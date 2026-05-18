물 찬 논과 설산이 함께 있는 풍경, 여기서 봤습니다

지난 5월 10일부터 13일까지 3박4일 일본 여행을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲도야마 공항에 착륙하는 순간 비행기 창문 너머로 모습을 드러낸 웅장한 다테야마 연봉. 하늘 위에서 마주한 이 압도적인 풍경은 앞으로 펼쳐질 여행에 대한 기대감을 한껏 고조시켰다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲황혼에 물든 들녘. 물을 댄 논 위로 그림처럼 드리운 나무의 그림자가 평화롭다. 막 모내기를 마친 어린 모들이 반듯하게 줄지어 선 모습은 이국적인 동시에 아스라한 향수를 불러일으킨다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"아! 저기 보이는 설산! 저기가 우리 여행의 하이라이트 알펜루트인가?"

"글쎄, 저렇게 가까울까? 산이 첩첩이고 너무 큰데."

큰사진보기 ▲버스 창 너머로 펼쳐진 마법 같은 풍경. 지상의 들녘에는 막 모내기를 마친 봄이 찾아왔지만, 아스라이 보이는 높은 산맥은 여전히 겨울의 하얀 숨결을 고스란히 품고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"참 이쁘다."

큰사진보기 ▲긴 이동 끝에 도착한 '머큐어 나가노 마쓰시로' 호텔 로비. 어둠 속에 홀로 불을 밝힌 따뜻하고 조용한 분위기는 여행자에게 안락한 휴식을 약속하는 듯했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

아내의 친구 부부와는 제주도 여행을 두어 차례 함께 다녀온 터라, 이제는 서로의 눈빛만 봐도 마음이 통할 만큼 친분이 두터워진 사이다. 이번에는 바다 건너 일본 도야마로 향하는 비행기에 몸을 실었으니, 출발 전부터 공항은 기분 좋은 설렘과 웃음소리로 가득했다.오후 여섯 시. 도야마국제공항 활주로에 비행기가 내려앉았다. 비행기 문이 열리고 청사로 들어서는 순간, 가장 먼저 느껴진 것은 공항의 소박한 규모였다. 웅장한 규모를 자랑하는 우리네 인천국제공항에 비하면 도야마공항은 참으로 아담하고 정겨웠다.코끝을 스치는 공기의 감촉은 우리나라와 크게 다를 바 없었으나, 공간 전체에서 뿜어져 나오는 고요하고 차분한 분위기는 사뭇 달랐다. '아, 정말 낯선 땅에 도착했구나' 하는 실감이 그제야 피부로 전해졌다. 이런 미묘한 차이가 곧 이국적인 정취임을 실감하며 발걸음을 옮겼다.공항 로비는 여러 나라 관광객들로 분주했다. 대부분 다음날 다테야마 구로베 알펜루트로 향하는 사람들인 듯했다. 우리 일행 역시 내일 마주할 풍경을 그리며 셔틀버스에 올랐다. 첫날은 나가노에 있는 호텔에서 하룻밤을 묵고 다음날 알펜루트로 출발하는 일정이라고 했다.창밖으로 펼쳐진 풍경에 여기저기서 작은 탄성이 흘러나왔다. 유리창 너머로 눈 덮인 산맥이 길게 이어져 있었다. 봄과 여름이 교차하는 지점에 겨울의 잔해가 남아 있는 풍경이 신비로웠다. 저녁 햇살을 받은 설산은 희미한 푸른빛과 붉은 노을빛이 함께 섞여 묘한 색을 띠고 있었다.차창 밖으로 바로 들녘이 펼쳐졌다. 물을 가득 댄 논들이 황혼빛을 머금고 있었다. 막 모내기를 끝낸 논마다 어린 모들이 반듯하게 줄지어 있었다. 그 너머로는 아직 눈 덮인 다테야마 연봉 능선이 길게 이어졌다. 아내가 창밖을 바라보다가 내 팔을 살짝 건드렸다. 옆 좌석의 친구 부부도 창밖 풍경을 담느라 여념이 없었다.우리는 한참 동안 말없이 산을 바라보았다. 공기가 맑아서인지 산 능선 하나하나가 손에 잡듯 선명했다. 나는 물 찬 논을 바라보다 문득 우리가 사는 강화도 생각이 났다. 강화는 아직 못자리에서 어린 모가 자라고 있는데, 이곳은 벌써 모내기가 한창이었다. 같은 5월인데도 우리보다 보름 남짓 계절이 조금 앞서가는 듯했다.물 위에 줄지어 선 연둣빛 모들이 저녁 바람에 가늘게 흔들렸다. 논 물은 노을빛을 받아 붉게 빛났고, 그 너머 설산은 아직 겨울빛을 머금고 있었다. 참 신기한 풍경이었다. 논에서는 개구리 울음이 시작되는 봄인데, 이곳의 높은 산은 아직 겨울이라니.버스 안은 조용했다. 긴 여행 끝이라 다들 말수가 적었다. 함께 온 친구 부부도 어느새 창에 머리를 기대고 잠시 눈을 붙이고 있었다. 고속도로로 접어들 무렵, 차창 밖으로 해가 천천히 떨어지고 있었다. 붉어진 해가 논물 위에 길게 비치더니 이내 산등성이 뒤로 스르르 몸을 감추었다. 그 순간 들녘은 잠깐 숨을 죽인 듯 고요해졌다.아내가 낮은 목소리로 말했다. 나도 모르게 고개를 끄덕였다. 낯선 나라의 저녁인데도 이상하게 오래전 기억처럼 아련했다. 물 찬 논과 붉은 노을, 그리고 멀리 설산이 함께 있는 풍경은 쉽게 볼 수 있는 것이 아니었다.셔틀버스는 생각보다 오래 달렸다. 도야마에서 숙소가 있는 나가노까지 낯선 풍경 속을 지나고 있으니 시간도 천천히 흐르는 듯했다. 휴게소에 잠시 내렸을 때는 공기가 제법 서늘했다. 벌써 휴게소는 셔터가 다 내려져 있었다. 휴게소 자동판매기에서 식수를 챙겼다. 일본 호텔은 객실 내에 생수를 따로 제공하지 않는 경우가 많다는 이야기에 미리 준비한 것이다.아내는 떠나기 전 감기 기운이 있던 나의 컨디션을 살폈다. 몸이 건강해야 여행의 즐거움도 의미가 있는 법이라며 걱정해주는 아내에게 괜찮다고 답하니 그제야 마음이 놓이는 표정이었다. 다시 출발한 버스 창밖 어둠 속으로 논 물만 희미하게 빛났다. 내일이면 소중한 인연들과 함께 그 눈 사이를 걷게 된다.밤 10시가 훨씬 넘은 시각, 저 멀리서 큰 건물이 나타났다. 드디어 우리가 묵을 호텔, 머큐어 나가노 마쓰시로에 도착했다.호텔 로비는 따뜻하고 조용했다. 긴 이동 끝이라 피곤한 첫날이었지만, 좋은 사람들과 함께한다는 든든함 때문인지 마음은 이상하리 만큼 맑았다. 객실 창가에 서니 낯선 땅의 밤 불빛이 잔잔하게 내려다 보였다.내일은 일찍부터 다시 길을 나선다. 과연 알펜루트는 정말 알프스의 장엄한 아름다움을 우리에게 보여줄 수 있을까? 기대와 설렘을 안고 기분 좋은 꿈속으로 빠져들었다. 눈의 길이 열려 있는 그 산을 향해.