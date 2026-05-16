박상용, 정직 2개월로 끝날까… 정성호 "다툼 여지 있다"

▲쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 ‘연어 술파티’ 진술 회유 의혹으로 감찰을 받고 있는 박상용 검사가 11일 오후 서울 서초구 대검찰청 청사를 찾아 감찰위원회 개최를 앞두고 외부 위원들에게 직접 소명할 기회를 요청하기 위해 민원실로 향하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기