한국노총 금융노조 '정원오 서울시장 후보 지지' 선언

큰사진보기 ▲금융노조, 정원오 서울시장 후보와 정책협약 밎 지지선언한국노총 금융노조가 15일 정원오 민주당 서울시장 후보 지지를 선언했고, 정책협약도 체결했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정원오 서울시장 후보와 이날 지지를 선언한 노조 대표자정원오 민주당 서울시장 후보와 지지를 선언한 양대노총 노조대표자들이 기념사진읋 촬영했다. ⓒ 정원오 후보 캠프 노동본부 관련사진보기

금융산업에 종사하는 금융노동자들이 15일 오후 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 정책협약을 맺고 '지지 선언'을 했다.한국노총 전국금융산업노동조합(금융노조, 위원장 윤석구)는 15일 오후 4시 30분부터 서울 중구 세종대로 태평빌딩 정원오 후보 선거 캠프 회의실에서 정원오 민주당 서울시장와 정책협약을 맺었다.이날 정원오 후보는 자신을 지지한 한국노총·민주노총 산하 산업별 노조·연맹 노동자들과 '정책제안 및 정책협약'을 했다.전국 10만 조합원을 둔 금융노조는 이날 지지선언문을 통해 "서울 민생 회복과 서울 도시 대전환을 이끌 적임자"로 정원오 후보를 평가했다. 이어 "30분 통근 도시, 서울형 유연근무, 노동 존중 특별시 등 시민의 시간과 삶의 중점을 둔 정책 방향을 제시하고 있다"며 "정원오 후보 지지"를 표명했다.윤석구 금융노조 위원장은 "서울 민생을 회복하고 시민의 시간을 되찾으며 노동존중 가치를 서울 시정에 뿌리내릴 적임자가 정원오 후보"라며 "그의 승리를 위해 힘을 모을 것"이라고 강조했다.​또한 이날 정원오 후보는 건설·공공의료·보건·전력·철도지하철·버스·금융·공무직·서비스·플랫폼 프리랜서 등 일터는 달라도 '일하는 시민이 존중받은 삶'을 원하는 노동자들과 지지선언과 함께 정책협약을 맺었다.정원오 서울시장 후보는 인사말을 통해 "노동 현장의 목소리를 시정에 적극 반영하겠다"며 "핵심 노동 공약인 '서울형 유연근무' 확산과 '서울형 유급병가' 지원 확대, 플랫폼·프리랜서·돌봄·필수노동 등 다양한 영역에서 사각지대 없는 노동권 보장을 추진하겠다"고 밝혔다.이어 "서울의 하루는 수많은 노동자의 헌신으로 유지된다"며 "일하는 시민의 시간과 삶을 지키는 노동행정을 통해 노동이 존중받는 서울을 만들겠다"고 강조했다.​이용선 정원오 후보 캠프 노동본부장은 "양대 노총 주요 산별·연맹 조직들이 정원오 후보의 노동 철학과 정책 방향에 공감하며 뜻을 모았다"며 "이번 정책협약은 노동 현장과 함께 만드는 서울시정의 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.정책협약 및 지지선언을 주관한 정원오 서울시장 후보 착착캠프 노동본부(노동본부장 이용선)는 이날 한국노총·민주노총 산하 13개 산업별 노조·연맹 노동자들과 '정책제안 및 정책협약식'을 개최했다고 밝혔다. 이날 정책협약을 맺은 양대노총 노동자단체는 금융노조를 비롯해 서울시버스노조, 공공연맹, 전국건설기업노조, 전력연맹, 전국서비스산업노조, 전국철도지하철노조협의회, 사무금융노조, 서울시투자출연기관노조협의회, 플랫폼 프리랜서 노동공제회 등이다.