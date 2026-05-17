"순살 아파트 이어 순살 철도?" 삼성역 철근 누락에 고양시민 분통

큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래 세워진 GTX-A 노선 안내 표지판.킨텍스와 대곡역을 통해 강남으로 향하는 획기적인 교통망을 기대했던 고양시민들은 이번 공사 차질 소식에 깊은 우려를 표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 시민이 GTX-A 개찰구에서 교통카드를 태그하고 있다.고양시민들의 출퇴근 환경을 근본적으로 바꿀 철도인 만큼, 철저한 안전 점검과 투명한 공정 관리가 요구된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본 기자는 고양특례시에서 매일 서울로 출퇴근하는 이웃들의 고충을 가까이서 지켜보며 이번 기사를 작성했습니다. 화려한 청사진 뒤에 가려진 현장의 위험 요소와 행정의 난맥상을 바로잡는 것이 시민기자의 역할이라고 생각합니다. 국토교통부의 철저한 감사 결과와 향후 보강 공사 진행 상황을 지속적으로 취재하여 후속 보도하겠습니다.

"이 버스 놓치면 지각인데, 오늘도 서서 가야 할 판이네요. 올여름 GTX 완전 개통만 손꼽아 기다렸는데, 역도 아니고 철로를 받치는 기둥에 철근이 빠졌다는 뉴스를 보고 아침부터 헛웃음만 나왔습니다."16일 오전 7시, 고양특례시 일산동구 백석역 인근 광역버스 정류장. 서울 강남으로 향하는 버스를 기다리는 대기 줄은 주말인데도 이미 길게 늘어서 있었다. 광역버스 입석 금지 조치 이후 매일 아침 출근길은 그야말로 '전쟁'이다. 현장에서 만난 직장인 이지훈(42)씨의 얼굴에는 피곤함과 더불어 깊은 분노가 서려 있었다.GTX-A 노선 운정~동탄 전 구간의 '삼성역 무정차 연결'(삼성역은 지하 환승센터 완공 전까지 무정차로 통과할 예정)이 코앞으로 다가왔다는 희망으로 버티던 출퇴근 시민들에게, 최근 터진 '삼성역 철근 누락' 사태는 찬물을 끼얹는 격이 됐다. 기자가 현장에서 만난 다수의 시민들은 개통 지연에 대한 허탈감을 넘어, 국가 철도망에 대한 불신을 드러냈다.논란의 중심에 선 곳은 서울 강남구 영동대로 복합환승센터 3공구 지하 5층 승강장부 공사 현장이다. 이곳은 서울시가 발주하고 현대건설이 시공을 맡은 구역으로, GTX-A와 C 노선의 열차가 통과하는 하중 지지 핵심 구간이다.국토교통부와 서울시 자료를 종합하면, 이 현장을 지탱하는 80개의 대형 콘크리트 사각기둥 중 무려 50개에서 핵심 뼈대인 '주철근'이 설계보다 절반이나 적게 시공된 것으로 확인됐다. 기둥 한 개당 많게는 36개의 철근이 빠져, 전체 누락 규모만 2,570여 개에 달한다.원인은 황당하게도 시공사인 현대건설 측의 '도면 오독'이었다. 설계도면에는 굵은 철근을 '두 개씩 한 묶음(Two bundle)'으로 2열 배치하라고 영문으로 명시되어 있었으나, 현장 작업자가 이를 잘못 해석해 1열로만 시공했다는 것이다. 1조 7천억 원이라는 천문학적인 혈세가 투입되는 초대형 국책 사업 현장에서, 대한민국을 대표하는 건설사가 도면조차 제대로 파악하지 못했다는 말은 시민들의 상식선에서 납득하기 어렵다.사태를 더욱 악화시킨 것은 관리·감독 책임이 있는 서울시의 안일한 대처다. 현대건설은 지난해 11월 자체 검측 과정에서 오류를 발견하고 서울시에 자진 신고했다. 하지만 서울시는 이를 인지하고도 주무 부처인 국토교통부에 약 5개월이 지난 올해 4월 29일에야 공식 보고를 올렸다.국가 핵심 철도망의 근간이 흔들릴 중대한 하자가 발생했는데도 반년 가까이 사실이 은폐된 셈이다. 파장이 커지자 국토부는 지난 15일 서울시와 국가철도공단을 대상으로 감사에 돌입했다.덕양구 화정동에서 강남으로 출퇴근하는 박소영(35)씨는 기자와의 한 인터뷰에서 "순살 아파트 사태로 온 나라가 떠들썩했는데, 이제는 수십 미터 지하를 달리는 고속철도마저 '순살'로 짓고 있다니 끔찍하다"라며 "문제가 생겼는데도 5개월이나 쉬쉬하며 덮어두려 했던 공무원들의 태도가 더 화가 난다"라고 강하게 비판했다.서울시와 현대건설 측은 철근 대신 두꺼운 강판을 덧대는 방식 등으로 구조안전성을 200% 이상 확보하는 보강 공사를 진행하겠다고 밝혔다. 하지만 한 번 무너진 신뢰를 되돌리기란 쉽지 않아 보인다.무엇보다 이번 사태로 인한 보강 공사와 국토부의 추가 안전 검증 절차로 인해, 다가오는 하반기로 예정되었던 GTX-A 전 구간 무정차 개통 일정은 불투명해졌다.매일 길바닥에 3~4시간을 버려야 하는 고양시민들에게 개통 지연은 청천벽력 같은 소식이다. 하지만 현장의 시민들은 조급함보다는 '철저한 안전'을 입 모아 강조했다.취재를 마치며 만난 한 60대 시민의 뼈 있는 한마디가 귓가를 맴돈다."급하다고 바늘허리에 실 매어 쓸 수 있습니까? 늦어지는 건 참을 수 있습니다. 하지만 언제 무너질지 모르는 불안감을 안고 매일 그 지하로 내려갈 수는 없습니다. 단 1%의 의심도 남지 않게, 완벽하게 고쳐놓고 개통해야 합니다."국토부의 성역 없는 감사와 투명한 정보 공개 그리고 한 치의 오차 없는 안전 시공. 수도권 시민들의 발이 될 국책 사업이 더 이상 '순살'이라는 오명으로 얼룩지지 않기를 바란다.