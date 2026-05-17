한번 면장(面長)은 영원한 면장?

큰사진보기 ▲창씨명감에 나오는 변영모(卞榮模)의 이름1940년 창씨개명이 시행됨에 따라 변영모는 부산영삼(富山榮三)으로 성과 이름을 바꾸었다. ⓒ 창씨명감(조선신문사발행) 관련사진보기

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그런데 당조합은 매년 이익금을 상당히 많이 내는데 금년도에도 역시 이익금이 2만여원이오, 예금도 80만원대를 초과하여 본 도내는 물론이오 전 조선 제1의 모범조합이라한다(1940년 4월 16일 동아일보)

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문 에도 실립니다.

일제강점기 부천군에서 조선총독부의 임명을 받아 장(長)이된 사람은 크게 두가지 직역으로 나눌 수 있다. 하나는 군수(郡守)이고, 다른하나는 면장(面長)이다. 부천군수는 군(郡) 행정을 담당하는 최고의 책임자로 15개 면을 총괄하였다. 부천군수는 대일항쟁기 35년 사이 총 10명이 하였는데, 임기를 살펴보면 평균적으로 3.5년을 재임하였다. 제9대 군수 이윤세가 1942년 6월부터 1943년 3월까지 약10개월 재임하여 가장 짧게하였고, 제5대 군수 김동완은 1924년 12월부터 1930년 2월까지 만으로 5년을 넘게하였다.하지만 김동완의 임기는 오정면장을 한 사람들에 비하면 애교에 불과했다. 이제익은 1919년부터 1930년까지 12년을 하였고, 그 후임자인 변영모는 또한 1931년부터 1942년(조선총독부 관보 기준)까지 12년을 하였다. 변영모는 여기에 그치지않고 해방 이후인 1952년에도 오정면장을 하였다. 흔히 '지역의 토호'라고 일컬어지는 사람들이 이들이지 않을까하는 생각이 들 정도이다. 일제에 적극 부역한 면장이 해방 이후에도 같은 곳에서 면장을 할 수 있었다는 것을 확인하니 중앙 뿐만아니라 지역에서의 친일청산 실패를 확인할 수 있다.군수는 경기도와 부천군 각 면을 연결하는 역할하여 경기도의 행정을 각 면으로 전달하였으며, 면장을 지휘감독하였다. 일반적으로 군수는 <친일인명사전>에 등재되어 친일파로 분류가 된 반면 면장은 친일파로 분류되지않았다. 이로인해 면장의 친일행위가 잘 알려지지않았는데 일제강점기 뿐만아니라 해방 이후에도 오정면장을 지낸 변영모의 친일행위에 대해 알아보고자한다.변영모는 밀양변씨로 부천군 오정면에서 태어났다. 이러한 출생을 알 수 있는 단서는 두군데인데 하나는 <창씨명감>이며, 다른 하나는 <밀양변씨 족보>이다. 1893년 3월 20일에 태어나 경자년인 1960년 8월 25일 사망하였다.변영모는 일제강점기 1914년부터 16년까지 조선총독부 직소기관 임시토지조사국 측지과에서 근무하였으며 1931년 오정면장으로 임명되었다.면장은 부천군수의 명령을 받는 사람으로 군수가 주재하는 면장회의에 참여하였다. 군수는 면장회의를 통해 조선총독부의 식민정책이 원활하게 진행되도록 면장들에게 전달하였으며, 동시에 면의 예산 편성을 편성하고 각종 세금을 부과를 결정하였다. 변영모가 면장을 한 1931년은 일제가 농촌진흥이라는 명목하여 농업생산을 증진시키기 위한 농업개량기술의 확대, 비료의 증대을 확산시켰다.또한 일제의 농업경제 침탈로 인해 어려움 겪는 농민들을 위해 자금대부, 농업기계 등의 확대를 추진하였다. 부평수리조합에 의해 과도하게 매겨진 수세(水稅)에 의해 자작농은 소작농으로 전락하였으며, 소작농은 금융조합에 자금을 빌릴 수 밖에 없었다. 부평수리조합 구역 한가운데 위치한 오정면의 상황은 더욱 좋지않았다. 변영모는 오정면장으로서 조선총독부에 적극협력하였다.무엇보다도 면장으로서 친일행위는 일제의 1931년의 만주침략과 1937년의 중일전쟁으로 명확해진다. 변영모는 전시체제에서 총후보국행사를 적극적으로 추진하였다. 각 마을 구장, 진흥회장, 국민총동원연맹 관계자들을 모아 생업보국의 항목으로 퇴비, 녹비, 자급비료의 철저한 증산, 벼, 대소맥, 솜, 감자 등 국책적작물의 개량증식, 가축, 양잠의 개량번식보급, 가마니의 지정 수량생산, 산림의 보호, 간식 폐지 등을 추진하였다. 또한 저축보국행사에도 적극적이었다.무엇보다도 침략전쟁을 정당화하고 침략전쟁에 적극 협력하는 단체 결성에 참여하였다. 변영모는 1937년 8월 구성된 부천군사후원연맹에 위원으로 참여하였으며, 1938년 7월 결성된 국민정신총동원부천연맹에 평의원으로 참여하였다. 1939년 1월에 결성된 부평명덕회에 평의원으로 참여하였으며, 동년 2월에 결성된 지원병후원회에는 상담역으로 참여하였다.또한 국방헌금 모금에도 적극적이었다. 1937년 8월 21일 구장회의를 개최하며 당일 점심을 폐지하고 면에서 지급하는 일당금을 모아 구장들이 황군위문금으로 보내자 변영모는 헌납 절차를 진행하였다. 이 당시 구장은 한기학, 김재경, 변영극, 민병수, 원윤상, 이기상, 이병순, 박정래, 민영태, 김준배, 이민하이였으며 5원 10전을 모았다.동년 10월 17일에는 비상시에 대비해 라디오 설치를 위해 유지들과 협의하여 58원을 모금하였으며, 오정공립보통학교에서는 황군의 무운을 기원하고 석가장 전첩을 축하하는 행사를 진행하였다.변영모는 1940년 소사금융조합과 소사산업조합의 감사를 했다. 소사금융조합은 1911년 부평군 석천면 심곡리(1914년 계남면 심곡리로 변경)에 설치된 기관으로 조선의 경제를 침탈하는데 핵심 역할을 하였다. 조선총독부의 부평수리조합 설치와 이로인해 붕괴된 농업인들은 소사금융조합 자금을 사용할 수 밖에 없었으며 과도한 이율은 더 많은 부담을 지게되었다. 조선의 자본시장이 일본에 넘어가게 된 것이다. 1940년에는 이익이 2만여원이고 조선에서 제1의 모범조합으로 칭송받을 정도이니 역으로 생각하면 우리 선조들의 삶은 그만큼 힘들었을 것이다. 이익의 상당은 역원으로 일컬어지는 지역유지들에게 돌아갔다.소사산업조합은 1932년 심곡리에 설치된 기관으로 과일을 위탁판매하거나 농기계 및 창고를 빌려주는 역할을 하였다. 농업 및 과수업이 발전한 소사에서 농민을 상대로 이익이 되는 사업을 한 것이다.이러한 노력의 결과였을까 변영모는 1933년 <국세조사기념장(조선소화5년)>을 수여받았다. 이외에도 1936년 11월에는 경성세무감도국에서 모범납세자표창을 받았으며, 1938년 2월에는 기원가절을 맞이하여 우량농촌진흥회와 간부 및 독행자 또는 우량납세자에 주는 납세 표창장을 받았다.신문상에서 변영모의 공식적인 기사가 1952년을 마지막으로 보이지않는다. 이때가 전쟁이 한창인 시기로 변영모가 부면장(변종욱) 및 면의회의장을 비롯하여 각 애국단체와 함께 서부전선을 방문해 위문품을 주었다는 내용이다.해방 이후 미국과 소련으로 대표되는 강대국들의 한반도 진출 그리고 분단, 대립의 소용돌이 속에서 친일파들은 우리 사회의 주축세력이 되었다. 변영모 또한 이러한 시류 속에서 청산되지 못하고 살아남아 다시 면장이 되었다. 나라와 민족을 배신한 사람들은 다시는 우리 사회에 발을 디딛지못하도록 변영모를 통해 친일행위를 한 사라들의 단죄는 내려져야 한다. 부천시민들이 오정면장 변영모의 이름을 잊지않기를 바라본다.