스포츠윤리센터 "서울시하키협회 수석부회장 '괴롭힘' 증거 없다"

▲서울시하키협회는 유정현 전 수석부회장이 직장내 괴롭힘을 했다며 스포츠윤리센터에 신고했지만 센터는 모두 기각했다. 센터는 6건의 직장내 괴롭힘이 “사실이 아님이 명백한 경우”에 해당한다고 판단했다. ⓒ 오마이뉴스 구영식 관련사진보기