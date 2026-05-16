[서산] 지방선거 후보들, '맹정호 7억·이완섭 12억·유관곤 14억' 재산 보유

큰사진보기 ▲민주당 맹정호, 국힘 이완섭, 개혁신당 유관곤 서산시장 후보(사진, 왼쪽부터) ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

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6·3 지방선거에 나설 후보 등록이 끝난 가운데, 후보들의 평균 재산이 7억 7000만 원으로 나타났다.16일 중앙선거관리위원회 후보자 정보에 따르면 가장 많은 재산을 보유한 후보는 충남도의원에 출마한 국민의힘 김옥수 후보가 24억 3100만 원의 재산을 신고했다.뒤를 이어 같은 당 장갑순 시의원 후보가 21억 2100만 원, 조동식 후보는 19억 5000만 원을 신고했다.반면, 4200만 원을 신고한 민주당 최형식 후보가 가장 적은 재산을 보유했다.서산시장 후보의 경우 민주당 맹정호 7억 7500만 원, 국민의힘 이완섭 12억 4800만 원, 개혁신당 유관곤 후보가 14억 1800만 원의 재산을 신고했다.충남도의원 후보의 경우 민주당 류해중 7억 2400만 원, 장승재 4억 1200만 원, 김영수 7100만 원, 국민의힘 김옥수 24억 3100만 원, 이용국 4억 3700만 원, 이연희 7억 4800만 원, 무소속 김일환 1억 4800만 원을 신고했다.또한, 28명의 시의원 후보중에는 21억 2100만 원을 신고한 장갑순 후보가 가장 많은 재산을 보유했으며, 최형식 후보가 4200만 원을 신고해 재산이 가장 적었다.한편, 서산시는 6·3 지방선거에서 시장과 시의원 14명(6개 지역구 2명씩, 비례대표 2명), 도의원 3명(3개 지역구) 등 모두 18명을 선출한다.이런 가운데, 서산 지역에서 이번 지방선거에 나서는 후보는 모두 38명이다.