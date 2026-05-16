민경선 민주당 고양시장 후보, 선대위 발대식 개최

큰사진보기 ▲단상에 오른 민경선 후보가 두 주먹을 불끈 쥔 모습. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲시·도의원 후보자들과 당원, 지지자들이 발대식에 참석한 모습. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲공동선대위원장으로 합류한 당내 경선 예비후보들 ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

김성회 의원: "민 후보가 경선 과정에서 경쟁했던 후보들을 직접 찾아다니며 설득하고 하나의 팀으로 만들었다. 민주당이 어려웠던 시기는 내부 분열이 있었을 때였는데, 지금처럼 단결된 모습은 고양시민들에게 큰 의미가 있다."

이기헌 의원: "국비와 정책을 가져와도 지자체와 호흡이 맞지 않아 답답했던 부분이 있었다. 민주당이 단결된 모습을 시민들에게 보여준 만큼 이제는 결과로 증명해야 한다."

김영환 의원: "지난 2년 동안 행정적으로 막히는 일들이 많았다. 대통령·경기도지사·국회의원·시장이 함께 힘을 모은다면 고양 발전 속도는 확연히 달라질 것."

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큰사진보기 ▲민경선 후보(가운데)가 시민사회 대표진들로부터 '광장시민후보' 인증서를 수여받고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 후보와 선대위 관계자, 시·도의원 후보자들이 다 함께 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 지방선거 당내 경선은 본선만큼이나 치열하기에, 직후에는 자칫 캠프 간의 갈등이나 파열음이 일기 쉽습니다. 그러나 이번 출범식에서 경쟁자 9명 전원이 선대위에 합류해 나란히 손을 맞잡는 모습은 유권자들에게 신선한 감동과 시사점을 던져주었습니다. 더불어민주당의 '용광로 선대위'가 보여준 결속력이 본선에서 어떤 시너지를 낼지 기대가 됩니다. 아울러 '시장실 1층 이전', '시정회의 생중계' 등 기득권을 내려놓겠다는 후보의 약속이 취임 후에도 변함없이 지켜질 수 있을지 언론과 시민의 눈으로 끝까지 지켜보겠습니다.

민경선 더불어민주당 고양시장 후보 선거대책위원회 발대식이 16일 오전 10시, 일산동구 센트럴프라자 907호에 마련된 선거사무소에서 열렸다.발대식에는 김성회(고양갑), 이기헌(고양병), 김영환(고양정) 등 민주당 소속 고양시 지역구 국회의원 3인이 참석해 민 후보에게 힘을 실어주었다. 아울러 이번 선거에 나서는 민주당 시·도의원 후보자들과 당원, 지지자 등 150여 명이 자리를 채웠다.이날 출범식의 가장 큰 화두는 단연 '통합'이었다. 앞서 치러진 고양시장 당내 경선에서 민 후보와 겨뤘던 명재성, 백수회, 윤종은, 이경혜, 이영아, 장재환, 정병춘, 최상봉, 최승원 예비후보 9명 전원과 최창의 전 경기도율곡교육연수원장 등 총 10명이 공동선대위원장 임명장을 받았다.단상에 오른 민경선 후보는 경선 주자들의 이름을 일일이 호명하며 고개 숙여 감사를 표했다. 민 후보는 "민주당 정신은 함께하는 데 있다. 이번 선대위는 서로 다른 힘이 하나로 녹아드는 용광로 선대위"라고 규정하며, "경쟁했던 후보들과 함께 원팀으로 압도적 승리를 만들겠다"고 목소리를 높였다.든든한 우군으로 나선 지역 국회의원들 역시 축사를 통해 '통합의 리더십'을 치켜세웠다.이날 행사에서는 시민사회의 지지 선언도 이어졌다. '고양빛의연대'와 '국민주권사회대개혁 전국시국회의'는 민 후보에게 각각 '시민정책 동행후보', '광장시민후보' 인증서를 전달했다.인증서를 직접 수여한 류태선 고양빛의연대 상임대표는 "경쟁했던 후보들이 원팀으로 함께 뛰는 모습이 인상적"이라며 "민 후보는 비전과 경험, 그리고 무엇보다 시민과 소통하려는 강력한 의지를 갖춘 후보"라고 말했다.이어 민 후보는 후보자 소견문 발표를 통해 행정 혁신과 시민 체감형 공약을 쏟아냈다. 그는 1998년 민주당 입당 이래 28년간 당을 지켜온 이력을 내세우며, "인구는 많지만 낡은 규제와 부족한 투자로 정체돼 있는 고양시를 다시 살리기 위해서는 혁신과 과단성 있는 투자가 필요하다. 민경선이 선두에 서겠다"고 선언했다.특히 행정의 문턱을 대폭 낮추는 소통 공약을 내세웠다.민 후보는 "지금 2층에 있는 시장실을 1층으로 낮추고 시민 누구나 만나는 시장이 되겠다"고 약속했다. 또한, 행정의 투명성을 강화하기 위해 "이재명 정부가 국무회의를 생중계하면서 국민에게 희망을 줬듯, 고양시장이 되면 간부회의를 시정회의로 바꾸고 이를 시민들에게 전면 생중계하겠다"고 말했다.민 후보는 "용광로 선대위와 함께 원팀으로 압도적으로 승리하겠다"라고 말하며, 발대식을 성황리에 마무리했다.