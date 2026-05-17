"학살과 양립 가능한 예술은 없다"... 시민모임, 데미언 허스트 전시 규탄

큰사진보기 ▲폐현수막에 모임 구성원이 직접 써 넣은 "학살과 양립 가능한 예술은 없다" 30여 명의 시민이 뜨거운 햇빛 아래에서도 목소리를 내기 위해 모였다. ⓒ 이슬하 관련사진보기

"예술이라는 이름으로 동물의 죽음을 전시하는 작가, 제도로 그 폭력을 승인하는 미술관의 행보에 반대한다."

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큰사진보기 ▲시민들은 국립현대미술관에서 출발해 미술관 주변을 천천히 크게 도는 행진을 했다. 침묵행진이었다. 살해당한 동물들에 대한 추모의 의미가 담겼다. ⓒ 이슬하 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민들은 국립현대미술관에서 출발해 미술관 주변을 천천히 크게 도는 행진을 했다. 침묵행진이었다. 살해당한 동물들에 대한 추모의 의미가 담겼다. ⓒ 이슬하 관련사진보기

큰사진보기 ▲다양한 구호와 국화가 그려진 피켓 ⓒ 이슬하 관련사진보기

"폭력을 전시하는 미술관을 거부한다. 90만 개체의 죽음, 이것이 예술인가. 진실은 없어도, 책임은 있어야 한다."

큰사진보기 ▲행진을 마친 후 참여자들은 차례로 국화가 그려진 이미지를 바닥에 내려 놓으며, 살해당한 동물들에 대한 헌화 의식을 가졌다. ⓒ 이슬하 관련사진보기

16일 오전 11시, 국립현대미술관 정문 앞. 흰 상의를 입은 30여 명의 시민이 5월의 이례적인 땡볕 아래 기자회견을 열고, 이후 국화 그림이 새겨진 피켓을 들고 미술관 주위를 천천히, 말없이 걸었다. '데미언 허스트에게 살해당한 동물들을 생각하는 모임'(아래 모임)이라는 이름으로 모인 이들이었다. 국립현대미술관에서 진행 중인 데미언 허스트 전시 소식에 하나둘 모여든 시민들이 자발적으로 결성한 모임이다. 이들은 약 한 달 전 온라인을 통해 성명서를 발표하기도 했다. 이 서명에는 1280명의 시민이 함께 이름을 올렸다.모임은 이날 성명서 <학살과 양립 가능한 예술은 없다>를 발표하고, 기자회견과 침묵 행진, 헌화, 자유발언을 이어가며 전시 및 이를 기획한 국립현대미술관을 규탄했다.이것이 이날의 목소리를 압축한 문장이었다.모임의 출발점은 단순했다. 전시 소식이 알려지자 문제의식을 느낀 시민들이 자발적으로 연락을 취하고 모이기 시작했다. 창작자, 활동가, 변호사, 직장인 등 다양한 배경을 가진 개인들의 자발적 연대였다.이날 행동은 박지한(살처분폐지연대)의 사회로 기자회견을 열고, 조한결(기후위기 앞에 선 창작자들)과 김도희(동물의 권리를 옹호하는 변호사들)의 발언, 김소민(가덕도신공항반대시민행동)과 언저리(살처분폐지연대)의 성명서 낭독 순으로 진행됐다. 이후 침묵 행진(30분), 헌화(10분), 자유발언(20분)이 이어졌다. 침묵 행진을 마친 참가자들은 국립현대미술관 정문 앞에서 묵념을 올린 뒤, 피켓에 그려진 국화 이미지를 실제 헌화처럼 땅에 차례로 내려놓았다. 행사 사이사이에는 관람객과 행인들에게 애도 포스터와 성명문 QR코드가 담긴 엽서가 나눠졌다.이날 발표한 성명서는 데미언 허스트의 작업 방식을 정면으로 문제 삼는다. 성명서에 따르면 허스트의 작업에 동원된 동물 수는 최소 90만 개체로 추산된다. 상어, 양, 소, 송아지, 돼지, 물고기, 새, 파리, 나비, 각종 곤충 등이 포함된다. 2012년 테이트 모던 재전시 당시 23주 동안 9천 개체의 나비가 죽었으며, 파리들을 전기살충기에 타 죽게 한 작품 <백 년>은 독일에서 동물보호법 위반 소지로 전시 도중 철거된 전적도 있다.성명서는 "문제는 단지 동물 사체를 사용했다는 사실에만 있지 않다"고 지적한다. 허스트의 작업에서 동물은 미적 장치로 도구화되어 인간 중심적 사유의 재료로만 쓰인다. 허스트 측이 흔히 내세우는 '죽음을 직면하게 한다'는 주장에 대해서도 성명서는 반박한다. 포름알데히드와 유리벽이라는 장치가 죽음을 미적으로 정돈된 스펙터클로 전환하며, "동물의 죽음이 언제, 어떻게, 누구에 의해 발생했는가 하는 질문은 지워지고, 죽음을 본 '나 자신'의 충격과 감상이 중심이 된다"는 것이다.모임의 비판은 허스트 개인에 그치지 않는다. 성명서는 막대한 공적 예산을 투입해 "아시아 최초 대규모 개인전"을 기획한 국립현대미술관의 책임을 정면으로 묻는다. 미술관이 오디오가이드 등을 통해 동물의 사체와 죽음을 "철학적이고 숭고한 개념의 매개물"로 포장한 것을 두고 성명서는 "윤리적 불편을 미적 감탄으로 환원하고, 허스트 작업의 폭력을 개념적 언어로 세탁하는 제도적 언어의 폭력"이라고 규정했다. 성명서는 "미술관은 공론장이어야 함에도 지금 국립현대미술관은 동물의 죽음을 비판적 맥락이 소거된 앙상한 문화자본으로 이동시키는 역할만 하고 있다"고 결론지었다.발언에 나선 이들은 모임의 문제의식을 각자의 언어로 풀어냈다. 변호사 김도희는 "죽음을 말하기 위해 꼭 누군가를 죽여야 하나요. 생의 유한함을 보이기 위해 다른 생명의 몸을 갈라야만 합니까"라고 물으며, "그 세계를 삭제하고 나서야 비로소 무언가를 느낄 수 있다면, 바뀌어야 할 것은 인간"이라고 말했다. 창작자 조한결은 "'예술'이라는 이름을 빙자해 폭력, 착취하고 방관하는 세계관을 재생산하는 구조를 만들어서는 안 된다"며, "내부에서도 분명 비판의 목소리가 있었을 것"이라고 했다.자유발언에 나선 유자(동물야학)는 관람객들에게 직접 말을 건넸다. "상어의 사체가, 소의 잘린 머리가 전시장이 아닌 곳에 놓여 있었다면, 사진을 찍고 감상을 나눌 수 있었겠습니까?" 그는 "여러분은 순진하고 무고한 관람객이 아니라 이 죽음을 하찮게 만드는 일에 동참하고 있는 것"이라고 말하면서도, "'국립' 혹은 '미술관'이라는 타이틀 아래 자행되는 폭력을 거부할 힘이 여러분에게 있다"고 덧붙였다.시민 피치는 전시실별로 희생된 존재들을 하나씩 호명하며 추모했다. "처음엔 모조품인 줄 알았는데, 알고 보니 진짜 목이 잘린 소였고, 실제 상어였고, 실제 나비였고, 진짜 사람이었다"며 "동물학대가 예술입니까"라고 목소리를 높였다. 희음(기후위기 앞에 선 창작자들)은 살처분 대신 끝까지 살다 흙이 되는 돼지들을 상상한 시 <돼지와 돼지와 돼지와 돼지>를 낭독하며 자유발언을 마무리했다. 낭독이 끝난 뒤 현장은 잠시 침묵으로 물들었다.성명서는 이번 문제가 한 작가의 작업 방식을 넘어 더 넓은 맥락과 맞닿아 있다고 본다. "기후위기와 생태 환경에 대한 우려가 커진 지금, 생태적·관계적 맥락이 결여된 허스트의 관점은 윤리적으로도 낡았고 미술적으로도 소진되었다"는 것이다.성명서는 "혐오와 차별에는 그에 대항하는 진실이 필요하고, 폭력 앞에 모든 것이 가능해서는 안 된다"고 강조하며, 미술관과 예술계, 그리고 관람객 모두에게 이 질문 앞에 함께 서줄 것을 요청했다. 성명서는 다음의 세 구호로 마무리됐다.