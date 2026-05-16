강남구, 구의원 선거 2곳 '무투표 당선'

큰사진보기 ▲이번 강남구청장 선거에 출마한 더불어민주당 김형곤 후보(왼쪽)와 국민의힘 김현기 후보. ⓒ 중앙선관위 제공 관련사진보기

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6.3 지방선거에 서울 강남구로 출마하는 후보자들이 결정됐다. 강남구에서는 구청장(1명)을 비롯해 시의원(6명), 구의원(25명, 비례포함) 선거에서 32명을 선출한다.지난 15일 지방선거 후보자등록을 마감한 결과 53명이 후보 등록(비례대표 후보 제외)을 마쳤다. 4년 전 제8회 전국동시지방선거 때 43명보다 10명이 증가했다. 이 가운데 강남구의원 중에 무투표 당선자도 나와 강남'바'선거구와 강남'아'선거구는 후보와 의원 정수가 같아 선거를 시행하지 않는다.먼저 강남구청장 선거는 더불어민주당에서 김형곤 현 강남구의회 의원과 국민의힘에서는 서울시의회 4선 의원인 김현기 후보 간의 양자 대결로 진행된다.6명을 뽑는 서울시의원 선거의 경우 강남1선거구에서 더불어민주당에서 후보자를 공천하지 않아 국민의힘 민경희 현)국민의힘 중앙여성위원회 부위원장과 강인수 현)개혁신당 강남구 지역발전특별위원회 위원장, 진보당 김선경 현)민주노총 마트노조 이마트지부 사무국장이 대결을 펼친다.강남2선거구는 더불어민주당에서 황선수 현)더불어민주당 강남갑 부위원장이 출사표를 던졌고 국민의힘에서는 강신욱 전)국회의원실 비서관이 나섰다, 여기에 무소속으로 명경백 전)목포해역방어사령부 기술과장이 출마했다.강남3선거구는 조유란 현)경성식품기술사사무소 소장에 맞서 국민의힘에서는 경선을 통해 후보가 된 이인화 현)도원건축사사무소 대표가 후보 등록을 마쳤다.강남4선거구는 더불어민주당 안형순 현)강남을 안전위원장이 현역인 국민의힘 유만희 의원에게 도전장을 던졌다. 또한 개혁신당에서는 강득형 전)서울시의원 후보와 진보당에서는 정준모 전)경기대학교 총학생회장이 각각 나섰다.강남5선거구는 더불어민주당에서 김승선 현)더불어민주당 정책위원회 부의장이 국민의힘에서는 현 강남구의회 의원인 이도희 후보가 출마했다.강남6선거구는 김영빈 전)건설부(현 국토교통부) 비서관과 국민의힘 현역인 서울시의회 도시계획균형위원장 김길영 후보가 대결을 펼친다.이번에 선거구 변경으로 인해 2명을 뽑는 5개 선거구와 3명을 선출하는 4개 선거구에서 펼쳐지는 강남구의원 선거에서는 강남'바'·'아'선거구 2곳에서 무투표 당선자가 나왔다.강남'바'선거구는 더불어민주당 고은진 전)강남구의회 의장 비서와 국민의힘 송영광 현)국민의힘 강남을당원협의회 운영위원이 무투표로 당선됐다.강남'아'선거구는 더불어민주당 오온누리 현 의원이 재선에 성공했으며 국민의힘에서는 윤수혁 전)국민의힘 강남병 지역사무국장이 처음으로 의회에 입성한다.강남구의원 선거는 강남이 국민의힘 텃밭을 입증하듯 국민의힘에서는 2인 선거구(무투표선거구 제외)에 모두 '나'번 후보자를 공천해 이번 선거에 압승하겠다는 의지를 보였다.3명을 선출하는 3인 선거구의 경우 개혁신당 후보에 국민의힘 현역 의원 중에 이번에 공천을 받지 못하고 탈당 후 무소속으로 출마하는 후보까지 있어 치열한 선거전을 예고했다. 특히 강남'다'선거구는 더불어민주당에서도 '나'번 후보자까지 후보 등록을 마쳤다. 여기에 개혁신당과 자유와혁신 후보까지 6명이 출마해 후보자가 가장 많았다.이번 지방선거는 사실상 더불어민주당과 국민의힘 양자 대결 속에 개혁신당과 진보당 후보자가 출마해 과연 이들이 어떤 결과를 내놓을지에도 관심이 쏠리고 있다.후보자등록은 마감됐지만 후보자들의 본격적인 선거운동은 오는 21일부터 13일간 진행되며 사전투표는 오는 29일과 30일 2일간 진행된다.한편 후보자등록 현황과 후보자의 직업·학력·경력, 재산·병역사항, 최근 5년간 세금 납부 및 체납액과 전과기록 등 인적사항은 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(http://info.nec.go.kr)을 통해 확인할 수 있다.